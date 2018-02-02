Gönüllülerde bu hafta...

CUMHURİYET AYDINLANMASI VE KADIN

Suadiye Gönüllüleri “Cumhuriyet Aydınlanması ve Kadın’’ konulu söyleşi düzenledi. Elfin Tataroğlu ve Gürkan Hacır’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşi, Suadiye Gönüllüleri Eğitim ve Kültür Komitesi tarafından Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye’de devrimin en önemli kazanımının laiklik olduğunu belirten Elfin Tataroğlu, “Laiklik, toplumumuza tam olarak anlatılamadı, tam olarak anlaşılamadı ve sürekli bir din düşmanlığı ile eşdeğer tutuldu. Türkiye’deki Cumhuriyet devrimi eşi benzeri olmayan bir devrimdir. Böyle bir coğrafyada, paramparça olmuş bir imparatorluktan, işgal altındaki bir ülkeden laik bir ulus devlet yaratmak gerçekten mucize. Türkiye Cumhuriyeti, kadına seçme ve seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden daha önce verildiği bir ülke. Türk kadını, bu kadar çok değeri, bu kadar çok kazanımı çok erken bir vakitte Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi dünyada eşi benzeri bulunmayan bir devrimci sayesinde bu kadar rahatlıkla elde ettiyse bugün de O’nu sonuna kadar savunmayı görev edinmeliyiz’’ dedi.

Korkunun da, cesaretin de insana özgü bir duygu olduğunu belirten Gürkan Hacır ise şunları söyledi: “Türk aydınının ve Türk kadınının politik mücadelesine baktığımız zaman korktuklarını ama yapmak zorunda olduklarından geri kalmadıklarını görüyoruz. Bu çok özel bir duygu. Tarihe dönüp baktığımızda, işte o zaman cesur kadınları görüyoruz. Atatürk devrimlerine inanmış, sadece Atatürk devrimlerine de değil, ideolojisine, kendi inandığı doğrulara ömrünü vermiş, hayatını koymuş, cesur, öncü kadınlar görüyoruz. Bizim büyük cesaret göstermiş kadınlarımız var. Birçoğunun isimleri tarihin tozlu sayfaları arasına bile girmeden kayboldu gitti. Bahriye Üçok, Behice Boran gibi isimlerini öğrendiğimiz, hayat hikâyelerine vakıf olduğumuz pek çok kadınımız oldu’’ dedi. Konuşmacılara günün anısına sunulan teşekkür belgeleri ile sona eren söyleşi yoğun ilgi gördü.

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ERENKÖY GÖNÜLLÜLERİ YENİDEN TİYATROYLA İÇ İÇE

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat Komitesi, her ay 45 kişilik tiyatro sever gönüllü gruplarıyla beraber katıldıkları tiyatro oyunlarına, bu defa Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi’nde sahnelenen “Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar” müzikaliyle yenisini ekledi.

Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenen, şöhretli ancak takıntılı bir besteci ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarının fırtınalı, duygusal ilişkilerini birbirinden keyifli şarkılar ve danslar eşliğinde anlatan “Broadway Müzikali” ile keyifli zaman geçiren tiyatro severler, Erenköy Gönüllülerine organizasyon için teşekkür etti.

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ZEYTİNİN EFSANESİ

Feneryolu Gönüllüleri Çevre Komitesi, 2018 yılının ilk etkinliğini “Zeytinin Efsanesi” başlıklı söyleşiyle gerçekleştirdi. Zeytin ağacının “ölümsüz ağaç” olarak ifade edildiği etkinlikte, “Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla başlamış olması yönüyle zeytin ağacı, bütün ağaçların ilkidir” ifadelerine yer verildi.

Sefa Orcan’ın anlatımıyla gerçekleşen söyleşide zeytin ağacı, zeytin ve zeytinyağı hakkında detay içeren bilgiler aktarıldı; zeytin ve zeytinyağı tadımı yapılarak iyi bir zeytinyağının özellikleri de anlatıldı.

