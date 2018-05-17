Gönüllülerde bu hafta...

Gönüllü Evlerinde Kadın Dayanışması

Merdivenköy Gönüllü Evinde ‘Kadın Dayanışması’ etkinliği düzenlendi. Merdivenköy, Fikirtepe, Göztepe, Sahrayıcedid Gönüllü Evleri ve Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe mahalleli ve gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. Programda Yaşam Koçu Merve Aslan, kadınlara hoşgörü, sevgiyle yaklaşım, kadınların gücünü doğru kullanması konularında bilgi verirken Avukat Güler Nuhoğlu kadın hakları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlikte söz alan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın; “Sizler mahallenin gözlerisiniz, sizler mahalleyi daha iyi gözlemliyorsunuz daha yaşanacak yerler haline getiriyorsunuz, ne kadar fazla kadınların sözlerini, kadınların düşüncelerini hayata geçirirsek o kadar başarılı oluruz.” dedi. Program Oya Akpınarlı, Füsun Hale Moral, Enver Kıvanç ve Nilgün Hansoy’dan oluşan müzik grubunun şarkılarıyla devam etti. Etkinlikte ayrıca Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şube Başkanı Yasemin Dönmez ‘Türkiye’de Kadın Olmak’ konulu kompozisyon yarışmasını kazanan Güldane Tuğrul’a ödülünü takdim etti.

Zühtüpaşa’da Anneler Günü

Zühtüpaşa Gönüllüleri birçok aktivitenin bir arada olduğu Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdi. Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde yapılan etkinlikte Yaratıcı Çalışmalar Sergisi, Tango gösterisi, Sirtaki gösterisi ve şarkılarıyla Oğuz Özbey yer aldı.

Ümraniye’den Kadıköy’e Anneler Günü

Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde yaşayan kadınlar “Anneler Günü” başlıklı kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kadıköy 19 Mayıs Mahalle Muhtarlığı ile Ümraniye CHP İlçe örgütü, Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde yaşayan 100’e yakın anne için Anneler Günü etkinliği düzenledi. Kalamış Khalkedon’da gerçekleşen kahvaltı etkinliğine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin ve Ümraniye CHP İlçe Başkanı Cafer Aktürk de katıldı. Kadıköy Belediyesi, Yeşilbahar Lions Kulübü, Mühürdar Lions Kulübü ve Maltepe Lions kulüplerinin sponsorluğunda gerçekleşen kahvaltı etkinliği toplu fotoğraf çekimi ve hediye dağıtımı ile son buldu.

Bir süsleme sanatı ‘Ebru’

Moda Gönüllü Evinde ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu tarafından ‘Ebru Sanatı’ üzerine söyleşi düzenlendi. Alparslan Babaoğlu ebru sanatını, tarihçesini ve nasıl yapıldığını anlatarak, “Ebru, kitre sayesinde yoğun hale getirilmiş suyun üzerine, özel olarak hazırlanmış boyalar aracılığıyla meydana getirilen desenlerin, kâğıt üzerine nakledilmesi neticesinde yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebrunun kendi içerisinde yapıldığı şekillere göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Ebru Osmanlı’da, ciltlerde, kitap, levha, mahfaza gibi yazı yazılan malzemelerde yardımcı sanat olarak kullanılmıştır. Çağın sanat akımları içerisinde yeni bir boyut kazanan ebru, günümüzde ahşap, kumaş, cam, seramik, deri gibi farklı yüzeylerde de uygulanabilmektedir. Ancak klasik ebru sadece kâğıt üzerine uygulanmaktadır.” dedi.Babaoğlubu sanatı uygulamalı olarak da gösterdi.

Moda’dan Mudanya – Gölyazı gezisi

Moda Gönüllüleri, Cumalıkızık - Mudanya - Gölyazı gezisi düzenledi. Kuruluş hikayesinin 1300’lü yıllara kadar uzandığı, Osmanlı’nın erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Cumalıkızık köyünün sokaklarında dolaşan gönüllüler, daha sonra Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahip olan 1922 yılında mütarekenin imzalandığı Mudanya Mütareke Evi Müzesi’ni ziyaret ettiler. Antik çağlardan beri yerleşim yeri olan, etrafı zeytin bahçeleri ile çevrili Tirilye kasabasına da uğrayan gönüllüler, ardından Uluabat gölü kıyısında yer alan Gölyazı’ya gittiler ve burada güneşin batışını izlediler.

Feneryolu Kapadokya’da

Feneryolu Gönüllüleri, ülkemizin popüler turistik merkezlerinden ve dünyada çok az sayıda olan, hem tabiat, hem de tarih alanlarında UNESCO dünya mirası listesindeki Kapadokya’ya kültürel ve sanatsal bir gezi düzenledi. Rehber eşliğinde Göreme Milli parkını ve içindeki kiliseleri gezen gönüllüler, Üç Güzeller peri bacalarını, Sinosis’i (Mustafa paşa), Uç Hisar’ı, tabiatın ve perilerin yapmış olduğuna inanılan peribacalarını, Simeon’u (Paşabağlar), Zelve Açıkhava Müzesi’ni, Düşler Vadisi’ni (Dervent), Hacı Bekteş Veli Türbesi’ni, Avanos ve buradaki çömlek atölyesini gezdiler. Ardından 350 basamakla inilen Ihlara Vadisinin doğal güzelliklerini ve içindeki kiliseleri gördükten sonra Aksaray, Tuz Gölü, Ankara, Bolu güzergâhından İstanbul’a geri döndüler.

