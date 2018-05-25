Gönüllülerde bu hafta...

KOŞUYOLU’NDA BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ

Koşuyolu Gönüllüleri nisan ve mayıs ayı boyunca “Bireysel Gelişim Günleri” kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konusunda uzman isimlerin ağırlandığı seminerlerde; Uzman Diyetisyen Maria Tanoğlu‘Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar’, Uzman Psikolog Faruk Öğünç “Referans Kaybında İnsan”,Astrolog Dilara Eda Gürsoy ‘Yeni Ay’da Yeni Başlangıçlar’ seminerleri verdi. Koşuyolu Gönüllüleri, yazar-eğitimci Refet Özkan, yazar-eleştirmen Sadık Albayrak, moderatör KAVEG Başkan yardımcısı Atilla Küçükkayıkçı ve Köy Enstitülü öğretmenler ve mahallelilerin katılımıyla ‘Köy Enstitülerinde Edebiyat ve Sanat’ konulu söyleşi düzenlediler.Diğer etkinliklerde, avukat Tayfun Kardeş, “Hanedan Kadınları” konulu gezi programı,Mine Ocak Uygulamalı Sujok, NLP uzmanı hipnoterapist Ufuk Önen “Ufuk Önen ile Hayallerinin Peşinden Git” konulu söyleşive Şimal Şen’in moderatörlüğündeki Edebiyat Atölyesi’nde yazar Tezer Özlü’nün eserleri, hayatı ve edebiyat sevgisi konuşuldu. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Koşuyolu Gönüllü Evi’nde kursiyer ve mahalleli çocuklarla Gönüllü Evi bahçesindeki permakültür alanına özgürlük ve barış özlemiyle sevgi tohumları ekip fideler diktiler. Öğretim Görevlisi Ayşen Arıç Koşuyolu Gönüllü Evinde DANTE semineri verdi. İtalya tarihinden Dinler tarihine kadar çok kapsamlı bir konusu olan seminer Ortacağ, Rönasans çağında bir toplum kabuk değiştirirken yaşananlar Dante’nin kaleminden anlatıldı. Yaşam Koçu Aysema Yüksel toplumu derinden etkileyen Korku Kültürü üzerine katılımcıları bilgilendirdi. Korkuya teslim olmamayı tam tersine olumsuz duygulardan arınıp insanların birbirine nasıl umut bulaştırması gerektiğini anlattı.

‘ÖNCÜ KADINLAR’ KOŞUYOLU’NDA

Gönüllüler, Yönetmen Cihan Çekiç eşliğinde Validebağ Korusu’nun muhteşem görüntüleriyle izlemeye doyum olmayan, başrollerini, Validebağ’ın Sincap Tarçın’ı ve Kaplumbağa Sakine’sinin paylaştığı "Büyük Şehrin Küçük Sakinleri" belgeselini izledi.Kelebekler, tırtıllar, kırkayaklar, karıncalar, arılar birçok çiçek ve bitki türü ile Validebağ’ın sakinlerini yakından görmenin keyfini yaşandılar.Yazar Aydan Aydan Gündüz ile Attila İlhan okumaları ile Atölye Çalışmalarının dönem sonu finali gerçekleşti. Av. Tayfun Kardeş ile ‘Philpsophia - Bilgiyi sevme, Bilginin Peşinden Koşma’ konulu söyleşi gerçekleşti. Tayfun Kardeş bilginin yaşamımız için ekmek, su kadar elzem olduğunu, varlığında ve yokluğunda insanlığı götürebileceği noktalara değindi. NLP uzmanı ve Hipnoterapist Ufuk Önen ‘Bencil Olmak’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Gülcan Kadıoğlu Şahan ile Denge Terapileri Atölyesinin ilki güzel bir grupla gerçekleşti. Atölye 3 hafta boyunca devam edecek. Nefes Koçu Neslihan Ünver “Nefes ile Toksinlerden Arınma” konulu seminer verdi. Koşuyolu Gönüllü Evi Anneler Günü Kermesi Gönüllü Evi bahçesinde el emeği ürünlerin sergilendiği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Biraz alışveriş’in yanı sıra müzikli, keyifli ve sohbet dolu bir gün oldu. Türkiye tarihinde iz bırakmış kadınları yaşatmak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Öncü Kadınlar’ Sergisi Koşuyolunda sanatseverlerle buluştu. Kurtuluş Savaşı’nda ve mesleklerinde öncü olmuş kadınların 40 ressam tarafından yorumlanarak tuvallere aktarılması ve zorlu yaşam öyküleri anlatıldı. Gönüllüler kadınlara gücünü yeniden hatırlatan proje için Küratör Ülkü Cılızoğlu, basın danışmanı Harika Ören ve tüm ressamlara bu sergi için teşekkür etti. Koşuyolu Gönüllüleri, kültür gezileri de düzenledi.

