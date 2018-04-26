Gönüllülerde bu hafta...

Eğitimevi’nde 23 Nisan kutlaması

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, suça sürüklenen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla T.C.Adalet Bakanlığı İstanbul Çocuk Eğitimevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kutlamalara, kurumda kalan 12-18 yaş grubu 162 çocuğun yanı sıra kurum personeli de katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşunun ardından, İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte,23 Nisan’ın anlam ve önemini anlatan bir barkovizyon da yayınlandı. Daha sonra kürsüye davet edilen Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, konuşmasına Kadıköy Belediyesi Gönüllülerini tanıtarak başladı. Kurum Müdürü Aysun Güner ve ekibine, gösterdikleri misafirperverlik ve gönüllülere tanıdıkları olanaklar için, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer’e Erenköy Gönüllüleri Popüler Müzik Koro Şefi Canan Sabah Erden’e ve Sanat Yönetmeni Ahmet Uygur’a ise projeye katkıları için teşekkürlerini sundu. Erenköy Gönüllüleri korosunun sahne performanslarıyla eğlenceli ve zaman zaman da duygu dolu anlar yaşanırken, çocukların da şarkılara eşlik etmesiyle renkli görüntüler ortaya çıktı.

Feneryolu 23 Nisan’ı kutladı

Feneryolu Gönüllüleri, Çocuk Komitesi öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Feneryolu Gönüllü Evinde gönüllü İngilizce öğretmeni Necla Uzgör Tezin’in hazırladığı ve derlediği program çerçevesinde gönüllüler, geçmişin çocukları olarak önlüklerini giydiler, beyaz kolalı yakalarını ve saçlarına beyaz kurdelelerini takarak bugünün çocuklarına günün önemini anlatmış oldular. Hep birlikte şarkılar söyleyen şiirler okuyan gönüllüler, unutulmaya yüz tutmuş Hacivat&Karagöz parodileri ile çocuklarla güzel bir kutlama gerçekleştirdiler.

Modalı yazarlar buluştu

‘Modalı Kalemler’ Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinde buluştu. Moda Gönüllülerinin düzenlediği etkinlikte yazar Berken Döner moderatörlüğünde, yazar Buket Uzuner, karikatürist ve yazar İzel Rozental, yazar Can Gürses keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Modalı yazarlar edebiyata dair düşüncelerini ve eserlerini gönüllülerle paylaşarak, romanlarında Moda’nın etkisini, yollarının bu semte nasıl düştüğünü, yaşamak için niye Moda’yı tercih ettiklerini, Moda’nın dünü bugünü ve zaman içinde yaşadığı değişime nasıl tanıklık ettiklerini anlattı. Konuşmacılar, sadece Moda değil genel olarak İstanbul’un sanata ve edebiyata kattığı değerleri ve eserlerini yaratırken bu şehirden nasıl etkilendiklerini dile getirdi.

Sürdürülebilir enerji kaynakları

Fenerbahçe Gönüllüleri ‘Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Kaynakları’ konulu seminer verdi. Çevre Komitesi Başkanı Ahmet Tanju tarafından verilen seminerde, iklim ve coğrafi yapıya göre gelecek dönemlerde ülkemizde yapılacak enerji yatırımları, sürdürülebilir enerji kaynaklarının hangi alanlarda kullanılacağı ve enerji kaynakları kullanımında tasarrufu sağlayacak bilgiler verildi.

İlk Yardım Afet Bilinci

Zühtüpaşa Gönüllüleri Eğitim Komitesi, İlk yardım Afet Bilinci Eğitimcisi Fitnat Ünal’ı Münevver Şefik Fergar İlkokulunda ağırladı. Afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitiminin verildiği seminerde Fitnat Ünal öğrencilere, deprem oluşumunu, depremden önce ve sonra alınması gereken önlemleri, depremden korunabilmek için yapılacak önemli şeylerden birinin eşyaları sabitlemek olduğunu, değerli evrakların fotokopilerinin alınarak deprem çantasına konmasını ve birer nüshasının da başka vilayetlerdeki akrabalara verilerek saklanmasını temin etmek olduğunu ifade etti. Daha sonra öğrencilere çök - kapan tatbikatı ve okul tahliyesi tatbikatı yaptırılarak seminer sonlandırıldı.

Kriton Curi’den yardım kampanyası

Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin, mahalleli ile birlikte başlattığı yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi yönetimi, Muğla Köyceğiz ilçesi Otmanlar köyü ilk ve ortaokuluna giyecek yardımı, Çorlu Özel İdare İlkokuluna 75 adet mont, 20 adet bot, okulda kurulan kütüphane için 250 adet kitap, Mardin Dargeçit Misak-i Milli İlk Okulundaki öğrencilere projeksiyon makinesi gönderdi.

