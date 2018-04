Gönüllülerde bu hafta...

DÜNYA SES GÜNÜ KUTLANDI

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezinin organize ettiği “Dünya Ses Günü” her sanat dalından ünlü sanatçının yer aldığı bir konser ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde kutlandı. Son iki yıldır Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Dünya Ses Gününde Bizim Sesimiz” programı öncesi bir kokteyl verildi. Kokteylin ardından, “Her şey unutulur ama sesimiz unutulmaz” sözleri ile gecenin açılışını yapan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu’nun ardından söz alan Dünya Ses Günü Türkiye Komite Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yelken; “Ses sağlığı, sigara, reflü gibi sese zarar veren hastalıklar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için her yıl 16 Nisan tüm dünyada Dünya Ses Günü olarak kutlanmaktadır. 1999’da Brezilya’da temelleri atılan Dünya Ses Günü, 2002 yılından bu yana tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2018 yılında da Ses Günü kutlamaları için dünya genelinde birçok etkinlik düzenleniyor.” dedi.

Farklı Sesler Sahnede

Proje Mimarı ve Genel Sanat Yönetmeni Soprano Efsun Öztoprak ise programda yer alan sanatçılar hakkında bilgi verdi. Programda operadan türküye, müzikalden Türk sanat müziğine kadar farklı sesler aynı sahnede olacağını ifade ettikten sonra; son iki yıldır kutlama organizasyonuna ev sahipliği yapan, Kadıköy Belediyesine, Başkan Aykurt Nuhoğlu’na ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gecenin ilk bölümünde opera sanatçıları; Bariton Alper Göçeri, Mezzo Soprano Elif Tuğba Tekışık, Kontrtenor Kaan Buldular, Soprano Perihan Nayır Artan ve Piyanist Paolo Villa; İkinci bölümünde Suzan Bünül Yönetiminde Kadıköy Belediyesi Küçük Nüanslar Çocuk Korosu,

Müzikal: Elerki Taşkın, THM: Hamdiye Erol, TSM:Yaprak Sayar yer aldılar. Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonunu dolduran izleyicilerin büyük bir hayranlıkla izledikleri muhteşem konserin ardından, sanatçılara Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu adına teşekkür plaketleri, Meclis Üyeleri Aydoğan Dülger, Emel Huban ile Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Nesibe Müsevitoğlu ve Ayşen Gürer tarafından verildi. Gece, Küçük Nüanslar Çocuk Korosu ve tüm sanatçıların L.V.Beethoven’in 9. Senfonisi “Neşeye Şarkı” isimli eserini birlikte söylemeleri ile sona erdi.

***

SAĞLIK İÇİN 10 BİN ADIM

Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Gönüllüleri “Sağlık için her gün 10 bin adım” etkinliği gerçekleştirdi. Her yaştan insanın katıldığı sağlık yürüyüşü Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi’nden başlayıp Fenerbahçe Parkı’nda sonlandı. Egzersizin genel sağlığımız üzerinde etkisini göstermek amacıyla böyle bir organizasyona imza attıklarını söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi ve Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Direktörü ve Başhekimi Dr. Mustafa Candan, “Amacımız sağlıklı yaşam için en önemli gerekliliklerden biri olan hareketi, en basit şekli olarak yürüyüşle başlatmak. Bunu yaparken de insanlara daha az yemenin ve daha çok su içmenin önemini vurgulamak istedik” diye konuştu. Bu konuyu bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele aldıklarını belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi Direktör Yardımcısı Vildan Ortaç, mümkün olduğunca çok fazla kişinin dikkatini çekerek bu ve benzeri organizasyonları önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek “Dünya Sağlık Günü” kapsamında her yıl farklı bir konuyu ele alarak genel sağlığın korunması adına toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

***

YARDIM KAMPANYASI

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, mahalleli ile el ele vererek ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek vermek için yardım kampanyası başlattı. Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sosyal Aktiviteler Komitesi, Kozyatağı mahallesinde doğum yapan hamilelere 14 tane yeni doğan çantası, Diyarbakır Sur ilçesi Kumrucuk İlköğretim okuluna satranç takımları ve el emeği ürünler, Üsküdar Kirazlı’da 20 öğrenciye ev eşyası, giysi ve gıda yardımı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesindeki hastalara giysi, Kars Selimiye köyü Katranlı İlköğretim okuluna giysi, Göztepe Araştırma hastanesindeki yeni doğan bebeklere alerji makinesi, kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaç malzemeleri yardımı yaptı.