KAZANAN BESTELER BELLİ OLDU

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması finali, 14 Mayıs 2018 Pazartesi akşamı, Kadıköy Evlendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Gecenin açılışını yapan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu katılımcılara yarışma hakkında bilgi vererek; “Türk Sanat Müziğine yeni eserler kazandırmak amacı ile düzenlediğimiz ve Türkiye genelinde besteciler tarafından büyük ilgi gören yarışmamıza, bu yıl 347 eser gönderildi, yarışma kurallarına uygun 297 eser Ön eleme jürisinde yer alan değerli bestekarlar; Özgen Gürbüz, Cavit Ersoy ve Ahmet Kadri Rizeli tarafından değerlendirilerek 13 eser finale kaldı. Yarışmamızın gerçekleşmesini maddi ve manevi olarak destekleyen Belediyemize ve Başkanımız Sayın Aykurt Nuhoğlu’na sanata verdiği değer için şükranlarımızı sunarız” dedi. Yüksel Ayvalı tarafından sunulan final gecesinde eserler; Arzu Kırali, Ayfer Karakuş, Fulya Soyata, Gürsel Mercanlı, Raci Akyar, Seher Dökmeci ve Hüseyin Balkancı, Burhan Atik, Yaşar Abrur, Naci Tunçel tarafından yorumlandı. Tanınmış bestekar ve sanatçılardan oluşan konusunda yetkin final jürisi; Hüseyin İpek, Hüsnü Üstün, Zeynettin Maraş, Talat Er, Eleaddin Pakyüz, Vedat Çetinkaya, Cengizhan Sönmez, Nazire Savran Yağız, Hasan Esen eserler arasından ilk üç dereceyi belirledi. Sözleri Rüştü Okyar’a, bestesi S. Burhan Atik’e ait ve bestecisinin yorumladığı “ O Sabah” isimli eser birinci, Sözleri Sevinç Atan’a, bestesi Hüseyin Soysal’a ait ve bestecisinin yorumladığı “Aşk Nasıl Bir şey “ isimli eser ikinci, Sözleri Nadide Gürpınar’a, bestesi Macit Güneş’e ait, Gürsel Mercanlı’nın yorumladığı “Baş Sevdalı, Can Arzulu” isimli eser üçüncü oldu.

Ayrıca izleyiciler de doldurdukları anket ile en beğendikleri üç eseri belirlediler. İzleyicilerin birincisi de yine Sözleri Rüştü Okyar’a ait, S. Burhan Atik’in Bestesi “O Sabah” isimli eser oldu. Sevilen sanatçı Gökhan Sezen’in verdiği muhteşem konserin ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Gece birinci olan eserin tekrar yorumlanması ile sona erdi.

Osmanağa’dan anlamlı etkinlik

Osmanağa Gönüllüleri engelli öğrenciler için kahvaltı programı düzenledi. Programa Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Osmanağa Gönüllü Evi kurs öğretmenleri katıldı. Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi’nden 15 öğrencinin katıldığı etkinlikte Aykurt Nuhoğlu, konuşmasından sonra kurs öğretmenlerine plaket takdim etti. Program sona erdikten sonra öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesinin davetlisi olarak Caferağa Spor Salonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ikinci maçını izlediler.

Sahrayıcedid’de Engelli Şenliği

Sahrayıcedit Gönüllüleri 23 Nisan parkında ‘Engelli Şenliği’ düzenledi. Sahrayıcedit Gönüllü Evi Başkanı Seyhan Öğtülü, başta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu olmak üzere kendilerine destek olan her kişi ve kuruma teşekkür etti. Programa katılan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın; “Bizim farklılıklarımız, zenginliğimiz; nasıl ki gördüğümüz her bir çiçek, her bir canlı birbirinden farklı biz de birbirimizden farklıyız önemli olan bunu kabullenmemiz birbirimize engeller çıkartmamamız, bu engelleri yaratan biziz o yüzden hep beraber bu çeşitlilikle yaşayacağımız günler diliyorum.” dedi. Etkinlik çeşitli oyunlar ve palyaço gösterileri ile devam ederken çocuklara verilen hediyeler ile son buldu.

