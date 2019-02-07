Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler Barış Manço’yu andı

Moda Gönüllüleri, 7’ den 77’ ye herkesin sevgilisi, müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu, televizyon programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam ve gezgin Barış Manço’yu ölüm yıldönümünde Moda Gönüllü Evinde andı. Uzun yıllar Moda’da yaşayan sanatçıyı tanıyanlar anılarını anlattı, şarkılarını dinledi ve gönüllüler ile birlikte hayatını anlatan belgesel film izledi.

Orhan Veli Kanık Anıldı

Göztepe Gönüllüleri her ayın son cuma günü düzenledikleri Şiir Günü etkinliğini sürdürüyor. Ocak ayının şairi Orhan Veli Kanık’tı. Etkinliğin ilk bölümünde ünlü şairlerden şiirler okundu. İkinci bölümde ise Orhan Veli Kanık’ın özgeçmişi anlatılarak, şiir severler tarafından şiirleri okundu. Daha sonra ünlü şaire ait anılar paylaşıldı.

Gönüllüler Polonezköy’ü Gezdi

Erenköy Gönüllüleri, Polonezköy, Yoros kalesi, Anadolu Kavağı ve Yuşa tepesini kapsayan bir gezi düzenledi. İstanbul’un sessiz, sakin ve huzur dolu köşelerinden Polonezköy’de sırasıyla Meryem Ana Kilisesi, Cam Sanat Merkezi ve cam ocaklarını gezerek yetkililerden cam yapım aşamaları ile ilgili bilgi alan kafile, daha sonra Yoros kalesine çıktı ve İstanbul boğazının eşsiz manzarasını seyrederek ve bol bol fotoğraf çektiler. Anadolu kavağındaki yemeğin ardından, gezinin son durağı Yuşa tepesine çıkarak Hz.Yuşa türbesini ziyaret ettiler. En kısa zamanda başka bir gezi programında buluşmak istediklerini belirten katılımcılar, Erenköy Gönüllülerine teşekkür ettiler.

Tarihe Panaromik Bakış

Feneryolu Gönüllüleri, gönüllü öğretmenler tarafından Feneryolu Gönüllü Evinde takviye ders gören öğrencileri yarıyıl tatilinde sosyalleşmeleri ve vizyonlarının gelişimi için Panaroma 1453 müzesine götürdü.Top sesleri,mehter müziği, Osmanlı atlarının kişnemelerinin efekt olarak kullanıldığı müzede öğrencilerİstanbul’un fethini ve tarihimizden kesitlerini 3 boyutlu olarak izleme imkanı buldular.

Engelliliğe Farklı Yaklaşımlar

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Engelliler Komitesi, Prof Dr Kenan Çayır’ın konuk olduğu ‘Engelliliğe Farklı Yaklaşımlar’ konulu söyleşi düzenledi. Çayır, “Cesaret varsa engel yok” sloganının sorunlu bir yaklaşım olduğunu, engelli sorunlarını hak temelli perspektife dönüştürmek gerektiğini ifade etti. Engellilikte tıbbı ve sosyal modeli anlatan Kenan Çayır engelliye erişimin kapak toplamakla, yollara rampalar yapmakla, acımakla, elinden tutup karşıdan karşıya geçirmekle çözümlenemeyeceğini; çevreyi herkes için kullanılır hale getirmek adına yüksek endüstriyel tasarıma ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Engelli sorunlarının sistemsel, hak temelli, evrensel tasarıma dayanan yöntemlerle ve herkesin ihtiyaçlarına eşit yaklaşım göstererek çözülebileceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Zeki Çetin’le Sanat ve Müzik

Kriton Curi Parkı gönüllüleri Moderatörlüğünü Oktay Özdil’in yaptığı ve Müzik Komitesi Türk Sanat Müziğinin duayen sanatçısı Zeki Çetin’in konuk olduğu ‘Sanat ve Müzik’ konulu söyleşi düzenledi. Sorulan soruları tüm içtenliğiyle cevaplayan sanatçı Zeki Çetin salonu hınca hınç dolduran sanatseverlere “Kapın her çalındıkça, Pınarın başında su verdin içtim, Nasıl geçti habersiz” gibi eserleri seslendirdi. Nüktedan ve renkli kişiliği ile bilinen sanatçı anlattığı fıkralarla, sahnede başından geçen ilginç anekdotlarla salonu kahkahalara boğdu.

Ağız ve Diş Sağlığı

Zühtüpaşa Gönüllüleri Diş Hekimi Özer Öztekin’in konuk etti. Özer Öztekin, ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında gönüllülere bilgi verdi.

Kişisel Gelişim Çalışmaları

Zühtüpaşa Gönüllülerinin, kişisel gelişim günleri atölye çalışmasında Damla Tomru seminer verdi. Damla Tomru katılımcılara, bedenimiz ve duygularımız, bedenimiz ve düşüncelerimiz, bedenimiz ile hesaplaşma, bedenimizi anlama; Bilinç-bilinçaltı –bilinçüstü nedir? Bilinçaltı yeniden nasıl düzenlenir? Bilinç altının etkisi nedir? ve Algılarımız bizi nasıl yönlendirir? konularında bilgi verdi.