***

AMELİYATSIZ YÜZ ESTETİĞİ

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Başterzi ‘Ameliyatsız Yüz Estetiği’ konulu seminer verdi. Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlediği organizasyon Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinde gerçekleşti. Tarih boyunca insanların güzelleşmeye çalıştıklarını, her dönemin kendi bilim ve teknolojisi düzeyinde uygulamalar yapıldığını belirten Yavuz Başterzi günümüzde teknolojinin ilerlediğini artık cihazların devreye girdiğini söyledi. Program sonunda Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk Yavuz Başterzi’ye teşekkür plaketi takdim etti.

***

“ATATÜRK’ÜN YANI BAŞINDA”

Feneryolu Gönüllüleri, Kültür Komitesi öncülüğünde Caddebostan Kültür Merkezi’nde Eski Futbol Federasyon Başkanı Araştırmacı-Yazar Mustafa Kemal Ulusu’yu konuk etti. Yaşanmışlıkları, görsel sunu ve marşlar eşliğinde anlatan Ulusu, gönüllülere duygu dolu anlar yaşattı. Dedesi Tevfik Ulusu Bandırma Vapurunun 1.kamarotu olup 16-19 Mayıs 1919’da 3 gün 3 gece Atatürk’e hizmet etmiş, babası Atatürk’ün kütüphanecisi ve yanından hiç ayırmadığı Nuri Ulusu, Atatürk vefat ettiğinde yüz maskını alan ve ölüm işareti olan bayrağı yarıya indiren ilk kişidir. Atatürk’ün her daim yanı başında olan babası, kendisine anlattıklarını yazmasını istemiş ve Mustafa Kemal Ulusu anlatılanları “Atatürk’ün Yanı Başında” kitabında toplamıştır.

***

ALZHAİMER, DEMANS VE PARKİNSON

Rasimpaşa Gönüllüleri Uzman Psikolog İdil Arasan Doğan’ın konuk olduğu “Alzhaimer, Demans, Parkinson” konulu seminer düzenledi. Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde düzenlenen seminerde, Alzheimer, Demans hastalıklarının sebepleri, belirtileri, evreler, bakım önerileri ve hasta yakınlarının davranışları hakkında bilgi verildi. Parkinson hastalığına ilişkin bilgilendirmeler de yapılan program soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

***

EGE’NİN KÖYLERİNE YOLCULUK

Bostancı Gönüllüleri, Ege Bölgesinin saklı köylerine gezi düzenledi. Gönüllüler, Türkiye’nin ilk temalı festivali olan Oyuk Korkuluk Festivali’ne ev sahipliği yapan Barboros Köyü’nü, Türkiye’de “Slow Food” (katkısız gıdalar üretmek ve geleneksel yemekleri yaşatmak) hareketine katılan tek köyü olan Germiyan’ı, 2012 yılında Türkiye’nin en temiz köyü seçilen ve ilk tiyatrosu olan Bademliyi, bakir güzelliğe sahip, birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan Sığacık’ı, 2009 yılında Türkiye'de ilk "Cittaslow"(Yavaş Şehir) unvanına sahip olan Seferihisar’ı, nadide güzelliğe sahip Çeşme'yi, mimari yapısını titizlikle koruyan, şarabı ve eski Rum evleri ile ünlü Şirince’yi, yemyeşil sokaklara sahip Tire'yi ve müze kenti olan Birgi'yi gezme fırsatı buldular.

***

ADANA VE HATAY’A GEZİ

Göztepe Gönüllüleri ve mahalleliler Adana ve Hataya doğa ve kültür gezisi düzenledi. Önce Adana’yı gezen kafile daha sonra Hatayı ziyaret etti. Üç iklim kuşağının kesiştiği yerde bulunan, Afrika’dan gelen ve dönen kuş göçlerinin ülkemize giriş ve çıkış noktası olan Hatay olağanüstü doğası ve kültürel mirasıyla Göztepelileri çok etkiledi. Gönüllüler Suriye sınırına da gitti.