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HOLOGRAFİK EVREN VE BİLİNCİN YARATIMLARI

Fenerbahçe Gönüllüleri “Holografik Evren ve Bilincin Yaratımları’’ konulu söyleşi düzenledi. Söyleşi, Reiki Master Ali Karaca’nın katılımıyla Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde yapıldı. Bilincin yaratımlarının, dünyada reel olarak var olmayan nesnelerin, yiyeceklerin veya kokuların bir kişi tarafından maddeleştirilmesi, materyalize edilmesi olduğunu ifade eden Ali Karaca, “Maddeleştirme, yani materyalizasyon olgusu, Hindistan’da yaygın bir anlayış olarak varlık sahasında. Yalnızca Hindistan’da değil, batıda da materyalizasyon gerçekleştiren kişiler var. Materyalizasyon, enerjinin ve imajinasyonun kullanılmasıyla meydana gelir. İmajinasyonun kökeni aslında doğrudan beyin değil bilinçtir. Bilinç, beyne bağlı bir fonksiyon değildir. Çünkü bilincin ölümden sonra da varlığını devam ettirdiğine dair bilimsel kanıtlar vardır. O zaman imajinasyonun kökeni bizim bilinç faaliyetimiz, diyebiliriz. Beyin sadece dünya boyutu içinde bilinci taşıyan bir vasıtadır. Bilinç beyne bağlı değildir, beyinden ötedir’’ şeklinde konuştu. Ali Karaca’nın gönüllülerden gelen soruları cevaplamasının ardından program sona erdi.

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CÜZZAM HAFTASINDA “TÜRKAN” İZLENDİ

Her yıl Ocak ayının son Pazar günü, cüzzam hastalığının farkındalığını arttırmak amacıyla Dünya Cüzam Günü olarak değerlendirilir. Kadıköy Belediyesi Moda Gönüllüleri de Dünya Cüzzam Günü dolayısıyla “Türkan’’ isimli bir belgesel gösterimi gerçekleştirdi. Moda Gönüllü Evi’nde gösterilen belgeselde, uzun yıllar cüzzam hastaları ile ilgilenen Türkan Saylan’ın çalışma ve aile hayatı anlatıldı. Etkinlik, bazı gönüllülerin Türkan Saylan’a dair anılarını anlatmasıyla sona erdi.

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ZÜHTÜPAŞA GÖNÜLLÜLERİNDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Kadıköy Belediyesi Zühtüpaşa Gönüllüleri ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu. Üsküdar İlçesi Yavuztürk Mahallesi’nde bulunan Şehit Kader Sivri Ortaokulu’na ve Van’da yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kaşkol, bere, mont, bot gibi ihtiyaçları doğrultusunda dayanışma ağı kuran gönüllüler, “Işık yakmanın iki yolu vardır; ya kandil olmak, ya da yansıtan ayna olmak’’ sözünden feyiz aldıklarını ifade ettiler. Sosyal Komite üyeleri, amaçlarının çocukların daha temiz ve sorunsuz ortamlarda eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak olduğunu ve bunun için her zaman ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söylediler.

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DÜNYA MİRASI PAMUKKALE HİYERAPOLİS

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi “Unesco Dünya Mirası Pamukkale Hiyerapolis’’ konulu söyleşi düzenledi. Yazar ve Çevirmen Havva Mutlu’nun katıldığı etkinlikte Unesco Dünya Mirası listesine kültür ve doğa mirası olarak dâhil edilen değerlerimizden Pamukkale Hiyerapolis’in tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verildi. Mutlu, Dünya Mirası listesine dâhil edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Hattuşaş Hitit Başkenti, Boğazköy Çorum, Nemrut Dağı, Pamukkale Hiyerapolis, Xanthos-Letoon, Safranbolu Şehri, Truva Antik Kenti, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Cumalıkızık ve Bergama hakkında yazdığı kitaplarla da biliniyor.

