Gönüllülerde bu hafta...

Yardımlar devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezleri’nin Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yaptığı yardım kampanyaları sürüyor. Bu kampanyalardan biri deKriton Curi Parkı Gönüllülerinin başlattığı yardım kampanyası. Gönüllülerikinci el eşya ve Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin yaptığı el emeği, takı, yastık işleme ve örgü gibi hediyelik eşyaların satışından elde edilen gelirlerle Siirt’in Şirvan ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Kamil Baltacı Ortaokulu’na, kaşkol, bere, hikaye kitapları, iskelet sistemini gösteren şemalar gibi kırtasiye malzemeleri gönderdi. Lokal Komitesi ayrıca Siirt’in Durankaya mezrasında bulunan Mansur Cengiz İlkokuluna 2 koli kitap, ve 3 gaziye tekerlekli sandalye armağan etti.

Bir başka kampanya da Halkla İlişkiler Komitesi’nin Mardin Dargeçit ilçesinde Misak-ı Milli İlkokuluna atkı, bere, bot ve kırtasiye malzemeleri hediye etmeleri ile ve Diyarbakır Hasanpaşa Ortaokuluna 66 adet bot ve 5 adet satranç takımı hediyesi oldu.

Zühtüpaşa’dan Yardım

Zühtüpaşa Gönüllüleri Sosyal Komitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ndeyeni doğan bebek bölümüne bebek kıyafetleri, biberon, ısıtma cihazı ve Mustafa Noyan Ortaokuluna istek doğrultusunda 6 adet satranç takımı bağışında bulundu.

Meme Kanseri Ve Teşhisi

Suadiye Gönüllüleri Sağlık Komitesi Radyoloji Uzmanı Dr. Selami Hacıoğlu’nu ağırladı. Gönüllülere meme sağlığını koruma ve erken teşhis konusunda açıklayıcı bilgiler veren Selami Hacıoğlu, kadınların bu konuda ne kadar duyarlı olması gerektiği, erken teşhisin bu hastalıkla baş edilmesinde ne kadar önemli olduğunu, kadınların daha bilinçli olması, bu hastalığın psikolojik etkilerini bertaraf etmenin kişinin kendine bağlı olduğunu söyledi.

Dayanışma Yemeği

Suadiye Gönüllüleri Eğitim Komitesi, İş Bankası, Kalamış Lokali’nde, Üniversite öğrencilerine destek amacıyla yardım yemeği organizasyonu gerçekleştirdi. Gönüllüler ile birlikte Kadıköy Belediyesi meclis üyeleri Aydoğan Dülger veCanan Akçınar’ın da katıldığı yemekte,tasarlanan projeler ve bu projelerin olgunlaştırılması hakkında konuşularak görüş alışverişi yapıldı. Bu yemek dolayısıyla üniversite öğrencilerine burs sağlandı. Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Serap Tarı; ’’Elimizden geldiğince çocuklarımıza destek oluyor sahip çıkıyoruz. Bu katkılarımızla iyi şekilde okuyacaklar, mezun olup işe başladıklarında inanıyorum bu yardımı kendileri de yapacaklar ve bu döngü durmadan devam edecek’’ dedi.

Belediye Birimlerine Ziyaret

Zühtüpaşa Gönüllüleri Kadıköy Belediyesinin sosyal birimlerinin tanıtım gezisine katıldı. Sırasıyla, Alzhelmer Merkezi, Bahariye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi, Moda İDA, Sosyal Hizmet Merkezi ve Acıbadem Yüzme Havuzu Spor merkezini gezen gönüllüler, gittikleri her birimin yetkililerinden bilgi aldı.

Berlin Tsm Konseri

Şef Mehmet Özkaya yönetimindeki Fenerbahçe Gönüllü Evi Korosu’nun Berlin Türk Sanat Müziği Konservatuarının 20. yıl kutlamaları çerçevesinde konservatuar başkanı Sayın Halime Karademirli’nin davetlisi olarak katıldığı etkinlikte verdiği konser izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Ufa Fabrik Berlin konser salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Fenerbahçe Gönüllü Evi korosu ile birlikte Udi Enver Mete Aslan yönetimindeki BTMK Meşk Esemble (Berlin) korosu da sahne aldı. Şef Mehmet Özkaya yönetimindeki Fenerbahçe Gönüllü Evi Korosunun yurt dışında gerçekleştirdiği 3. konser olan Berlin Konseri sonrasında önümüzdeki yıl için 4. konser çalışmalarına başlandı.

