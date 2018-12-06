Gönüllülerde bu hafta

Çocuk, ergenlerde cinsel gelişim ve istismar

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Uzman Klinik Psikolog Ece Topal ve Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer’in katılımıyla Caddebostan Kültür Merkezinde ‘Çocuk, Ergenlerde Cinsel Gelişim ve İstismar’ konulu söyleşi düzenledi. Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nden Ece Topal, 0-6 yaş arasındaki çocukların cinselliğe yetişkinlerin baktığı pencereden değil, kendi hayal dünyalarından baktığını belirterek kişinin doğumdan itibaren cinsellikle ilgili birçok mesaj aldığını, ebeveynlerin çocukların cinsel konulardaki ilk eğiticileri olduğunu ve verilecek cinsel bilginin çocuğun gelişimi ile orantılı olması gerektiğini anlattı. Pelin Hazer ise istismara uğrayan çocukların davranış biçimleri ve yaşamış olduğu travmalara dikkat çekti.Uzmanların izleyicilerin sorularını cevaplamasıyla program sona erdi.

Bostancı Gönüllüleri ‘Gap’ Turuna Çıktı

Bostancı Gönüllüleri birbirinden zengin kültür mirasına sahip Güney Doğu Anadolu bölgesine gezi düzenledi. Gönüllüler, Kırklar Kilisesi, Abdüllatif Camii, Mor Gabriel Manastırı, Hasan Keyf , Göbeklitepe, Harran Evleri, Balıklı Göl, Rızvaniye Camii, Mevlid-i Halil külliyesi ve mağarası, Hali-ür Rahman Camii’ni gezdi. Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olan Atatürk barajını ziyaret ettikten sonra, 2150 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek Açıkhava Müzesi Nemrut dağına çıktılar.Fırat’ın suları altındaki Halfeti’yi, dünyanın en büyük Mozaik müzesi olan Birecik Barajı, sular altında kalan Zeugma Antik Kenti ve Zeugma Mozaik müzesini ziyaret etti. Hz. İsa’ya inananlara ilk kez “Hıristiyan” adının verildiği St. Pierre Kilisesini’de gördüler. Son olarak Adana Taş Köprü ve Sabancı Merkez Camii’yi gezen gönüllüler sıra gecesine katıldılar.

Öğrencilerin Dolmabahçe Gezisi

Zühtüpaşa Gönüllü Evi Eğitim Komitesi, İbrahim Öktem İlkokulu öğrencileri ile birlikte tarihi dokusu ve ihtişamı ile dikkat çeken Dolmabahçe Sarayına gezi düzenledi. Öğrenciler bu gezi sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışma ve yatak odasını gezdiler. Her salon ve her oda anlatılmaz muhteşem olan bu sarayda öğrenciler 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit Han tarafından yaptırılmış olan bu yapı hakkında tarihi bilgiler aldılar. Çok değerli anılar ve bilgilerle müzeden ayrılan öğrenciler Atatürk’ü her zaman minnetle anacaklarını belirttiler.

Manyetik alanın önemi

Zühtüpaşa Gönüllüleri Burcu Süyür’ün konuk olduğu ‘Manyetik Alanın Önemi ve Üzerimizdeki Etkileri’ konulu söyleşi düzenledi. Zühtüpaşa Gönüllü Evinde gerçekleşen etkinlikte Burcu Süyür, “Dünyanın bir mıknatıs ve manyetik alanı var. İnsan bedeninin de bir manyetik alanı var. Bu manyetik alanın korunması bağışıklık sistemindeki denge açısından çok önemlidir.” dedi. Süyür, ayrıca manyetik enerjisi yüksek su içmenin faydalarını ve manyetik terapi desteği veren araçları anlattı.

“Yeldeğirmeni’ni Geziyoruz”

Rasimpaşa Gönüllüleri, Araştırmacı Mimar Arif Atılgan rehberliğinde Yeldeğirmeni gezisi düzenledi. Yeldeğirmeni’nde doğup büyümüş ve tarihçesi hakkında kitap yazmış Mimar Atılgan’la Yeldeğirmeni sokaklarını gezen gönüllüler,Arif Atılgan’danbinaların tarihi ve yapısal özelliklerihakkında bilgi aldılar.

Kırıklar ve Tedavi Yöntemleri

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komitesi Doç. Dr. Çağatay Uluçay’ın konuk olduğu “Kemik Kırılmaları ve Tedavi Yöntemleri” konulu söyleşi düzenledi. Doç. Dr. Çağatay Uluçay konuklara, özellikle ileri yaşlarda kalça kırıklarının çok yaygın görüldüğünü, omurların deformasyonu ile kamburlaşmanın oluştuğunu, beyaz ırkta kemik yapısının daha zayıf olduğu, ten rengi koyulaştıkça kemiklerde erimenin daha az olduğunu belirtti. Uluçay ayrıca, kalça kırıklarının ameliyatlarında kırık cinsine göre Çivi, Tel, Protez gibi aparatlar kullanıldığını, 50 yaştan itibaren yaşam şekli, beslenme, sigara, aşırı miktarda kahve ve alkol kullanımının kemiğin özelliğini, yapısını ve kalitesini bozduğunu söyledi.

