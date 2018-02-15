Gönüllülerde bu hafta...

Gönüllerde Barış Manço

Moda Gönüllüleri unutulmaz sanatçı Barış Maço’yu ölümünün 19. yılında andı. 1 Şubat Perşembe günü önce gönüllü üyeler ve mahalleli ile Moda’da bulunan Barış Manço Müzesi ziyaret edildi. Daha sonra Gönüllü Evi’ne geçilerek anma programına burada devam edildi. Barış Manço belgeseli ve yaptığı televizyon programlarından kesitler gösterilerek şarkılarından oluşan dinleti yapıldı. Moda’da doğan hayatı bu semtte geçen usta sanatçı ile ilgili mahalleli ve kendisi ile tanışma fırsatı bulanlar anılarını anlattı ve aynı mahallede oturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

“Toprak Kaybı ve Çevre Bilinci”

Bostancı Gönüllüleri Çevre Komitesi öncülüğünde “Toprak Kaybı ve Çevre Bilinci” konulu söyleşi düzenledi. TEMA Vakfı’nın konuk olduğu etkinlik Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. TEMA Vakfı adına konuşan Biyolog Arzu Bozgül; “Öncelikle küresel ısınmayı bilmek ve anlamak zorundayız. Dünyanın ortalama ısısı 14 derecedir fakat bu ısı 1 derece artmış durumda bunun için son 40 yılın en sıcak kışını yaşıyoruz. Bu 1 derecelik artış eğer 150 bin yılda olsaydı doğa daha çabuk adapte olabilirdi ama 150 yılda olduğu zaman bu artışa hazır olamaz doğa. Türler yok oluyor, ekolojik ve çevresel boyut tahribatı çok fazla. Biz de Sivil Toplum Kuruluşları olarak Türkiye’nin projeksiyonlarını, eylem planlarını, programlarını, yönetmeliklerini, politikalarını takip edip müdahale etmeliyiz.” şeklinde konuştu. TEMA Vakfı’nın çalışmaları hakkında da bilgi verilen etkinlik katılımcılara Teşekkür Belgesi verilmesiyle sona erdi.

Rasimpaşa’da Genel Kurul Toplantısı

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, 2018 yılının ilk Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantı, Gönüllü Evi Yönetimi ve Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Komite başkanları, ilgili komite üyeleri ile yaptıkları toplantıların içeriğini anlattılar, aldıkları kararlar ve oluşturdukları projeleri açıkladılar. Bu açıklamaları müteakiben, Gönüllü Evi Yönetimi de kendi projelerini anlattı. Toplantı tüm projelerin incelenip, bir uygulama takvimi oluşturulmasıyla sona erdi.

“ASTROLOJİ ve 2018”

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sosyal İşler Komitesi “Astroloji ve 2018” konulu bir söyleşi düzenledi. Erenköy Gönüllü Evi’nde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Astroloji uzmanı Asude Argun, gezegenlerin her birinin ayrı periyodu olduğunu belirterek astrolojide Ay’ın sürekli değişen ruh halimizi, yani modumuzu sembolize ettiğini, Ay’ı takip ederek günlük hayatımızı yönlendirebileceğimizi ifade etti. Yoğun ilgi gören söyleşide Argun, gezegenlerin burçlar kuşağı üzerindeki konumlarını gösteren horoskop haritasını da anlattı.

Gönüllüler tiyatroda

Feneryolu Gönüllüleri, Henri Keroul ve Albert Barre’in yazdığı usta oyuncu Zihni Göktay’ın başrol oynadığı ‘Cibali Karakolu’ isimli tiyatro oyununu izledi. Oyunu Kültür Komitesi öncülüğünde Feneryolu Gönüllüleri ve semt sakinlerinden oluşan 50 kişi seyretti. Oyunun sonunda gönüllüler, Zihni Göktay’ın kulisini ziyaret ederek onunla sohbet etme fırsatı da buldular. “İSTANBUL’UN GÖZLERİ MAHMUR” Suadiye Gönüllüleri, de Tiyatro Ayna tarafından sahneye konulan yazar Melisa Gürpınar’ın eseri “İstanbul’un Gözleri Mahmur” adlı tiyatro oynunu misafirleri ile birlikte izledi. CKM Büyük Salonunda Çevre ve Kültür Komitesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte; Hakan Altıner tarafından yönetilip başrolünü Dilek Türker’in üstlendiği ve İstanbul’un dünü, bugünü ve özlenen yarınını konu alan müzikli oyun, büyük beğeni kazandı.

Dinleme Sanatı

Kriton Curi Gönüllü Evi Halkla İlişkiler Komitesi, Eğitim Danışmanı Sema Özdemir’in katımıyla “Dinleme Sanatı” konulu söyleşi düzenledi.

