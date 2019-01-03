Gönüllülerde bu hafta

Gönüllülerden Yılbaşı Kutlaması

Merdivenköy Gönüllüleri, Kadıköy Moda Spor kulübünde mahalle sakinleri ile birlikte yeni yılı kutladı. Moda Gönüllüleri ise yılbaşı kutlamasını Kadıköy Fasıl Restaurant’ta gerçekleştirdi.

GÖZTEPE’DEN PİYANO RESİTALİ

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat Komitesi, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde yeni yıl konseri verdi. Konserde, piyanist Güneş Yakartepe, solist Nur Ayana ve kemanda Zeynep Çetinler sahne aldı. Kadıköylülerin geniş bir katılım gösterdiği etkinliğe, Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmenler Huzurevinde yaşamlarını sürdüren emekli öğretmenler de katıldı. Genç sanatçılar, Klasik Batı Müziği, Türk Müziği, Pop ve Film Müziklerinden oluşan seçkin bir repertuar icra ettiler. Sanatseverlerin de bazı şarkılara eşlik ettiği ve neşeli bir ortamda geçen konserde, yeni yıla dair güzel temenniler de paylaşıldı.

RASİMPAŞA’DA KONSER

Rasimpaşa Gönüllü Evinde yılbaşı kutlaması yapıldı. Gönüllüler, Şef Şule Mantık yönetimindeki Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu ve Şef Şendoğan Karadeli yönetimindeki Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Halk Müziği Korosunun müzikleriyle neşeli, coşkulu anlar yaşadı.

‘Bir Kavuk Devrildi’

Tiyatro Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde ‘Bir Kavuk Devrildi’ adlı tiyatro oyunu sergiledi. Yönetmenliğini Gülin Ekşi’nin yaptığı MusahipzadeCelal’in yazdığı oyun büyük ilgi gördü.

“Destek Grupları”

Zühtüpaşa Gönüllülerinin Konuğu, Yaşam ve İlişkiler Koçu ve Transaksiyonel Analiz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gültekin oldu. Haluk Gültekin katılımcılara 1960’larda Carl Rogers tarafından başlatılmış olan ‘Destek Grupları’nın tanıtımını yaparak bu grupların katılımcılarına umut aşılama, bilgilendirme, yalnızlık duygusunun giderilmesi, ilgi görme ihtiyacının giderilmesi, birincil aile grubunun onarıcı yenilenişi, toplumsallaştırma tekniklerinin gelişimi, iyileşmenin paylaşımı ve bireyler arası öğrenme gibi faydaları olduğunu anlattı.

Bostancı’dan kültür gezisi

Bostancı Gönüllüleri, Erzurum-Kars yöresine gezi düzenledi. İki gün süren gezide gönüllüler, Beylerbeyi Sarayı, Kars Kalesi, On iki Havari Kilisesi(Kümbet Cami), Osmanlı köprüsü, 2012’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Arpaçay, Ani harabeleri sonrasında, Erzurum Palandöken’de Kongre Binası, Erzurum Kalesi, çifte minareli medrese, Etnografya Müzesi ve Erzurum evlerini gezdiler.

“Manyetik Terapi”

Fenerbahçe Gönüllüleri, bağımsız danışman Burcu Süyür’ün konuk olduğu ‘Manyetik Alanın Önemi ve Manyetik Terapi’ konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide, dünyanın bir mıknatıs ve manyetik alanı olduğu, insan bedeninin de bir manyetik alanı bulunduğu, bu alanın korunması ve bağışıklık sistemindeki denge açısından önemi, manyetik terapi desteği veren araçlar anlatıldı.

Geleneksellik ve Meşk Sistemi

Feneryolu Gönüllüleri Türk Musiki Eğitmeni Gürsel Koçak’ın konuk olduğu ‘Günümüz Türk Müziğinde Geleneksellik ve Meşk Sistemi’ konulu söyleşi düzenledi. Caddebostan Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşide Usul, Güfte, aruz vezni ile yazılmış usuller, usulde zamanın nasıl hapsedildiğini ve usul vurmak konuları anlatıldı.