***

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNE ZİYARET

Suadiye Gönüllüleri, Sağlık komitesinin organizasyonuyla Otizm haftası nedeniyle Kadıköy’de bulunan Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti. Gönüllüler Okul Müdürü İlkay Parlak ve Müdür Yardımcısı Ceyhan Özer’den merkezin ihtiyaçları ve çocukların eğitimi için neler yapılabileceği hakkında bilgi aldılar. Gönüllüler, imkanları dâhilinde ihtiyaçları yerine getirmeye çalışacaklarını belirttiler.

***

NEFES TERAPİSİ

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde sene başından bu yana her salı Nefes Koçu Neslihan Ünver tarafından verilen sekiz haftalık Nefes Terapileri sona erdi. Uygulamalı olarak süren çalışmalarda Ünver kursiyerlerine nefes terapi programlarının genelde bedenimizde, geçmişten kalan izleri dönüştürme amaçlı kullanıldığını, bu nefes sisteminin, yanlış nefes alışkanlıklarının açılmasını, bedenin süper okside olarak çocukluğumuzdan beri taşıdığımız duygusal travmalardan arınmasını sağladığını, bize neşe mutluluk, sağlık, güzellik ve bolluk için yer açtığını dile getirdi.

***

ZÜHTÜPAŞA’DA WELLNESS ZAMANI

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Wellness Antrenörü Abdullah Yılmaz’ı ağırladı. Abdullah Yılmaz, evde yürüme teknikleri, tempolu yürüyüş, nefesli adımlar, nefesle yürüyüş konularında bilgi verdi. Seminerin ardından gönüllüler Wellness Antrenörü Abdullah Yılmaz eşliğinde Kızıltoprak Kalamış bölgesinde yürüyüş ve egzersiz yaptı.

***

ENGELLİ İLETİŞİMİ NASIL OLMALI?

Moda Gönüllüleri Sadi Sabur’un konuk olduğu “Engelli İletişimi” konulu söyleşi düzenledi. Sadi Sabur, gerek eğitimi gerekse kişisel tecrübelerini gönüllülerle paylaşarak, “Toplum olarak engellilerle iletişim deneyimimiz azdır. Bunun nedeni toplumsal alanların engelliler için düşünülerek yapılamamış olması nedeniyle, sosyal hayatta yeterince yer almamalarından kaynaklanmaktadır. Temel prensip diğer insanlara nasıl davranıyorsak engelli insanlara da aynı şekilde davranmamızdır. Yardıma ihtiyacı olduğunda ancak izin isteyerek yardım etmeliyiz. Fiziksel bir yardım sırasında dikkatli olunmalı zarar vermeden nasıl yardım edeceğimizi sormalıyız. Konuşurken mümkün oldukça göz seviyesinde olmalı, kelimeleri özenle seçmeli, dikkatli dinlemeli ve önyargıyla yaklaşmamalıyız. Dünyayı engelli bireyler için yaşanabilir kılmak için engelli olmayan bireylerin de çaba göstermesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

***

HİBERBARİK OKSİJENLE TEDAVİ

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Sualtı ve Hiberbarik Tıp Uzmanı Doç. Dr. Emin Elbüken tarafından “Hiberbarik Oksijen Tedavisi” sunumu yapıldı. Emin Elbüken sunumunda Hiberbarik Oksijen Tedavisinin şeker hastalarının ayaklarındaki yaralar, iyileşmeyen yaralar, kemik iltihapları kemik ölümü, yumuşak doku travmaları, yanık, beyin absesi, riskli deri ve doku yamaları, ani işitme kaybı, ani görme kaybı, damar tıkanıklığına bağlı yaralar, radyoterapi sonrası yaralar, soba ve tüp gaz zehirlenmeleri, vurgun, hava gaz embolisi, yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanıldığını anlattı. Elbüken ayrıca tedavinin basınç odalarında nasıl gerçekleştiğini de gösterdi.