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DUYGUSAL ARINMA

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi, Enerji Terapi Uzmanı Biyolog Buket Elbeyoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Duygularımızın Ruh ve Beden Sağlığına Etkileri’’ konulu söyleşi düzenledi. Akıcı anlatımı ve doyurucu yanıtlarıyla Elbeyoğlu, gönüllüler ve mahalleliler tarafından dikkatle takip edildi.

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BOSTANCI VE ERENKÖY GÖNÜLLÜLERİNİN KÜLTÜR GEZİSİ

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sarıyer’de Sakıp Sabancı Müzesi olarak kullanılan Atlı Köşk ve Sadberk Hanım Müzesi’ne gezi düzenledi. Erenköy mahalle sakinleri ve gönüllülerinin yoğun isteği üzerine düzenlenen geziye katılanlar Atlı Köşk’te Çinli sanatçı Ai Weiwei’in porselen sergisini, Sadberk Hanım Etnografik Eserler Müzesi’nde değişik dönemlere ait Türk-İslam eserlerini ve Vehbi Koç’un eşi Sadberk Hanım’ın kişisel koleksiyonunu görerek fotoğraf çekme fırsatı buldular. Gezi sayesinde güzel bir gün geçiren gönüllüler, yolculuk sırasında Emirgân Korusu ve Rumeli Kavağı’nı da ziyaret ettiler. Erenköy Gönüllülerine teşekkür eden katılımcılar en kısa zamanda başka bir gezi programında buluşmak istediklerini belirttiler.

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri ise Mudurnu, Taraklı ve Göynük ilçelerini kapsayan bir gezi programı düzenlediler. Armutçular Konağı, Kervanlar Konağı, Haytalar Konağı ve Yıldırım Beyazıt Camii’nin mimari yapısından oldukça etkilenen grup ayrıca Hıdırlık Tepesi, Eski Çarşı ve bölgede bulunan diğer tarihi yapıları görme fırsatı buldular.

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GÜFTE RENGİNDE ŞİİR RİTMİNDE

Rasimpaşalı şair ve ressam Perihan Koca, Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde gönüllüler ve mahalleliler ile bir araya geldi. “Güfte Renginde Şiir Ritminde” adlı etkinlikte, pek çok şair, bestekâr, müzisyen ve sanatsever sanata doydu. Şiirin ve müziğin doyasıya yaşandığı keyifli etkinlik, gönüllülere ve mahallelilere motivasyon olurken, sunulan teşekkürlerle sonlandı.

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ORTAK SERGİ

Kadir Has Üniversitesi Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları projeye katkıda bulunmak amacı ile ortak bir etkinlik düzenleyen Osmanağa Gönüllüleri, 7-9 Ocak 2018 tarihlerinde Yeldeğirmeni Ayrılıkçeşme lokasyonunda, izin almak suretiyle bazı evlerin pencerelerini değerlendirdiler ve el emeği ile üretilen ürünleri üniversite öğrencileri yararına sergilediler.

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İstanbul-Leverkusen arası müzik köprüsü

Dr. Aylin Şengün Taşçı şefliğinde İstanbul’da dört yıldan bu yana faaliyet gösteren Mısra Türk Müziği Topluluğu’nun, Almanya’dan gelen Leverkusen Musiki Cemiyeti’nin de katılımıyla oluşturdukları yüz kişilik dev kadro ile Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde verdikleri konser büyük beğeni topladı. Dinleyiciler ilgiyle dinledikleri eserlere eşlik etmeyi de ihmal etmediler.