İstanbul’un kuşları

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesinin etkinliğinde, kuş gözlemcisi Dilek Geçit, İstanbul ve çevresinde yer alan sulak alanlar ve kuş çeşitliliği üzerine bilgiler verdi. Dilek Geçit, İstanbul’un coğrafi konumu itibariyle göç yolları üzerinde olması nedeniyle, anonim kuşların yanında, mevsimsel özelliklere göre farklı ülkelerden göç eden kuşlara da ev sahipliği yaptığını, zengin görseller ve istatistikler ile katılımcılara sundu. Ayrıca, İstanbul’da yürütülmekte olan ve planlanan projelerin sulak alanlara ve kuşlara olası etkileri hakkında da bilgiler verdi.

Öğrenciler Afet Hazırlık Eğitiminde

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesinin etkinliğinde, Faik Reşit Unat Ortaokulu öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Biriminin hazırlamış olduğu 90 dakikalık eğitim programına katıldılar. Afete Hazırlık Eğitim Birimi, Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Astronomi Laboratuarı ve Meteoroloji Laboratuarlarında eğitimler alan öğrenciler, deprem simülatörü deneyimi de yaşamak suretiyle, deprem öncesi ve sonrası nasıl davranmaları gereği ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün işlevi ve birimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldular.

Uyku Apnesi ve Horlama

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komitesi, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Yusuf Can’ın konuk olduğu ‘Uyku Apnesi ve Horlama’ konulu söyleşi düzenledi. Burun eti, kemik eğriliği, kronik sinüzitler, polipler ve geniz etinin horlamayı arttırdığını söyleyen Dr. Yusuf Can, Yüksek tansiyon, aşırı hızlı kilo alma, ağız kuruluğu, depresyon, uykuda aşırı terleme, sık idrara çıkmanın uyku apnesinin belirgin bulguları olduğunu belirtti.

Engelli Okuluna Ziyaret

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Eğitim ve Kültür Komitesi Eyüp’te bulunan Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Yasemin Bilgin, 14 yaş ve üstü zihinsel engelli bireylerin meslek edindirme süresince nasıl eğitildiğini, okulda 8 atölye, 1 bilgisayar dersliği, 1 resim ve 1 spor salonu bulunduğunu, bu atölyelerde zihinsel engelli öğrencilerin kendilerini geliştirebilme fırsatı bulduklarını belirtti.

Gönüllülük Bilinci

Merdivenköy Gönüllüleri, Türkiye’de gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve teşvik edilmesine ömrünü adayan İnal Aydınoğlu’nu konuk etti. İnal Aydınoğlu; “Herkes gönüllülüğü farklı algılıyor. Gönüllülük kavramı tam olarak bilinmiyor. Oysaki gönüllülük, insanın insanı hiçbir karşılık beklemeden sevmesi demektir. Bundan daha büyük bir duygu geliştirilebilir mi? Bir insan hizmet ettiği insana saygı duymazsa, o insanın beklentilerini karşılamazsa, yakın bir dostluk ilişkisi kuramazsa verilen hizmet karşı tarafa büyük yarar sağlayamaz. Gönüllülük, benim bereketimi arttırdı, hayatımı güzelleştirdi, bana öz güven verdi, inancımı ve başka insanlara olan ilgimi kuvvetlendirdi, işime zerre kadar zarar vermedi.” dedi.

Suadiye’den engelliler okuluna ziyaret

Suadiye Gönüllüleri, Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında otistik öğrencilerin eğitim gördüğü seramik ve çeşitli diğer el sanatları atölyelerini gören gönüllüler, öğrencilere eşofman takımı hediye etti.

Esir Şehirde Bir Kadın

Moda Gönüllüleri ‘Esir Şehirde Bir Kadın’ romanının yazarı Çağla Özgökçe Ural’ı konuk etti. Çağla Özgökçe Ural,kitabı yazma sürecinde, 1920’li yıllarınKadıköy ve Beyoğlu’nu araştırdığını, o dönem Türk ve yabancı gazetelerin arşivleriniincelediğini, bu dönemleri anlatan tarih kitaplarını okuduğunu, röportaj ve gerçek hayat hikayelerini dinlediğini belirtti.

Balat Gezisi