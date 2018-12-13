Gönüllülerde bu hafta

Zühtüpaşa’dan doğa gezisi

Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş olduğu gezinin ilk durağı İstanbul Kelebekler Çiftliği oldu. Ardından, Riva Deresi kıyısında kurulu, yemyeşil doğaya sırtını vermiş, dingin ama yaratıcılık ile dopdolu bir atmosfer içinde varlığını sürdüren, Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı cam ve sanat merkezi olan Cam Ocağını ziyaret ettiler. Gönüllüler, burada camın erimesi ve üretim aşamalarını izledikten sonra Anadolu Kavağı ve Yuşâ Tepesi’ni gezdiler.

“Kendine Giden Yol”

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Sedef Nurhan Tansel’in konuk olduğu ‘Kendine Giden Yol’ isimli seminer düzenledi. Sedef Nurhan Tansel; “Çoğu zaman bize çözümü dışarıda aramamız öğretildi. Aslında çözüm bizim içimizde. Biz kendimizi şifalandırabiliriz, iyileştirebiliriz ve hatta görüntümüzü değiştirebiliriz. Yeter ki niyetimizi net bir şekilde söyleyelim, neye ihtiyacımızın olduğunu fark edelim, sonra kabul edelim ve kendimizi an da dönüştürüp yenilenelim hayat yolculuğumuz kendimize giden bir yoldur. Yolun sonunda kendimize ulaşabiliriz.” dedi. Etkinlik sonunda izleyicilere Çevre Komitesinin dağıttığı filelerden hediye edildi.

Mahalleliye nostaljik pazar filesi

Zühtüpaşa Gönüllüleri Çevre Komitesi, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle büyük çevre sorunu oluşturan naylon poşetlerin ücretli olması sebebiyle mahalleliye nostaljik pazar filesi dağıttı. Çevre komitesi Başkanı Bülent Sargut, “Amacımız naylon poşetlerin kullanımının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın çevre hassasiyeti göstererek alışverişlerinde file ve kumaş çantaları tercih etmelerine vesile olarak farkındalık yaratmak.” dedi.

Felsefe ve Ekonomi

Suadiye Gönüllüleri, Felsefe Atölyesi çalışmaları kapsamında Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ahu Tunçel’in konuk olduğu “Felsefe ve Ekonomi” konulu söyleşi düzenledi. Suadiye Gönüllü Evinde düzenlenen söyleşide siyaset felsefesinin ne olduğu ve Aristo’dan günümüze politika ve etik konuları üzerine konuşuldu. Suadiye Gönüllüleri, Eğitim ve Kültür Komite’lerinin organizasyonu ile Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzur Evi’ne bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Suadiye’den Tarih ve Kültür Gezisi

Suadiye Gönüllüleri Çevre ve Kültür Komitesi, ülkemizin önemli kültürel miraslarının bulunduğu Antakya ve Gaziantep’e gezi düzenledi. 36 kişiden oluşan kafile ilk olarak dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji müzesini ziyaret etti. Daha sonra Hıristiyanlığın ilk kilisesi olan St. Pierre Kilisesi, Habib-i Neccar Camisi, Rum Ortodoks Kilisesi, Musevi Havrası ve Katolik Kilisesi’ni gördükten sonra Titus Tüneli, Beşikli Mağara Anıt Mezarları, Hazret-i Hızır’ın makamı, Harbiye Şelaleleri’ni gezerek baharatçılar çarşısında alışveriş yaptılar. Gaziantep’te Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi, Pişirici Kasteli, Zeugma Arkeoloji Müzesine gittiler. Gezinin son gününde yaklaşık 12 bin yıllık, dünyanın orijinal hâliyle günümüze kalmış en eski tapınağı olan Göbeklitepe’yi ziyaret eden gönüllüler burada insanlığın geçmişini anlatan simülasyon gösterisini izledi. Ayrıca sular altında kalan tarihi Halfeti’de tekne gezintisi yaptılar.

Bostancı’dan hayvan dostlara ziyaret

Bostancı Gönüllüleri, Çevre Komitesi öncülüğünde Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti. Ziyarette kedi, köpek maması, vitamin gibi gıda maddeleri hediye ettiler.

Feneryolu 5 Aralık’ı unutmadı

Feneryolu Gönüllüleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanındığı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Gönüllülüğün kişisel maddi çıkar gözetilmeksizin yapılan bir iş ve ortak bir anlayışın paylaşımı olduğu vurgulandı.