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GÖNÜLLÜLERDEN TSM KONSERİ

Kriton Curi Gönüllüleri tarafından düzenlenen Klasik Türk Sanat Müziği kış dönemi konseri, Şef Caner Bakır yönetiminde gerçekleşti. Açılış konuşmasını Gönüllü Evi Başkanı Ayten Afşin yaptığı konserde Segâh, Buselik, Hicazkâr, Uşşak ve Muhayyer makamındaki seçkin eserlerin seslendirildi. Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer’in de katıldığı müzik ziyafeti, günün anısına çiçek sunulması ile sona erdi.

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BOSTANCI’DA İLKYARDIM SEMİNERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitimli Anestezi Teknisyeni Nurten Duman Doğaner tarafından Bostancı Gönüllü Evi’nde sunumu yapılan “ilkyardım” semineri, dinleyicilerin interaktif katımlıyla gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde “ilkyardım nedir, yaşamın tehlikeye girdiği durumlarda vatandaş olarak neler yapılabilir, suni teneffüs, kalp masajı, kırıklar ve kanamalarda ilk müdahale nasıl yapılır; zehirlenme, hayvan ve böcek ısırmaları durumlarında yapılması gereken işlemler” hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Seminer, gönüllülerin ve mahalle sakinlerinin, ilkyardımın öncelikli amaçlarına ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için izlenmesi gereken adımlara yönelik sorularının yanıtlanmasıyla birlikte sona erdi.

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ZÜHTÜPAŞA’DA METABOLİK SENDROM SEMİNERİ

Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş olduğu “Metabolik Sendrom ve Risk Faktörler” başlıklı seminer, Uzman Dr. Enver Şükrü Güncüoğlu’nun, Uzman Diyetisyen Mine Telek’in ve Diyabet Hemşiresi Tuğçe Dede’nin anlatımlarıyla gerçekleşti. Seminere “Metabolik sendrom, diyabet, pre-diyabet, abdominal obezite, kan yağı düzeylerinde bozukluk, yüksek kan basıncı gibi kalp krizi risk faktörlerinin kümelendiği metabolik bir bozukluktur” ifadeleriyle başlangıç yapan Güncüoğlu, “kilo fazlalığı ve bel çevresi kalınlığı fazla olan kişilerde görülen metabolik sendrom, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi hastalıkların habercisidir” vurgusunda bulundu. İnsülin direnci olan kişilerde aşırı yeme isteğinin kilo düzenini zorlaştırmasının da önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığını belirtti.

Güncüoğlu’nun ardından Uzman Diyetisyen Mine Telek, “Diyabetle beslenme tedavisinin amacı ve kan şekerinin kontrolünü sağlamak ve diyabetle ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemeyi amaçlar. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmak, yaşam kalitesini ve süresini uzatmak için gereklidir” dedi.

Diyabet Hemşiresi Tuğçe Dede ise evde kan şekeri ölçülmesi konusunda bilgi paylaşımlarında bulunurken, sağlıklı yaşam bilincinin topluma yerleştirilmesinin öneminin ve bunun için fiziksel aktivitenin arttırılmasının, dengeli beslenmenin alışkanlık haline getirilmesinin en makul çözüm olduğunun altını çizdi.

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OZON TEDAVİSİ VE HIFU

Rasimpaşa Gönüllüleri düzenli ve sık aralıklarla düzenledikleri sağlık seminerleri çerçevesinde geçtiğimiz günlerde “Varislerin Ozonla Tedavisi ve Ameliyatsız Yüz Germe (HIFU)” başlığının ele alındığı bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde düzenlenen seminer, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Sezai Çelik’in sunumuyla gerçekleşti. Seminerin ilk bölümünde, “varislerin oluşum nedenleri, varislerin çeşitleri, varislerin türüne göre tedavi yöntemleri” hakkında görsel sunumlarla birlikte bilgi aktarımında bulunan Çelik, seminerin ikinci bölümünde ameliyatsız yüz germe alanında yeni bir uygulama yöntemi olan “HIFU” tekniği hakkında da doyurucu paylaşımlarda bulundu. Seminer, gönüllülerin ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşirken, soru ve cevaplarla sona erdi.