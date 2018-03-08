Gönüllülerde bu hafta...

Bir Yeşilçam efsanesi

Osmanağa Gönüllüleri, sinemaseverlerin sevgilisi olarak yıllarca sanat dünyasında zirvede kalan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Göksel Arsoy’u konuk etti. Osmanağa Gönüllü Evinde gerçekleşen etkinlikte ünlü aktör, son çıkan “Altın Çocuk” adlı kitabını hayranları için imzaladı.

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2018’e Astrolojik bakış

Astrolog Zuhal Gökgöz, Moda Gönüllü Evinin konuğu oldu. Astrolojinin ne olduğunu, tarihini ve 2018 yılı için Türkiye’nin astrolojik haritasını anlatan Zuhal Gökgöz, ülkemizin astrolojik haritasını çıkararak bizlere yaşadığımız günler ve önümüzdeki günlerle ilgili bilgiler verdi. Zuhal Gökgöz, Türkiye’nin, kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923’e göre Akrep burcunda olduğunu, ülkemizin zor bir dönemden geçtiği ancak daha iyi ve güzel günler beklentisi ve inancında olduğunu belirtti. Söyleşi gönüllüler tarafında ilgi ile takip edildi.

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Çocuklarda beslenme

Merdivenköy Gönüllüleri, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Beyhan Göksan’ın katılımıyla çocuklarda beslenme üzerine söyleşi düzenledi. Merdivenköy Gönüllü Evinde düzenlenen söyleşide sağlıklı toplum, aydınlık bir gelecek için çocukların beslenmesi ve zeka gelişiminin önemi anlatıldı. Çocukların özgür ve üretken olmaları için ailelerin çaba göstermesi gerektiği vurgulanan söyleşi katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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Engelli çocuklarda beslenme

Erenköy Gönüllüleri Eğitim -Gençlik Komitesi ve Medicana Sağlık grubu, Mediha-Turhan Tansel Özel Eğitim İş Uygulama okulunda Diyetisyen Ceysi Kazado’nun katıldığı, engelli çocukların beslenmesi konusunda bilgilendirme semineri düzenledi. Sağlık sorunu haline gelen obezitenin, çocuk yaşlarda başladığını ve bunu önlemenin en önemli yollarından birinin doğru beslenme olduğunu belirten Ceysi Kazado, engelli çocukların velilerine ve öğretmenlerine, çocukların nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgiler aktardı. ***

Müziğin etkileri

Caddebostan Gönüllüleri Okan Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çetin Körükçüoğlu’nun katılımıyla “Müziğin İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri” konulu söyleşi düzenledi. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide Çetin Körükçüoğlu, müziğin iyileştirme özelliklerini, müziğin insan psikolojisini nasıl etkilediğini, nasıl tedaviler yapıldığını, hangi makamların hangi psikolojik tedavilerde kullanılarak inanılmaz iyileştirmeler sağlandığını anlattı. Sorulan sorulara cevap veren Körükçüoğlu, katılımcılara bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini de söyledi.

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Erenköy’ün Kış Gezisi

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri, Bolu - Abant - Gölcük gezisi düzenledi. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’dan yola çıkan kafile, Hereke’de yapılan kahvaltı ve Gölcük gölünde yapılan doğa yürüyüşü sonrası Bolu’daki otellerine yerleşerek, Termal tesislerinden yararlandılar. Abant Tabiat Parkı’nı da gezdikten sonra İstanbul’a dönen katılımcılar, bu güzel organizasyon için Erenköy Gönüllülerine teşekkür ettiler.

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Gönüllü ailesi ile tanışma

Moda Gönüllüleri kendilerini daha fazla kişiye tanıtmak ve ulaşmak için Gençlik Komitesi tarafından “Gelin Birlikte Üretelim - Moda Gönüllü Ailesi ile Tanışma” adıyla bir toplantı düzenlendi. Öncelikle Gönüllü Evinin kuruluşu, yapısı, çalışmaları ve hedefleri anlatıldı. Üyeler dışında da katılım olduğu ve her yaş grubundan insanların bir araya geldiği etkinlikte birlikte neler üretilebileceği konuşuldu. Sadece mahalle ile sınırlı kalmayıp daha geniş kitlelere ulaşmak, tüketmekle kalmayıp hep beraber birlikte fikir üretmek ve uygulamaya geçirebilmek amacıyla gerçekleşen toplantıda özellikle gençler fikir ve düşüncelerini paylaştı.

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Zühtüpaşa’da Zumba

Zühtüpaşa Gönüllüleri, 1990’larda dansçı ve koreograf Alberto Beto Perez tarafından Kolombiya’da ortaya çıkarılmış Latin esintili bir dans olan ‘Zumba’ etkinliği düzenlediler. Zühtüpaşa Gönüllü Evinde düzenlenen etkinliğe katılan Zumba hocası Funda Kandemir, Zumbanın bir dans yeteneğine ihtiyaç olmadan, ayağa kalkıp dans edebilen herkes için uygun olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe’nin Kuruluş Yıldönümü

Fenerbahçe Gönüllülerinin 16. kuruluş yıldönümü nedeniyle Fenerbahçe Khalkedon’da kutlama yemeği düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, Meclis Üyeleri Canan Akçınar ve Aydoğan Dülger’in misafir olduğu etkinlikte gönüllü ve mahalleliler neşeli, güzel bir gece geçirdiler. Sanatçı Atilla Yelken müziği, koro şefi Mehmet Özkaya ise şarkıları ile geceye renk kattı. Sirtaki dans gurubunun bir gösteri yaptığı gecede gönüllülüğün ne kadar önemli ve birleştirici bir etken olduğu konuşmacılar tarafından vurgulandı.