GAP’TAN KARS’A

Kriton Curi Parkı Görsel Etkinlikler Komitesi Başkanı Nihat Yıldız Kriton Curi Parkı Gönüllü Evinde “Gap’tap Kars’a” konulu slayt gösterisi sundu. Slayt gösterisinde, Adana Ulucami, 6 Minareli Sabancı Cami, Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırılan Taş köprü, 19. Yüzyıl sonunda inşa edilen Bebekli Kilise, Gaziantep”te Zeugma, Diyarbakır’daki 10 Gözlü Dicle Köprüsü, Mardin’de Dara Antik Kenti, 8 Süryani kilisesi, Urfa’da Balıklıgöl, Halfeti, Rumkale, Birecik, Erzurum’da Çifte Minareli Medrese, Ulucami, Yakutiye Medresesi, Genç Kızlar Kilisesi, Sarıkamış şehitliği, Peynir Müzesi, Katerina Sarayı, Kars Kalesi gösterilirken Nihat Yıldız Kültürel ve tarihi eserler hakkında gelen konuklara detaylı bilgi verdi.

Erenköy, Edirne’de

Erenköy Gönüllüleri, mahalleli ve gönüllülerinin de katılımıyla Osmanlı’ya 90 yıl başkentlik yapmış Edirne’ye kültür gezisi düzenledi. Ekip, Pazarkule sınır kapısını, Karaağaç bölgesini, Meriç köprüsünü, Lozan anıtını, tarihi tren istasyonu ve II.Beyazıd Külliyesi Tıp ve Sağlık Müzesini rehber eşliğinde gezdi. Kafile daha sonra Mimar Sinan’ın “ustalık eserimdir” diye tanımladığı Selimiye Camii’ni ziyaret etti. Tarihi turu tamamlayan katılımcılar, Uluslararası 8.Bando ve Ciğer festivalinin açılışını da izledikten sonra İstanbul’a döndü.

Bir gezginin hikâyesi

Moda Gönüllüleri, gezgin Didem Mollaoğlu’nun konuk olduğu “Yol Dersleri” konulu söyleşi düzenledi. Özel bir şirkette kurumsal iletişim uzmanı iken en büyük hayalinin dünyayı gezmek olduğunu belirten Didem Mollaoğlu, işinden ayrılıp Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Tayland gibi 15 Asya ülkesini gezdiğini söyledi. Mollaoğlu, hayalindeki dünya turunu nasıl gerçekleştirdiğini, seyahat ederken yaşadığı ilginç olayları, seyahatlerinde çektiği fotoğrafların hikâyelerini anlattı.

Cam’ın büyülü dünyası

Zühtüpaşa Gönüllüleri Eğitim Komitesi, Münevver Şefik Fergar İlkokulu öğrencilerini, Beykoz’un Öğümce köyünde bulunan Cam Ocağı Vakfına götürdü. İlk önce özel olarak bir hoca tarafından sıcak camın nasıl işlendiğini izleyen öğrenciler daha sonra fırın kısmına geçerken sergi alanındaki cam kolyeler, süs eşyaları, takılar, vazolar daha birçok cam eşya ile bezeli tezgahlara göz attılar. Sonra gösteri alanına gidip cam ustasının akışkan camdan nasıl büyüleyici bir eserler çıkardığını gördüler, keyifle geçen günün sonunda öğrencilere çeşitli cam biblolar hediye edildi.

Huzurevi ziyareti

Fenerbahçe Gönüllüleri, Fenerbahçe Gönüllüsü Semahat Emiroğlu’nun her sene Semiha Şakir Huzurevinde okuttuğu mevlüte katıldı. Gönüllüler, Emiroğlu’nunhazırladığı ikramları huzurevi sakinleri ile paylaşıp onlarla sohbet edip, ihtiyaçlarını sordular ve onlara moral verdiler. Ayrıca her hafta huzurevi sakinlerini düzenli olarak ziyaret eden Haliç Üniversitesi Gönüllü öğrencilerinin ziyareti de herkesi duygulandırdı.

Bugünkü Türkiye ve gelişimi

Suadiye gönüllüleriaraştırmacı yazar Coşkun Faik Kavala’yı Suadiye Gönüllü Evinde konuk etti. Coşkun Faik Kavala,dünya ülkelerinin dünden bugüne varlık savaşını sürdürmesinde örnek aldıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu,ilkelerini,Askeri dehasını, devrimlerindeki örnek alınacak yönleriniakıcı sunumuyla anlattı. Kavala ayrıca, dünya devi Çin’in ekonomik alanda bugüne kadar gelmesindeki öngörülerinden yola çıkarak bugünkü Türkiye ve gelişiminiizleyicilere aktararak katılımcıların sorularını cevapladı.