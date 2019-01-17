Gönüllülerde bu hafta

Kulak Anatomisi ve Vertigo

Bostancı Gönüllüleri, Sağlık Komitesi öncülüğünde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Yalçın Özsoy’u konuk etti. Bostancı gönüllü evinde düzenlenen etkinlikte Yalçın Özsoy katılımcılara üst solunum yolları enfeksiyonları, faranjit, sinüzit, kulak ağrıları, kulak anatomisi ve vertigo hakkında bilgi verdi.

Bilince erişimin yolları

Fenerbahçe Gönüllüleri, “Accessbars” uygulayıcısı ve Enerji Uzmanı

Nihal Coşkun’u konuk etti. Katılımcıların sorularını cevaplayan Nihal Coşkun, Accessbars’ın kafamızdaki 32 noktaya hafif dokunuşlarla yapılan bilinçaltı temizliği enerji çalışması olduğunu söyledi.

Enerjinin kaynağı olmak

Fenerbahçe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Uzmanı Feyza Can’ın konuk olduğu ‘Enerjinin Kaynağı Olmak’ isimli söyleşi düzenledi. Söyleşide, bolluk bereket nasıl tanımlanır, aileden gelen kodlar, para için düşüncelerimiz, zenginlik ve kıtlık bilinci konularında bilgi verildi.

“Yenilenebilir Enerji”

Feneryolu Gönüllüleri çocuk komitesi öncülüğünde,Enerji Haftası nedeniyle Dünya Rüzgâr Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar’ı konuk etti. Gönüllü evinde eğitimi alan çocukların da katıldığı için etkinlikte konuşan Uyar, yüzde100 yenilenebilir kaynaklarının kullanımı,kendi enerjimizin üretimi ve enerjinin doğru kullanımı konusunda bilgi aktardı.

Öğrencilerle eğitsel gezi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesinin etkinliğinde, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 2/A Sınıfı öğrencileri ileCan Geyran Deniz Kabukları Merkezini ziyaret etti.Eğitsel gezideöğrenciler, dünyanın çeşitli denizlerinden toplanan deniz kabuklarını görme ve videolu anlatımlarda da, kabuklu deniz canlılarının yaşamları ve beslenmeleri hakkında bilgi edindiler.

Duygularını fark et!

Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi,Bilinçaltı ve Enerji Uzmanı Biyolog Buket Elbeyoğlu’nun konuk olduğu söyleşi düzenledi. Elbeyoğlu, duygularımızda genetik yapımızın rolü, bilinçaltı kayıtlarımızın etkisi,duygularımızın bizi nasıl yönettiği, hayatımızı nasıl şekillendirdiği, ruh ve beden sağlığımızı nasıl etkilediğini anlattı.

Bir Milli Mücadele Kahramanı

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Halkla İlişkiler Komitesi, Araştırmacı yazar Mehmet Dağıstanlı’ yı konuk etti. Dağıstanlı, asıl adı Fatma Seher Erden olan milli mücadele kahramanı Kara Fatma’nın 1888 de Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğduğunu, genç yaşta emperyalist güçlere direndiğini, dünyada gelişen siyasi olaylara sessiz kalmadığını, Anadolu Kuvay-ı Milliyecilerine silah temin edip, Balkan, Sakarya, İnönü, Dumlupınar savaşlarında çarpışan, dünyada tek istiklal madalyalı kadın kahraman savaşçımız olduğunu söyledi. Dağıstanlı ayrıca ‘Kara Fatma’ lakabının kendisine Atatürk tarafından verildiğini belirtti.

Çocuklar için Müzikli Masal Saati

Suadiye Gönüllüleri, velileriyle birlikte Münevver Şefik Fergar İlkokulu’ndan 15 öğrenciyi Kadıköy BelediyesiHalis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Müzikli Masal Saati etkinliğine götürdü. Çocuklar dünyanın farklı kültürlerinden masalları heyecanla dinlediler ve seyrettiler.

Stres enerjisini doğru kullanmak

Moda Gönüllüleri, Barış Manço Kültür Merkezi’nde Yaşam Koçu Sema Özer Özdemir’in konuk olduğu ‘Stres Enerjisini Doğru Kullanmak’isimli seminer düzenledi. Stresin,vücudumuzda varolan ve hormonlarımızı harekete geçiren bir durum olduğunu belirten Özdemir, “Stresin psikolojik ve fizyolojik etkileri vardır.Aslında yeterli düzeyde tutup, kontrol altına alabilirsek, bedenimizi harekete geçiren ve hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan enerjidir. Kontrol altına alınması konusunda meditasyon, yoga ve olumlamalarladestek alınabilir.” dedi.

Mucizevî bedenler Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi’nin Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlediği ve yoğun ilgi gören konferansın konuğu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy’du.Murat Aksoy, “Öyle bir vücutta yaşıyoruz ki, bu mucizevi bedenimizin en önemli organı ve yüzde 80’i su olan beynimizi sağlıklı tutmak için sürekli çalıştırmak gerekiyor, eğer bir hobiniz varsa sağlıklı yaşlanma şansına sahipsiniz. Üstelik hobiler ruhsal değil fiziksel sağlığınıza da katkılar sağlıyor. Sosyal ilişkileri kuvvetli olan kişilerin zayıf olan kişilere oranla yaşam şansı yüzde 50 daha yüksek. Sağlıklı yiyeceklerle dengeli beslenin, bağırsaklardaki bakteriler bizim sağlığımızla direkt ilişkilidir. Çünkü yapı taşlarımızı oluşturan yiyecekler oradan emiliyor.’’ şeklinde konuştu. Murat Aksoy, konferansın ikinci bölümünde kitaplarını imzaladı ve izleyicilerin merak ettiği sorulara detaylı cevap verdi.

Mandala DokumaAtölyesi

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Dilek Altunay tarafından ‘Mandala Dokuma’atölye çalışmasıgerçekleştirildi.Gönüllüler, mandala dokuma atölyesinde, renk renk ilmek ilmek mandalalar dokudu.

Her şey kediler için…

Rasimpaşa Gönüllüleri, Hayvan Hakları Komitesinin öncülüğünde sokak kedilerinin soğuk hava şartlarına karşı barınabilmeleri için kedi evi yaptı. Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılan etkinliğe gönüllülerin yanı sıra,mahalle sakinleri, serüven kültür grubu gençleri ve çeşitli semtlerden gelen hayvan severler katıldı.Etkinlikte yapılan kedi evleri daha sonra mahallede kedilerin yaşadığı yerlere bırakıldı.

“Estetik, bir sanattır”