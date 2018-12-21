Gönüllülerde bu hafta

Şeb-i Arus’un 745.Yılı

Feneryolu Gönüllü Evi’nde Şeb-i Aruz’un 745. yılı gönüllüler ve semt sakinleri ile birlikte kutlandı. Gazeteci, yazar, öğretmen Akile Vardar ve Feneryolu Gönüllü Evi başkanı Nurhan Bilgili, Mevlana, Sema ve Semazenler hakkında bilgi verdi. Kutlama Şef Osman Aksu ve arkadaşlarının söylediği İlahiler ile sona erdi.

İlişki Yönetimi

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, yaşam koçları Abdullah Canıtez ve Oya Özer tarafından “İlişki Yönetimi” konulu bir seminer verildi. Seminerde insan ilişkilerinden başlayıp, karı-koca, ebeveyn-çocuk, akrabalık, arkadaşlık ilişkileri gibi çeşitli konular hakkında sohbetler yapıldı.

Fikirtepe’den Ziyaret

Fikirtepe Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti. Gönüllüler burada şiddet çeşitleri nedir, kadının sosyal ve hukuksal hakları nelerdir, şiddet görenlerin neler yapabileceği ve sosyal hizmet merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Erenköy ‘Bizim Aile’yi İzledi

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat komitesi, her ay 45 kişilik tiyatro sever grubuyla tiyatro etkinliği yapmaya devam ediyor. Bu kez Şehir Tiyatroları Ümraniye sahnesinde, Sadık Şendil’in yazıp, Aziz Sarvan’ın yönettiği ‘Bizim Aile’ müzikali izlendi. Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi ustaların beyazperde’de canlandırdığı,70’li yılların en sevilen melodramlarından olan filmin, kalabalık bir oyuncu kadrosuyla sahneye müzikal olarak uyarlandığı ve aynı sıcaklığın ve samimiyetin mevcut olduğu oyunda son derece keyifli ve duygulu anlar geçiren katılımcılar, Erenköy Gönüllülerine organizasyon için teşekkür ettiler.

Mutluluk Nedir?

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Bioenerji Uzmanı Gelengül İmamoğlu tarafından “Mutluluk Yakanıza Yakışan mı? Yapışan mı? Vedalaşıp Mutlu Olmak Mümkün?” konulu bir seminer verildi. Gelengül İmamoğlu, konuklarla interaktif gerçekleştirdiği seminerde, nelerden mutlu nelerden mutsuz olduğumuza dair geri bildirim alıp, bizi mutsuz eden şeylerden nasıl uzaklaşabiliriz, kendimize mutlu bir ortam nasıl oluşturabiliriz konularında çeşitli yollar gösterdi.

Tebessüm Kahvesinde Bir Mola

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesi, Down sendromlu gençlerin istihdam edildiği Tebessüm Kahvesi’nde bir organizasyon gerçekleştirdi. İşletme hakkında gönüllülere bilgi aktaran yetkili, bu sosyal projenin, ticari kaygı gütmeden, Down sendromlu gençlerin sosyal hayata ve ekonomiye katılması ve bağımsız bireyler olarak topluma kazandırılması amacıyla açıldığını söyledi.

Sanat Tarihine Bakış

Suadiye Gönüllüleri, felsefe atölyesi çalışmaları kapsamında Suadiye Gönüllü Evinde Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ’ın konuk olduğu “Sanat Tarihini Feminist Eleştiri ile Okumak” konulu söyleşi düzenledi. Aynı zamanda Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesi olan Lütfiye Bozdağ, kötücül kadın karakterinin sanat tarihindeki imgeleri, ortaçağ Avrupası’nda kadınların cadı olarak ateşte yakılması, Rönesans döneminde adı olmayan kadın sanatçılar, Barok dönem arkasından gelen Fransız İhtilali ve 20. Yüzyıla kadar sanat üreten kadınların mücadelesini anlattı.

Bostancı Gönüllüleri, Afet Parkı’nda

Bostancı Gönüllüleri, çevre komitesi öncülüğünde Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nı ziyaret etti. Gönüllüler, deprem simülasyonunun yer aldığı deprem deneyim odasından, 5 boyutlu sinemaya, yangın simülasyonundan oyun alanlarına afet bilincine yönelik birçok aktivitede yer aldı.

Moda’da İlk Yardım Eğitimi

Moda Gönüllü Evinde İlk Yardım Uzmanı Sevim İnal tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde, herhangi, bir kaza ve hayati tehlike durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.