Gazinolu yıllar…

TRT sanatçısı, şef İnci Yaman yönetimindeki Khalkedon Türk Müziği Topluluğu, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde ‘Gazino Tarihi’ konseptli nostalji konseri verdi. Osmanlının son döneminden başlayarak, ‘Fasıl Müziği’nin ne olduğu, gazino tarihinde gelmiş geçmiş Türk Müziği sanatçıları, o döneme ait gazino adabı, giysi özellikleri, müşteriye davranış biçimleri, sahne dekorları, gazino afişleri gibi bilgilerin yer aldığı ‘Gazino Tarihi’ sunumu gösterildi. Gazino kulislerinin teatral canlandırmalarının da yapıldığı konser solo şarkılar ile devam etti.

Türkiye’nin Kuşları

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesi, Tema Vakfı Gönüllüsü Kuş Bilimci ve gözlemci Dilek Geçit’in katılımıyla “İstanbul ve Türkiye’nin Kuşları” konulu söyleşi düzenledi. Kuş türlerini, özelliklerini ve göç yollarını mahalleli ve gönüllülere slayt eşliğinde detaylı bir şekilde aktaran Dilek Geçit, Gözlem için çıplak göz, dürbün, rehber kuş kitabı, not defteri, bazen teleskoba gereksinim olduğunu, yapılan gözlemler ve bilimsel çalışmalar sonucu Türkiye’de 487 kuş türü olduğunu bunun 358 türünün İstanbul da bulunduğunu ifade ederek kuşlara ilgi duyanların Sarıyer de bulunan Kuş Gözlem Evine gitmelerini tavsiye etti.

Göztepe’de “çay partisi”

Göztepe Gönüllüleri Gençlik Komitesi, yürütmekte olduğu sosyal sorumluluk projelerine gönüllü desteği sağlamak amacıyla müzikli bir çay partisi organize etti. Göztepe Gönüllü Evindeki etkinlikte, gençler, gönüllülere kendi el ürünü yiyecekleri ve çay ikramını, yine kendi icra etmiş oldukları müzik eşliğinde sundular. Yürütmekte oldukları ve planladıkları projeleri de anlatan gençler, etkinlikte son derece yararlı ve keyifli vakit geçirdiklerini söylediler.

Engelli öğrencilere ziyaret

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi üyeleri, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli öğrencilere eğitim vermekte olan Kadıköy’de bulunan Şöhret Kurşunoğlu İlköğretim Okulu ve İş Okulu’nu ziyaret ettiler. Okul Müdür Yardımcısı Yıldırım Özçelikyürek ile okulun ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunan Komite üyeleri, olumlu bir ziyaret gerçekleştirmiş oldular.

Maddeden Manaya Yolculuk

Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi, Doç. Dr. Haluk Berkmen’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Maddeden Manaya Yolculuk’ konulu söyleşi düzenledi. Göztepe Gönüllü Evinde düzenlenen etkinlikte, doğanın bütünselliği içinde insan konusu değerlendirilirken, Maddenin anlam kazanması ile inançların yolculuğunun paylaşıldığını ifade eden Berkmen, İnsanların çevrelerine baktıklarında anlamını veremedikleri doğa olaylarını yorumlamaya çalıştıklarını, doğa olaylarını yöneten çeşitli tanrılara inandıklarını söyledi.

Zor Durumlarla Baş Etme

Osmanağa Gönüllüleri Dr. Nurseli Taşlıel’in konuk olduğu ‘Zor Durum ve Kişilerle Başa Çıkabilme Yolları’ konulu söyleşi düzenledi. Zor durumların, hiç bitmeyen dertlerin hayatımızın bir parçası olduğunu söyleyen Nurseli Taşlıel her zorluğun içinde bir kolaylık olduğunu asıl olanın başımıza ne geldiği değil başımıza gelenle nasıl başa çıkacağımız olduğunu söyledi.

Faslı Pırlanta konser verdi

Faslı Pırlanta TSM Korosu, Şef Fulya Soyata yönetiminde TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nde konser verdi. 16 solistin yer aldığı konserde tangodan klasik müziğe eserler dans gösterileri sunuldu. Konserin sonunda koro elemanlarına çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.