Yılsonu Sergisi açıldı

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Feneryolu Halk Eğitim Merkezi, Bostancı Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde karma resim sergisi açıldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu; “Sanat yaşamın estetiğidir, sanat yaşamın güzelleşmesini mutlu ve huzurlu olmasını sağlıyor, Kadıköy sanatın en yüksek olduğu ilçe, insanların Kadıköy’ü sevmesinin temel nedenlerinden biri Kadıköy’de insana yönelik, sanata yönelik çok şeyler olması.” şeklinde konuştu. Halk Eğitim Merkezleri olarak Kadıköy Belediyesi ile yapmış oldukları işbirliğini oldukça önemsediklerini belirten Kadıköy Halk Eğitim Müdürü Hülya Narsap ise “3 binden fazla kursiyere Kadıköy Belediyesinin bize sağladığı olanaklarla hizmet verme imkânı bulduk. Kadıköy’de eğitimci olmak büyük ayrıcalık bu ortaya çıkan ürünlerden de belli oluyor.” dedi. Sergi 31 Mayıs tarihine kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.

DÜNYA MÜZİKLERİ KONSERİ

Erenköy Gönüllülerinin Şef Canan Sabah Erden ve Sanat Yönetmeni Ahmet Uygur yönetimindeki Popüler Müzik Korosunun, Türk ve yabancı pop müziğinin en eğlenceli şarkılarından oluşan sezon sonu konseri Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Konserin açılış konuşmasını yapan Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, bu konserin gelirinin, Kanserli Çocuklara Umut Vakfına bağış olarak aktarılacağını söyledi ve katkıları için seyircilere teşekkür etti. Çok sayıda seyirci tarafından izlenen ve sunumunu Can Şengölge’nin yaptığı konserin ilk bölümünde 70’lerden günümüze sevilen pop şarkıları koro ve solistler tarafından seslendirildi. İkinci bölümde dans gösterileri eşliğinde söylenen Dünya Müziklerinden seçme eserlere söylendi. Finalde söylenen İzmir Marşı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Konser bitiminde Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Karaman ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer, Canan Sabah Erden ve Can Şengölge’ye çiçek takdim etti.

Serbest Paylaşım Semineri

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Erdinç Başaran tarafından “Serbest Paylaşım” konulu bir sunum yapıldı. Ali Erdinç Başaran; “Günümüzde iç karartanlara karşı, gündelik hayatın içinde yol alırken yapılacak şeyler üç-beş maddeden ibarettir. İnsanın egosal olarak zayıf olduğu konularla ilgili acılı çözümler bir yandan zaten sürerken, bir yandan da huzura yönelik açılımları ve realite sağlamlamalarını oturtması önemlidir. Bunun için yeter ve gerek şart doğada kalmak, beslenmeyi arındırmak, düşünceyi arındırmak ve sade bir hayata geçiş yapmak için en azından niyet etmek, sonra değişim anları geldiğinde cesaretle değişime yol vermek ve ardından da hayatın sunduğu huzuru ve keyfi sonuna kadar yaşamaktır ve bu mümkündür.” dedi. Sunum soru cevap olarak interaktif bir şekilde devam etti.

Sağlıklı zayıflama ve beslenme

Feneryolu Gönüllüleri, Sosyal komitesi öncülüğünde Kadıköy Belediyesi Dr.Rana Beşe Sağlık Polikliniğinden Dr.Figen Fişekçi Üvez’i Feneryolu Gönüllü Evinde konuk etti. Figen Fişekçi Üvez, gönüllülere sağlıklı beslenmenin ana hatlarını, atlanmaması gereken en önemli öğünün kahvaltı olduğunu, diyet yapıyorum diye ekmeği soframızdan kaldırmamamızı, tüm gün aç kalmanın olumsuzluğunu, kan şekerinin yükselmesini, glisemik endeksinin ne olması gerektiğini, glutensiz beslenmeyi ve suyun vücudumuz ve yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu örneklerle anlattı. Üvez ayrıca Ramazan ayında sahura muhakkak kalkılmasını, nelerin tok tuttuğunu, şeker ve tuzun azaltılması gerektiğini söyledi. İlgiyle izlenen sunumda izleyiciler akıllarında kalan tüm soruları sorma fırsatı buldu.

Fenerbahçe’nin TSM Konseri

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi Türk Sanat Müziği konseri Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleşti. Şef Mehmet Özkaya yönetimindeki koro, sazlar eşliğinde kıymetli eserler seslendirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konser tüm salon ile birlikte söylenen ‘Memleketim’ şarkısı ile sona erdi.

‘Kadın Çocuk Edebiyatı’