Kaygı Çağında Yaşamak

Fenerbahçe Gönüllüleri Dr. Erdal Atabek’in konuşmacı olarak katıldığı “Kaygı Çağında Yaşamak” temalı bir söyleşi düzenledi. Söyleşide bağışıklığın bedensel ve ruhsal etkileri, bağışıklığın yalnız bedenimizle bağlantılı olmayıp ruhsal durumumuz, yaptığımız işler bu işlerdeki mutluluk derecemiz ve tabii ki güncelin bedenimize ruhumuza yansıyan etkileri üzerinde duruldu. Ayrıca tek yönlü meslek sahibi olmak ile çok yönlülük arasındaki farklar ve bunların edebiyata yansıması gibi konular da konuşuldu. Söyleşi soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Unutkanlık ve Nedenleri

Caddebostan Kültür Merkezi’nde Central Hospital Hastanesi’nden uzman doktor nörolog Gamze Eroğlu Arığ tarafından “Unutkanlık, Nedenleri ve Baş Etme Yolları” konulu seminer düzenlendi. Bostancı Gönüllüleri Sağlık Komitesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, unutkanlık nedenleri ve baş etme yolları, demans ve Alzheimer arasındaki farklar, unutkanlığın giderilmesinde yapılması gerekenler anlatıldı. Yoğun ilgi gören program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Ho’oponopono Tekniği

Rasimpaşa Gönüllüleri bir Hawai öğretisi olan Ho’oponopono nuyu tanıtmak üzere dönüşüm rehberi Belma Yener’i konuk etti. Belma Yener, Ho’oponopono Tekniğinin, bir akıl hastanesinde bulunan en ağır suçları işlemiş insanları sadece dosyalarını okuyarak onları hiç görmeden iyileştiren hastane doktoru Dr. Hew Len sayesinde dünyada tanınmaya başladığını anlattı. Etkinlik Ho’oponopono Tekniği ile ilgili detaylı bilgiler verildikten sonra katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Fikirtepe’den Etkinlikler

Fikirtepe Gönüllüleri, Çağdaş Halk Derneğinin desteğiyle 7 - 13 yaş arası kursiyerleri ile birlikte İstanbul Oyuncak Müzesini ziyaret etti. Mutluluk kavramının irdelendiği etkinlikte Kişisel İletişim Uzmanı Sema Özdemir’in sunumuyla ‘Aile İçinde Mutlu Olabilmek’ konu başlıklı bir seminer düzenlendi. Fikirtepe Gönüllülerinin ‘mutlukla’ ilgili düzenlediği diğer etkinlik ise Şair Yazar Tamer Karahan’ın sunduğu ‘Nasıl Mutlu Olunur’ konu başlıklı seminer’di. Program Tamer Karahan’ın şiirleri ile son buldu. Fikirtepe Gönüllüleri Barış Manço Müzesini de ziyaret etti.

Şiirli Müzik Günü

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Bülent Altıntoprak 'ın sunumuyla Şiirli Müzik Günü gerçekleşti. Rasimpaşa Gönüllüleri TSM Koro Şefi Şule Mantık ve saz heyetine koristleri de destek verdi. Çok sayıda konuğun katıldığı etkinlikte yakın tarihte kaybettiğimiz ünlü şair Cemal Safi' nin şiirlerinin yanı sıra birçok besteye güfte olmuş eserlere yer verildi.

Evsel Atıkların Değerlendirilmesi

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Maltepe Şubesinde, öğrencilere evsel atıkların değerlendirilmesi konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte atıkların yalnız çöp olmadığı, geri dönüşümle ekonomiye büyük katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Erguvan Gezisi

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri, Aşiyan Müzesi ve Emirgan Korusuna kültür ve doğa gezisi düzenledi. Halka açık olan geziye yoğun ilgi gösterildi. Göztepeliler, Tevfik Fikret’in müzeye dönüştürülen evini ve sanat eserlerini görme fırsatını buldu.

Sağlıklı Beslenme Ve Gluten

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesi Sağlıklı Beslenme ve Gluten semineri düzenledi. Diyetisyen Buket Yavuz Koçoğlu’nun konuk olduğu seminer ilgiyle izlendi. Buket Yavuz Koçoğlu, sağlıklı beslenme ve gluten hakkında bilgiler aktardı. Beslenmenin sadece karnımızı doyurmak olmadığını söyleyen Buket Yavuz Koçoğlu çeşitli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Koçoğlu, beslenme ile ilgili şu uyarıları yaptı: ” Kahvaltınızı yapmadan evden çıkmayın. Her gün birkaç kez çeşitli taze sebze ve meyve yiyin, gluten yiyeceklerde kendiliğinden bulunan doğal ve önemli bir proteindir. Glutensiz beslenme diyet modası olmamalıdır. Çölyak hastalığı ve gluten intoleransı olmayan bireylerin glutensiz beslenmesine gerek yoktur. Gluten içeren besinleri hiç tüketmemektense, ölçülü tüketmeyi öğrenmeliyiz.’’

Erenköy’ün Bahar Gezisi