Gönüllülerde bu hafta...

MODA GÖNÜLLÜLERİ MANDALA ÇALIŞMASINDA

Elif Aslan eşliğinde Moda Gönüllü Evi’nde gerçekleşen mandala etkinliği, gönüllülerin de ilgisini çekerken, katılımcıların tamamı sözü edilen etkilerin hissedildiği fikrinde buluştular. Daire ya da merkez anlamına gelen “mandala”da belirgin biçimde bulunan merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştiriliyor ve sırayı bozmamak suretiyle dıştan içe veya içten dışa doğru boyanıyor. Orijinali Hindistan’a dayanan mandalanın, ruhsal olarak zihni rahatlatan bir uğraş olmasının yanı sıra, özellikle de çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğu biliniyor.

“SEVGİLİ DOKTOR” TİYATRO OYUNU

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri tarafından, 4 Ocak ve 5 Ocak tarihlerinde, Rus oyun yazarı Anton Çehov’un kısa öykülerinden olan ve ABD'li oyun yazarı Neil Simon tarafından oyunlaştırılan “Sevgili Doktor” adlı tiyatro oyunu Kadıköy’de sahnelendi.

Yönetmenliğini Gülin Ekşi’nin üstlendiği 9 skeçten oluşan oyun, 18. yy Rusyasında günlük yaşamda sistem içerisinde sıkışmış sıradan çaresiz insanların var olmak ve varlığını sürdürebilmek adına içine düştükleri açmazları, trajikomik halleriyle konu alırken, Kadıköy seyircisi tarafından da yoğun ilgi gördü. 21 farklı karakterin yorumlandığı, ses ve ışık efektlerinin başarıyla uygulandığı oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

GÖZTEPE’DE SERTİFİKA TÖRENİ

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri, etkinlikler kapsamında, gönüllülerin bireysel dayanışma ve koordinasyonu ile katkıda bulundukları Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi adına Okul Aile Birliği Başkanı Ekrem Öztürk tarafından Gönüllü Evi Yönetimine, öğrencilerin el emeğiyle yapılmış olan plaket takdim ettiler.

Aynı zamanda, Göztepe Gönüllüleri adına, Gönüllü Evi Başkanı Tamer Aner tarafından, çalışmalarıyla gönüllülük esaslı faaliyetlere katkı sağlayan kişilere TEMA Vakfı Fidan Sertifikası verildi.

İŞSİZLİĞİN VE YOKSULLUK ÜZERİNE

Kriton Curi Gönüllüleri tarafından düzenlenen “işsizlik ve yoksulluk” temalı söyleşinin konuğu, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Ertuna idi. İşsizliğin ve yoksulluğun sebep olduğu çeşitli sonuçları gönüllülerle ve mahallelilerle paylaşan Ertuna, “İşsizliği yalnızca gelir kaybı olarak görmek yeterli değil; işsizlik, insanların kendilerine olan güvenlerini ve yaşama şevklerini de yitirmelerine yol açan bir olgudur” dedi. “Yaşam ortamı yoksulluğu, kültürel yoksulluk, sevgi yoksulluğu” gibi kavramlara da değinen Ertuna, “Dünya genelinde 766 milyon yoksul insan var ve bu sayı, dünya nüfusunun yüzde 10,7’sini, işsizliğin ise % 7,3’ünü oluşturuyor” vurgusu yaptı. Ertuna, eğitime ve insana yatırım yapılması halinde işsizliğin de yoksulluğun da gerilemesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Gönüllü Evi Başkanı Ayten Afşin, tüm dinleyiciler adına teşekkürlerini sundu.

BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, Moda Gönüllüleri Engelli Destek Komitesi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. 6 Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Eğitim ve Kültür Sekreteri Hasan Günday’ın konuk olduğu etkinlikte, gönüllüler tarafından 10 adet baston bağışında bulunuldu.