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Rasimpaşa’dan Sanat Müziği ezgileri

Rasimpaşa Gönüllüleri, Şef Şule Mantık yönetimindeki Türk Sanat Müziği Topluluğu, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde konser düzenledi. Besteci Saadettin Kaynak ve Şekip Ayhan Özışık’ın eserlerinden oluşan konser, Rasimpaşa Gönüllü Evi Başkanı Dilek Gülap’ın açılış konuşmasıyla başladı, sunucu Bülent Altıntoprak’ın bestecilerin hayatları hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Konserin ilk bölümde Saadettin Kaynak’tan 16 parça, ikinci bölümde ise Şekip Ayhan Özışık’tan 11 parça icra edildi. Koronun ve çeşitli solistlerin sunduğu müzik ziyafeti misafirlerin büyük beğenisini kazandı. Konser, “Memleketim” parçasının hep beraber söylenmesiyle coşkulu bir şekilde sona erdi.

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Sivil savunma günü

Sivil Savunma Günü dolayısıyla AKUT Arama Kurtarma Derneğinden Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel, Moda Gönüllülerinin konuğu oldu. Fahri Erenel, AKUT ve faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi: “AKUT 1995 yılında sivil bir yardım kuruluşu olarak doğdu, özellikle 1999 depreminde ülkemizde adını geniş kitlelere duyurdu. Deprem, sel, yangın gibi tüm doğal afetlerde ve zorlu koşullarda dağlarda da arama ve kurtarma çalışmaları yapmakta, bu çalışmalar insan, hayvan tüm canlıları kapsamaktadır. Ülke genelinde 27 ekibi olup hepsi gönüllülerden oluşuyor. Gönüllüler çok sıkı ve disiplinli bir eğitimden sonra bu faaliyetlere katılıyor. AKUT 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışma Kurulu INSARAG’ın üyesidir ve kendisini uluslararası alanda da kanıtlamış bir kuruluştur. Derneğin tek hedefi afet anında kurtarma değil afet öncesi eğitimler ile toplumu bilinçlendirme ve olası afetlere karşı mümkün olduğunca hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. Türkiye fay hatları üzerinde olduğundan deprem kaçınılmazdır, bu nedenle herkesin böyle eğitimleri alması, neler yapabileceğimiz, nasıl koordine olabileceğimiz konusunda bilgi sahibi olmamız zorunludur. AKUT hem yurt içinde hem de yurt dışında yardım taleplerine cevap verebilmektedir. Toplum için çalışan bu derneğin gerek gönüllülük gerekse bağışlarla desteklenmesi hepimizin yararınadır.”

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Fermente ürünler atölyesi

Merdivenköy Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesi, Biyolog Sefa Orcan’ın katılımıyla ‘Fermente Ürünler Atölyesi’ isimli bir etkinlik düzenledi. 48 kişinin katıldığı etkinlikte, sirke, yoğurt, turşu, boza gibi ürünler hakkında bilgiler verildi. Boza tarifi gibi faydalı bilgilerin de verildiği etkinlikte gönüllüler Sefa Orcan’a teşekkür ederek en kısa zamanda bu tür bir etkinliğin tekrar yapılmasını talep ettiler.

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Serhat şehri Kars

Feneryolu Gönüllüleri 40 kişilik bir ekiple Kars gezisi düzenledi. Kırıkkale’den kalkan Doğu Ekspresine binen gönüllüler Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum’u geçerek 26 saat sonra Kars’a vardı. 2016’da UNESCO Miras listesine alınan Kars’a 40 km uzaklıktaki Ani Harabeleri gezen gönüllüler burada Büyük katedral (Fethiye Camii), Aziz Prkitch (Keçeli) kilisesi, Tigran kilisesi, Genç Kızlar kilisesi, Rahibeler manastırı, hamamlar, çarşılar, Ermenistan Türkiye sınırında Arpaçay üzerindeki meşhur İpek Yolu Köprüsü’nü de gördüler. Kars şehir merkezine inen kafile, 12 havariler kilisesi (Kümbet camii), tabyalar(Kanlı tabya, Süvari tabya,Arap tabya v.b.), Lala Mustafa paşa tarafından yapılmış 22 tane taş köprü, Katerina Av Köşkü, Aynalı köşk, Defterdarlık, Hekim evi Vali Konağı Rus yapımı binalar, Anadolu’ya gelen ilk Evliya Alperenlerinden Ebul Hasan Harakani türbesi ve camisi, modern Kars müzesi, yeni açılan Savaş Müzesi ve müze bahçesinde Kazım Karabekir’in Rus generale hediye ettiği özel vagonuda gezdiler. Gönüllüler Boztepe İlkokuluna giderek burada öğrencilerle sohbet edip giyecek yardımında bulundular. Savaş müzesini gezerken Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay kafileye eşlik etti ve müze hakkında bilgiler verdi.

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Erenköy’den THM konseri