Kayropraktikle omurga tedavisi

Rasimpaşa Gönüllüleri Kayropraktik Uzman Dr. Fatime Karagöz konuşmacı olarak katıldığı “Kayropraktikle Omurga Sorunları Tedavisi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Fatime Karagöz, Kayropraktik tedavinin bel, boyun ve omurga ağrıları için yapılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi olduğunu, ameliyat gerektirmeyen ve bulaşma riski olmayan omurga hastalıklarında bu tedavi yöntemi sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini, Kayropraktik tedavisinin, omurgada meydana gelen anormal eğrilikleri sinir sistemi üzerinde işlem yaparak iyileştirdiğini belirtti. Daha sonra isteyen katılımcıların duruşlarını, omurgalarında sorun olup olmadığını kontrol edip, neler yapılması gerektiği konusunda yol gösterdi.

Erenköy “Entrika Kuntrika”yı izledi

Erenköy Gönüllüleri, Kültür Sanat komitesinin her ay düzenlediği tiyatro etkinliğinde Caddebostan Kültür Merkezinde, duayen tiyatrocu Ayşen Gruda ve öğrencilerinin oynadığı “Entrika Kuntrika” adlı kabare oyununu izledi. Sanatçının 56.sanat yılında gösterime giren ve bir intikam hikâyesinin kahkahalara boğan entrika dolu yolculuğuyla, show dünyasının karanlık perdesine uzanan bir değişimin anlatıldığı oyunda keyifli saatler geçiren izleyiciler, oyun bitiminde hep birlikte okunan İstiklal Marşıyla duygusal anlar yaşadılar ve organizasyon için Erenköy Gönüllülerine teşekkür ettiler.

Estetik cerrahide son gelişmeler

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesinin Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlediği seminerin konuğu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah, El ve Mikrocerrahi uzmanı Doç.Dr.Erdem Güven’di. Estetik cerrahinin günümüzde teknolojiyle birlikte birçok yenilikle daha da kolay hale geldiğini ve özellikle kadınların kendi özgüvenini üst düzeye çıkartma isteğinin küçük veya daha büyük estetik müdahaleleri arttırdığını belirten Erdem Güven; “Yeterince diyet ve egzersize rağmen eritilemeyen yağ dokularının liposuction yöntemi ile alınışından sonra, vücut bu bölgeleri tekrar eski haline getirecek şekilde yağ hücreleri oluşturmaz, yani sonuç kalıcıdır, ancak ameliyattan sonra kilo alımı söz konusu olursa vücutta genel bir yağ birikimi oluşur, sadece ameliyat yapılan bölgelerde özel bir birikim oluşmaz. Yüz germe ameliyatı, kişinin yaşlanmasını durdurmaz, yaşlanma her şeye rağmen devam eden bir süreçtir ve yapılan ameliyattan sonra da devam eder, bu ameliyat kişinin içinde bulunduğu yaştan daha genç görünmesini sağlayıcı niteliktedir, ayrıca araştırmalardan çıkan sonuçlar, silikonun kanser yapmadığını göstermiştir.” dedi. Konferansın ikinci bölümünü seyirci sorularına ayıran Erdem Güven’e teşekkür eden Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, kendisine plaket takdim etti.

Organik Tarım

Bostancı Gönüllüleri, Doğa ve Çevre Komitesi öncülüğünde Tema Vakfı üyesi Beykoz sorumlusu Mehmet Ekşioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Organik Tarım” ile ilgili seminer düzenledi. Seminerde doğal tohumlarla GDO'su ile oynanmış tohumlar arasındaki farklar ve tohumların çimlendirme süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Türkiye’nin Turizm Değerleri

Moda Gönüllüleri Eğitim Komitesi Başkanı Sevim Meyveci tarafından Dünya Turizm haftası nedeniyle ‘Türkiye’nin Turizm Değerleri’ konulu sunum yapıldı. Sevim Meyveci; “Turizm geniş çaptaki gezme faaliyetlerine denir. Son zamanlarda ulaşım araçlarının büyük gelişmesi, insanları, tatillerini bulundukları yerlerden uzaklarda geçirmeye, böylece yeni yerler görüp, başka insanlarla tanışma fırsatı elde etmeye teşvik etmiştir. Bu da turizm denen faaliyetlerin doğmasını hazırlamıştır.Günümüzde bu gezilerin nedenleri oldukça çeşitlenmiş durumdadır. Örneğin, sağlık, spor, eğitim, bilimsel toplantı gibi amaçları da belirtebiliriz. Turizm bugün bir endüstri kolu olarak kabul edilmektedir. Çünkü turizm faaliyetine paralel olarak ekonomik hareketlilik de artmaktadır. Turizm ülkemiz için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye kültür ve tarih bakımından zengin olduğundan turizm açısından da oldukça avantajlıdır. Ayrıca ülkemizde farklı iklim ve coğrafi koşullarda olduğundan bu da turizm açısından zenginlik ve farklılık yaratmaktadır.”dedi.

