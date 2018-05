Gönüllülerde bu hafta...

KOŞUYOLU’NDA BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ

Koşuyolu Gönüllüleri nisan ve mayıs ayı boyunca “Bireysel Gelişim Günleri” kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konusunda uzman isimlerin ağırlandığı seminerlerde; Uzman Diyetisyen Maria Tanoğlu‘Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar’, Uzman Psikolog Faruk Öğünç “Referans Kaybında İnsan”,Astrolog Dilara Eda Gürsoy ‘Yeni Ay’da Yeni Başlangıçlar’ seminerleri verdi. Koşuyolu Gönüllüleri, yazar-eğitimci Refet Özkan, yazar-eleştirmen Sadık Albayrak, moderatör KAVEG Başkan yardımcısı Atilla Küçükkayıkçı ve Köy Enstitülü öğretmenler ve mahallelilerin katılımıyla ‘Köy Enstitülerinde Edebiyat ve Sanat’ konulu söyleşi düzenlediler.Diğer etkinliklerde, avukat Tayfun Kardeş, “Hanedan Kadınları” konulu gezi programı,Mine Ocak Uygulamalı Sujok, NLP uzmanı hipnoterapist Ufuk Önen “Ufuk Önen ile Hayallerinin Peşinden Git” konulu söyleşive Şimal Şen’in moderatörlüğündeki Edebiyat Atölyesi’nde yazar Tezer Özlü’nün eserleri, hayatı ve edebiyat sevgisi konuşuldu. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Koşuyolu Gönüllü Evi’nde kursiyer ve mahalleli çocuklarla Gönüllü Evi bahçesindeki permakültür alanına özgürlük ve barış özlemiyle sevgi tohumları ekip fideler diktiler. Öğretim Görevlisi Ayşen Arıç Koşuyolu Gönüllü Evinde DANTE semineri verdi. İtalya tarihinden Dinler tarihine kadar çok kapsamlı bir konusu olan seminer Ortacağ, Rönasans çağında bir toplum kabuk değiştirirken yaşananlar Dante’nin kaleminden anlatıldı. Yaşam Koçu Aysema Yüksel toplumu derinden etkileyen Korku Kültürü üzerine katılımcıları bilgilendirdi. Korkuya teslim olmamayı tam tersine olumsuz duygulardan arınıp insanların birbirine nasıl umut bulaştırması gerektiğini anlattı.

‘ÖNCÜ KADINLAR’ KOŞUYOLU’NDA

KAZANAN BESTELER BELLİ OLDU

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması finali, 14 Mayıs 2018 Pazartesi akşamı, Kadıköy Evlendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Gecenin açılışını yapan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu katılımcılara yarışma hakkında bilgi vererek; “Türk Sanat Müziğine yeni eserler kazandırmak amacı ile düzenlediğimiz ve Türkiye genelinde besteciler tarafından büyük ilgi gören yarışmamıza, bu yıl 347 eser gönderildi, yarışma kurallarına uygun 297 eser Ön eleme jürisinde yer alan değerli bestekarlar; Özgen Gürbüz, Cavit Ersoy ve Ahmet Kadri Rizeli tarafından değerlendirilerek 13 eser finale kaldı. Yarışmamızın gerçekleşmesini maddi ve manevi olarak destekleyen Belediyemize ve Başkanımız Sayın Aykurt Nuhoğlu’na sanata verdiği değer için şükranlarımızı sunarız” dedi. Yüksel Ayvalı tarafından sunulan final gecesinde eserler; Arzu Kırali, Ayfer Karakuş, Fulya Soyata, Gürsel Mercanlı, Raci Akyar, Seher Dökmeci ve Hüseyin Balkancı, Burhan Atik, Yaşar Abrur, Naci Tunçel tarafından yorumlandı. Tanınmış bestekar ve sanatçılardan oluşan konusunda yetkin final jürisi; Hüseyin İpek, Hüsnü Üstün, Zeynettin Maraş, Talat Er, Eleaddin Pakyüz, Vedat Çetinkaya, Cengizhan Sönmez, Nazire Savran Yağız, Hasan Esen eserler arasından ilk üç dereceyi belirledi. Sözleri Rüştü Okyar’a, bestesi S. Burhan Atik’e ait ve bestecisinin yorumladığı “ O Sabah” isimli eser birinci, Sözleri Sevinç Atan’a, bestesi Hüseyin Soysal’a ait ve bestecisinin yorumladığı “Aşk Nasıl Bir şey “ isimli eser ikinci, Sözleri Nadide Gürpınar’a, bestesi Macit Güneş’e ait, Gürsel Mercanlı’nın yorumladığı “Baş Sevdalı, Can Arzulu” isimli eser üçüncü oldu.

Osmanağa’dan anlamlı etkinlik

Sahrayıcedid’de Engelli Şenliği

Sahrayıcedit Gönüllüleri 23 Nisan parkında ‘Engelli Şenliği’ düzenledi. Sahrayıcedit Gönüllü Evi Başkanı Seyhan Öğtülü, başta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu olmak üzere kendilerine destek olan her kişi ve kuruma teşekkür etti. Programa katılan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın; “Bizim farklılıklarımız, zenginliğimiz; nasıl ki gördüğümüz her bir çiçek, her bir canlı birbirinden farklı biz de birbirimizden farklıyız önemli olan bunu kabullenmemiz birbirimize engeller çıkartmamamız, bu engelleri yaratan biziz o yüzden hep beraber bu çeşitlilikle yaşayacağımız günler diliyorum.” dedi. Etkinlik çeşitli oyunlar ve palyaço gösterileri ile devam ederken çocuklara verilen hediyeler ile son buldu.