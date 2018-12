Gönüllülerde bu hafta

Gönüllü Evleri’nde Yeni Yıl Heyecanı

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri’nde 2019 yılı heyecanı başladı. Yeni yıl dolayısıyla gönüllü evlerinde çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılıyor.

Zühtüpaşa:Zühtüpaşa Gönüllüleri yeni yılı kutladı. Etkinlikte konuşan Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk; “Her yeni yıl bir başka güzel, yaşanan her an bir başka özeldir. Her zaman gülümseyin hayatta en boşa geçen günümüz gülmediğimiz gündür. Gülümsemeyi unutmayınız her şey gönlünüzce olsun’’ dedi. Kutlama sirtaki ve gitar dinletisiyle devam etti.

Feneryolu: Feneryolu Gönüllüleri Çocuk komitesi öncülüğünde gönüllü evinde eğitim gören çocuklarla birlikte Kızıltoprak Öğretmenler Evinde yılbaşını kutladı.

Rasimpaşa: Rasimpaşa Gönüllü Evinde Kişisel Gelişim Uzmanı Melda Tunçel tarafından “Yeni Yıl İçin Niyetin Gücü” isimli bir seminer verildi. Melda Tunçel, hayatımızda olmasını istediğimiz şeyler için niyetin çok önemli bir güç olduğunu belirterek bütün içtenliğimizle olmasını istediğimiz bir duruma odaklanarak onu oldurabilecek enerjinin içimizde olduğunu anlattı.

Nasıl bir okul hayal ediyorsun? Koşuyolu Gönüllüleri ve Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG) ‘Nasıl Bir Okul Hayal Ediyorsun’ konulu etkinlik düzenledi. Koşuyolu Gönüllü Evinde gerçekleşen etkinliğe 50 ilkokul öğrencisi katıldı. Çocuklar hayallerindeki okulu özgür bir şekilde resim yaparak, yazarak veya sözel olarak ifade ettiler. 1947 yılında Beşikdüzü Köy Enstitüsünden mezun olan öğretmen Sabriye İşler çocukların sorularını yanıtlarken konservatuvar öğrencisi Aymira Gülamoğlu mini bir dinleti sundu.

Koşuyolu’nda Satranç Turnuvası Koşuyolu Gönüllü Evinde İstanbul Emektarlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi. Emektarlar ve Kıdemli Emektarlar olmak üzere 2 kategoride toplam 34 yarışmacının katıldığı turnuvayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’da izledi. Yarışmaya katılan tüm sporculara Kadıköy Belediyesi tarafından tiyatro bileti hediye edildi.

KERMESLER İLGİ GÖRÜYOR

Gönüllü Evleri tarafından sosyal sorumluluk ve dayanışma amacıyla yapılan kermesler Kadıköylüler tarafından ilgi görüyor.

Erenköy: Erenköy Gönüllüleri el emeği ürünlerin sergilendiği kermes düzenledi. önüllülerin dönem başından itibaren bir araya gelerek ürettikleri malzemelerin satışından elde edilecek gelir ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine eğitim bursu olarak aktarılıyor.

Göztepe: Göztepe Gönüllüleri, yürütmekte oldukları sosyal sorumluluk projelerine kaynak yaratmak amacıyla, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kermesi düzenledi. Kermeste, Göztepe Gönüllülerinin “Hobi Günleri” etkinliklerinde üretmiş oldukları el ürünleri yanında, gönüllü bağışlarından oluşan ürünler, Kadıköylülerin beğenisine sunuldu.

Adalet ve Vicdan

Erenköy Gönüllüleri Sosyal İşler komitesi, İnsan Hakları ve Demokrasi haftası etkinlikleri kapsamında, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Avukat Uğur Poyraz’ın konuk olduğu ‘Adalet ve Vicdan’ konulu konferans düzenledi. Toplumsal sorumluluklar, adalet, vicdan ve insan hakları ihlaliyle ilgili izleyicilere aydınlatıcı bilgiler aktaran Uğur Poyraz; “Bireylerin öncelikle kendi haklarını bilmeleri ve kendilerini savunmaları gerekir, akıl ve bilgi bizlere bir ömür boyu yol gösterecektir. Fikri hür, bilgisi hür, aklı, beyni, vicdanı, kalbi hür, aydınlanmış insanların olduğu güzel bir dünya yaratmalıyız” dedi. Poyraz konuşması sonunda soruları yanıtladı. Uğur Poyraz’a teşekkür eden Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer, kendisine plaket takdim etti. Bireyden Topluma Değişim

Fenerbahçe Gönüllü Evi'nde Dönüşüm Uzmanı Dr. Gülay Savaş tarafından “Bireyden Topluma Değişim Yönetimi” konulu seminer düzenlendi. Değişimin zor olduğunu söyleyen Gülay Savaş; “Değişimlerden korkarız, birey değişirse toplum da değişir. Hücrelerimizden bedenimize, insandan toplumlara, toplumlardan dünyaya bir aktarım olur. Olumlu değişimler toplumları ileri, olumsuz değişimler ise toplumları geri götürür.Bu değişim bireyin olumlu kararı ile başlar” dedi. Çocuklar ‘Bremen Mızıkacıları’nı izledi Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerini Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Bremen Mızıkacıları’ isimli tiyatro oyununu izlemeye götürdü. Öğrencilerin neşeli vakit geçirdiği oyun, onların hayal güçleri ve görsel sanatlara ilgi duymalarına katkı sağladı.