Fenerbahçe’de NLP Sohbeti

NLP uzmanı Cengiz Eren Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde seminer verdi. Yoğun katılımın olduğu seminerde konuşan Cengiz Eren; “Bildiğimizi düşündüklerimizin bile düşündüğümüzden çok farklı olabileceğini anlayabilmemiz gerekiyor. İstenmemiş olmak duygusu da böyle bir yapı oluşturuyor. İstenmemek de terk edilmek gibi kişinin farkında olmadığı stratejileri ortaya çıkaracaktır. Terk edilmemek için terk ettirmek stratejisini kullananlar gibi, istenmemek için istetmek stratejilerinin kullanılması mantıksız görünse de normal sayılmalıdır. Sevgi temelinde ise bu strateji, sevmemek için sevilmek olarak kendini gösterecektir.” dedi.

Yaşama bakışta yeteri kadar güçlü müyüz?

Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde Dr. Selen Özdere’nin konuk olduğu “Yaşama Bakışta Yeteri Kadar Güçlü müyüz?” isimli söyleşi düzenlendi. Söyleşide, hastalık, mesleki gerilimler, çevre koşulları, endişeler, huzursuzluklar gibi günümüzde insanların karşılaştığı tüm sıkıntılardan gücümüzü kaybetmeden nasıl mücadele edilebileceği anlatıldı.

Feneryolu’ndan anlamlı ziyaret

Feneryolu Gönüllüleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Sosyal Sorumluluk Komitesi öncülüğünde Down sendromlu bireylerin eğitim gördüğü Atölye 2’i ziyaret ederek burada sohbet edip hediye dağıttılar.

Göztepe’den bilimsel gezi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Göztepe Gönüllü Evinde faaliyetlere katılan Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri ile birlikte Saint-Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezini ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, içi doldurulmuş av hayvanlarını incelerken, yetkili öğretmenden bilgi edindiler ayrıca hayvanların gece yaşamını canlandıran ‘Gece’ isimli sergiyi de görme fırsatı buldular.

Düşünce gücünün hayatımıza yansımaları

Moda Gönüllü Evinde Yaşam Koçu Nilgün Bingöl’ün konuk olduğu ‘Düşünce Gücünün Hayatımıza Olumlu Yansımaları’ konulu söyleşi düzenlendi. Nilgün Bingöl şunları söyledi: “Doğduğumuz andan itibaren hatta anne karnında iken her şeyi kayda alıyoruz ve bilinçaltımıza işliyor. Olumlu ve olumsuz pek çok düşünce taşıyoruz veya dışarıdan bir şekilde maruz kalıyoruz. Daha kaliteli ve mutlu bir hayat sürmek istiyorsak olumsuzluklardan mümkün olduğunca uzaklaşıp olumlu düşüncelere yönelmeliyiz, aynı zamanda konuşma ve eylemlerimiz de bu yönde olmalı. Günümüzde insanların en büyük mutsuzluğu anı yaşamamaktır, geçmişi düşünüp üzülmek gelecek için kaygılanmak bizi bulunduğumuz anı yaşamaktan alıkoymaktadır. Sonuç olarak pozitif düşünmeyi öğrenebiliriz. Bu şekilde hem soysal hayatımız hem de beden sağlığımızı olumlu etkiler. Sahip olduklarımız için şükretmeyi ve hayatı çok karmaşık hale getirmeden olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeliyiz.”

Astroloji haritalarını okuma

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Astrolog Emrah Peker tarafından Astroloji Haritaları Okuma üzerine bir atölye çalışması yapıldı. Katılımcıların doğum haritalarını çıkaran astrolog, daha sonra bu haritaları katılımcılara verip bunların nasıl yorumlandığı konusunda açıklama yaptı.

Erenköy’ün İznik Gezisi

Erenköy Gönüllüleri İznik ve Yalova Termal’e günübirlik gezi düzenledi. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’dan yola çıkan kafile, ilk durak olan Yalova’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarıyla dolu, döneminde kullanılan eşyalarla birlikte bir Atatürk evi olarak restore edilmiş Atatürk Köşkü’nü gezdi. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle medeniyetlere başkentlik yapmış, 15.yüzyılda geleneksel çini sanatının merkezi olan ve halen butik çini atölyelerinin de yer aldığı, batıdan doğuya Anadolu’ya açılan bir kapı özelliği ile kervan yollarının önemli bir durağı olmuş ve her köşesinde tarihi kalıntıların bulunduğu İznik’i gördükten sonra gezi sona erdi.

Rasimpaşa’dan tarih ve kültür gezisi

Rasimpaşa Gönüllüleri, Anadolu Kavağı’na günübirlik gezi düzenledi. Tarihi mekânlar Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrını gezen gönüllüler, daha sonra Hz.Yuşa Tepesini ziyaret ettiler. Gezinin son durağı ise Anadolu Kavağı oldu.