İletişim kurmada en büyük yetinin dinleme olduğunu, çok az dinlediğimizi bunun başlıca nedenlerinin sabırsızlık, eğitimsizlik, empati kuramamak, egolarımıza yenik düşmek, karşımızdakini anlamamak olduğunu söyleyen Sema Özdemir; “Dinlediğimiz kadar anlaşabilir, anlaşabildiğimiz kadar mutlu olabiliriz, dinlediğinizi karşı tarafa beden diliyle, gözlerinizle hatta mimiklerinizle anlatabilirsiniz, dinleme yaptıkça karşı tarafı anlamamız kolaylaşacaktır.” şeklinde konuştu.

Manyetik Alan ve Terapi

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi Burcu Süyür’ün katılımıyla ‘Manyetik Alan ve Terapi’ konulu söyleşi düzenledi. Göztepe Gönüllü Evi’nde gerçekleştirilen söyleşide, manyetik alanın önemi ve manyetik terapi konusunda bilgiler veren Burcu Süyür, dünyanın olduğu gibi, insan bedeninin de bir manyetik alanının olduğunu belirterek bu manyetik alanın korunmasının, bağışıklık sistemindeki denge açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Süyür ayrıca, manyetik enerjisi yüksek olan suyun faydalarından da bahsetti.

“İstersem Şans Bana Güler”

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesinin gerçekleştirdiği konferansın konuşmacısı Yazar- Biyolog Gülcan Nakipoğlu idi. Nakipoğlu, yoğun bir ilginin olduğu sunumunda, hayattan edindiği deneyimler, iyi bir gözlemci olmanın getirdiği analiz ruhu ve insan olmaya dair değerlerden yola çıkarak, hayatı takıntısız yaşama ve anın değerini anlama tecrübelerini izleyicilerle paylaştı.

Sürgün Hazineler

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi Uz. Dr. Simay Bodur’un katılımıyla bir konferans gerçekleştirdi. Anadolu’dan Avrupa’ya götürülen ve sergilenen arkeolojik ve tarihi eserler hakkında bilgilerin verildiği konferansta, Anadolu menşeli eserleri tanıtmanın yanında, müzeciliğin önemi ve tarih bilinci konularında da bilgiler verildi.

Gönüllülerden konserler

Rasimpaşa Gönüllü Evinin korolarından Harika Musiki topluluğu, Şef Harika Murteza Akyüz yönetiminde Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde bir konser verdi. Açılış konuşmasını Gönüllü Evi Başkan Yardımcısı Sevgi İşler’in yaptığı konser, çeşitli makamlarda 25 eserin icrasıyla devam etti. MUSİKİ KONSERİ Kadıköy Belediyesi Zühtüpaşa Gönüllü Evi Şef Mehmet Erkoç “Suzinak” Musiki Topluluğu ilk konserini Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirdi. Bir yıldır Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde çalışmalarını sürdüren Şef Mehmet Erkoç’un onur konuğu bestekar Talat Er de geceye ayrı bir renk kattı.

Gönüllülerden kültür ve doğa gezileri

Zühtüpaşa Gönüllüleri Fener Balat’a kültür gezisi düzenledi. Herakleus ve Leon Surları, Meryem Ana Kilisesi, Bleherna ayazması, Svet Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi, Fenerrum Patrikliği gibi tarihi yerlerin görüldüğü gezide ayrıca Ayvansaray, Balat Fener, Cibali ve dünyanın önemli Mabetlerinden biri olan Eyüpsultan Külliyesi ve Pierrelotiy’de görüldü. DOĞADA YÜRÜYÜŞ Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi de Doğa ve Kültür Gezisi düzenledi. Maslak Kasırları, Tarihi Sera ve Belgrad Ormanının görüldüğü gezide, gönüllüler ve doğa severler ayrıca Maslak Kasırlarının tarihçesini, tarihi serada Osmanlı döneminden kalma, özellikle kamelya çiçeklerini ve farklı tropik bitkileri gözledi; Belgrad Ormanına giderek, doğa yürüyüşü ve orman bitkilerini inceledi.

Hitit ve Sümer Kültürü

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesinin düzenlediği konferansın konuşmacısı Doç. Dr. Haluk Berkmen’di. Sunumunda, Sümerlerin Milattan Önce 2500 yıllarında Mezopotamya’da önemli bir devlet olduklarına ve birçok yenilikler geliştirdiklerine değinen Berkmen, “Sümerlerin dili Türkçe gibi bitişken bir dildir. Hititler ise, Milattan Önce 1700 ile 1200 yılları arasında 500 yıl Anadolu’da hüküm sürdüler” dedi. Görsel sunumunda Sümer ve Hitit kültürlerinin özelliklerinden söz eden ve her iki dilin Türkçeye olan yakınlıklarını anlatan Haluk Berkmen’i yoğun bir katılımcı grubu ilgi ile dinledi.

Dış Politika

Fenerbahçe Gönüllüleri Çarşamba söyleşileri kapsamında Akademisyen Elfin Tataroğlu’nu ağırladı. Fenerbahçe Gönüllü Evinde 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen söyleşide Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler ve Türk dış politikası hakkında bilgiler verildi. Yoğun bir katılımın olduğu söyleşi soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

“Kendi Sesini Bul”