Köy Enstitüleri

Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi Uz. Dr. Simay Bodur’un konuşmacı olarak katıldığı ‘Köy Enstitüleri ve Cumhuriyetin İlk Kadın Eğitimcileri’ konulu seminer düzenledi. Seminerde, Köy Enstitülerinin kuruluş amaçları, verdikleri eğitimin nitelikleri, bu enstitülerden yetişen Cumhuriyet aydınlarının ve kadın eğitimcilerin biyografilerine yer verildi.

Erenköy Korosu Bulgaristan’da Konser verdi

Erenköy Gönüllüleri Türk Halk Müziği ve Popüler Müzik Karma korosu Bulgaristan’ın Shumen kentinde, şefliğini Birsen Geçikli ve Canan Sabah’ın yaptığı bir konser verdi. Bulgaristan devlet protokolü ve halk tarafından ilgi ile izlenen konserde, yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen türküler, korist ve solistler tarafından, salonu dolduran seyirciler eşliğinde seslendirildi. Semazen ekibinin gösterileriyle, milli, manevi ve kültürel değerlerimizin harmanlandığı türkülerle, samimi, duygulu ve coşkulu bir gece yaşandı.

Göksel Arsoy Zühtüpaşa’da

Zühtüpaşa Gönüllüleri, sinema izleyicilerinin sevgilisi olarak yıllarca sanat dünyasında zirvede kalan beyaz perdenin altın çocuğu Göksel Arsoy’u konuk etti. Arsoy çocukluğu, ailesi, gençlik yılları, sinema, sahne hayatı, sosyal çalışmaları, hiç bilinmeyen anılarını paylaştı. Göksel Arsoy ayrıca ‘Altın Çocuk’ adlı kitabını da gönüllüler için imzaladı.

Türkiye’nin Kuşları

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesi, Tema Vakfı Gönüllüsü Kuş Bilimci ve gözlemcisi Dilek Geçit’in konuk olduğu “İstanbul ve Türkiye’nin Kuşları” konulu söyleşi düzenledi. Kuş türlerini, özelliklerini ve göç yollarını katılımcılara slayt eşliğinde anlatan Dilek Geçit, Türkiye’de 487 kuş türü olduğunu bunun 358 türünün İstanbul da bulunduğunu ifade ederek, kuşlara ilgi duyanların Sarıyer de bulunan Kuş Gözlem Evine gitmelerini tavsiye etti.

Sağlığımızı korumak için…

Fenerbahçe Gönüllüleri Dr.Deniz Öner’in konuk olduğu "Genel Sağlığı Korumak İçin Elimizde Olanlar Nelerdir?" isimli söyleşi düzenledi. Söyleşide beden sağlığını korumanın yolları, hastalanmamak için yapması gerekenler anlatıldı.

Engelli bireylerle empati kurma Kriton Curi Gönüllüleri Banu Yılmaz’ın konuk olduğu ‘Engelli Bireylerle Empati Kurma’ isimli söyleşi düzenledi. Banu Yılmaz, hangi koşulda olursa olsun insanlara Sempatik değil Empatik bir şekilde yaklaşmak gerektiğini, aksi halde sempatik tavırların bir şekilde insanlar tarafından fark edilerek kırgınlıklara sebep olduğunu anlattı.

Meditasyon ve Kendimizi Yönetme

Meditasyon Uzmanı Selen Özdem Moda Gönüllü evinde ‘Meditasyon ve Kendimizi Yönetme’ isimli seminer verdi. Selen Özdem;’’ Doğduğumuz andan itibaren, aile, meslek, evlilik, çocuk sahibi olma ve çevremizdeki değişik etkenlerle farklı kimliklerle bürünüyoruz. Sonuçta kendi benliğimizden uzaklaşıyoruz. Bütün olumsuz dış etkenlerden kendimizi arındırabilirsek mutluluğa ulaşabiliriz’’dedi.

Moda Tiyatro’dan cezaevi ziyareti

Moda Tiyatro Gönüllüleri, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Moda Tiyatro Gönüllüleri ekibinin yönetmeni Gülin Ekşi; “Kadınlarımızın yüzlerinde gülüş, ses, ışık, renk olduk. Empati kurarak, onlar bize, biz onlara yakın olduk. Kısa bir süre dahi olsa, mutluluğu ve gülmeyi paylaştık. Böylesi bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmenin haklı sevincini ve gururunu, tüm ekip olarak taşımaktayız” dedi.

Çocuklar müzikal izledi

Suadiye Gönüllüleri, velileriyle birlikte Münevver Şefik Fergar İlköğretim okulundaki 30 öğrenciyi, Kadıköy BelediyesiHalis Kurtça ÇocukKültür Merkezi’nde sahnelenen müzikal oyunu izlemeye götürdü.

Numeroloji Farkındalığı