Enerji Verimli Yaşam Biçimleri

Bostancı Gönüllüleri, Çevre Komitesi öncülüğünde Bostancı Gönüllü Evinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç.Dr. Ayşegül Özbahar'ı konuk etti. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Kadıköy Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü " Enerji Verimli Yaşam Biçimlerine Yönelik Veri Döngüleri (CODALOOP) ve Kadıköy ilçesinde yaşayan bireylerin konutlarında ve kent içi ulaşımlarında enerji tüketimlerini görmelerini ve bu tüketimleri azaltmaları yönünde bilgiler verildi. Gönüllüler Doç.Dr. Ayşegül Özbahar’a ve Bostancı Çevre Komite Başkanı Emel Şeheri'ye emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kültür Gezileri

Feneryolu Gönüllüleri, Kültür komitesi öncülüğünde tarihi yarımadanın gözdelerinden Arkeoloji Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı’na gezi düzenledi. Gönüllüler gezide ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey önderliğinde ve Müze-i Hümayun adıyla kurulmuş Arkeoloji Müzesi’ni, 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi olarak kurulmuş Eski Şark Eserleri Müzesi’ni, Selçuklu etkisinde yapılmış Osmanlı sivil mimarisinin tek örneği olmak üzere 3 ana birimden oluşmuş Çinili Köşk Müzesi’ni ve Bizans İmparatoru I.Justinianus tarafından yapışmış görkemli bir yapı olan Yerebatan Sarnıcı’nı görme fırsatı buldular. Rasimpaşa gönüllüleri ise Gölyazı, Tirilye ve Mudanya’ya Kültür ve Doğa Gezisi düzenlediler. Düzenlenen gezide Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı Mütareke Binasını da ziyaret ettiler.

Evlerde Acil Durum Güvenliği

Moda Gönüllüleri,Öğretim Görevlisi Yücel Karakuş’un konuşmacı olarak katıldığı “Evlerde Acil Durum Güvenliği”konulu seminer düzenledi. Yücel Karakuş; “Ev kazaları önceden düşünülüp önlem alınması halinde kesinlikle önlenebilecek kazalardır. Bunun için öncelikle ilk yardım eğitimi almamız ve okullarda çocuklarımıza ev kazaları ve önlemleri ile ilgili eğitim verilmesi gereklidir. Ülkemizde istatistiği sağlıklı tutulmadığı haldeoldukça fazla olduğu bilinmektedir. Başlıca ev kazaları; yangın, zehirlenmeler (soba-doğalgaz-gıda ilaç- kimyasal maddeler), düşme ve çarpmalar, yanıklar, delici ve kesici aletlerle yaralanmalardır. Yangın ve zehirlenmelerde türüne göre ilk müdahaleyi nasıl yapacağımız önemlidir. Kimyasal maddeler ihtiyaçtan fazla alınıp depolanmamalı ve kolay ulaşılacak yerlerde muhafaza edilmemeli. Özellikle çocuklar için priz, kapı, pencere ve mobilyaların sivri uçları için önlem alınmalı. Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri yapılmalı ayrıca elektrik ve doğalgaz tesisatları da kontrol ettirilmelidir.” dedi.

Doğru Nokta Terapisi

Rasimpaşa Gönüllüleri , Astro Terapist Hülya Nida Şahin’in katıldığı “Doğru Nokta Terapisi” semineri verdi.Seminerdedoğru nokta terapisinin, kendimizdeki kör noktaları tespit edip o alanlara ışık tutma, doğru bildiğimiz yanlışları düzeltme üzerine bir sistem olduğunu belirten Hülya Nida Şahin, bunun yanlışlardan doğrulara gidilen bir yol olduğu, tam olarak bireyin kendisi ile yüzleşme terapisi olduğunu açıkladı. DNT Terapisinin, panik atak, depresyon, yeme bozuklukları, teşhis edilemeyen rahatsızlıklar, anksiyete, bağımlılıklar, sosyal fobiler, kişilik bozuklukları, nevrozlar, obsesyon v.s gibi rahatsızlıklara başarılı sonuçlar verdiği, kişinin hayatındaki tüm geçmiş sürecini tespit edip, çözüm çalışmalarını uyguladığı, alternatif tedaviye inanç gösteren ve sorunlarına gerçek, kalıcı, hızlı çözüm bulmak isteyen herkese uygulanabildiği söyledi.Yaşam Çarkı uygulamasıyla devam eden sunum, katılımcıların sorularının Hülya Nida Şahin tarafından cevaplandırılmasıyla sona erdi.