“Beyaz Baston”un görme engellilerin özgürleşmesini simgeleştiren bir araç olması vurgulanırken, “aynı zamanda görme engellileri tanımamıza, farkında olmamıza, gerektiğinde yardım etmemizi sağlamamıza etkisi olan bir araçtır” denildi. Günday, görme engellilerin gereksinimlerini, eğitim hayatlarında ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları temel güçlükleri bizzat hayat tecrübelerine de dayanarak gönüllülerle ve mahallelilerle paylaştı. “Engellilerin yetiştirilmesi için öncelikle ailelerinin eğitilmesi gerekli ve toplumun da bu eğitimi alması zaruridir. Basit bir örnek vermek gerekirse, görme engelli bir bireye yardım etmek için hemen kolundan tutmak yanlıştır, kişiyi doğal olarak ürkütür. Bu nedenle, önce yardım etmek istediğimizi söylemeliyiz. Böylece ne amaçla yaklaştığımız anlaşılacaktır” ifadeleriyle değinen Günday, “Pek fazla çeşidi olan beyaz bastonun en basiti 55 Türk Lirası. Oysa devlet bunun sadece yarısını karşılıyor. Devletin de bu konuda yasalarla görme engelli vatandaşlara destek olması gerekiyor. Yasalar engellinin yanında ve hizmetinde olmalıdır. Eğitim ve desteklenen yasalar ile engelliler izole olmadan sosyal hayatın içinde daha rahat yaşayabilirler” sözleriyle söyleşiyi sona erdirdi.

KARMA ASTROLOJİ

Rasimpaşa Gönüllüleri tarafından her ayın ilk haftasında gerçekleştirilen “Astroloji Yorumları” etkinliğinde Karma Astrolog Hayat Aslı Bilgin tarafından sunum yapıldı. Bilgin sunumuna Mark Twain’in “Hayatımızda iki önemli gün vardır: Biri doğduğumuz gün, diğeri ise neden doğduğumuzu anladığımız gün” sözleriyle başlayarak, Karma Astrolojinin içeriği hakkında şu şekilde bilgi verdi: “Karma astroloji, her şeyden önce ruhun, dünyevi yaşantının zaman-mekan boyutuna neden geldiğini ve bu boyutta ne aradığını araştırır. Evrenin büyük planı içinde, kendi yaşam planımızı ortaya çıkarmayı amaçlar. Kendimize, ilişkilerimize ve çevremize evrenin gözünden baktığımızda, edimlerimize farklı anlamlar yükleyebileceğimizi bize gösterir. ‘Karma Astroloji’de doğum haritalarımız bize geçmiş yaşam kalıntılarını okumamıza ve doğuştan yanımızda getirdiklerimizin farkındalığına ulaşmamızı sağlar. Üstelik karma anlayışı ile kurulan bağ astrolojik sembollerinin anlamlarını derinleştirir, öznel yaşamımızın ve insanın tarihsel yaşantısının gelişimi ve dönüşümünü kusursuz bir zemine oturtarak, ‘Sürekli olarak tekrarladığımız davranış kalıpları nelerdir? Bu kalıpları değiştirmek için nasıl davranmalıyız? Hangi kalıpta ilişkilere ve benzer kişilere doğru çekiliriz? Mutlu olmak için harcadığımız çabalar bir kısır döngü ile bize ne anlatmak ister? Yaşamın bize sunduğu enerjileri kabul ederken oluşturduğumuz blokajlarımız var mı? Neden bazılarımız hakkımız olduğuna inandığımız şeylerin bile ardından gidemeyiz? Neden yaşantımızda her şey tam gibi görüldüğü halde bir türlü eksiklik ve/veya ayrılık duygusundan kurtulamayız? Yaşamımızda hangi konu kalıplarında seçim şansımız olabilir?’ gibi sorulara cevap verebilmemizi ve olasılıklar potansiyellerini görmemizi sağlar.”

Görsel sunumlarla da anlatımın pekiştiği söyleşi, katılımcıların soruları ile sona erdi.

ZÜHTÜPAŞA’DA ‘BİLİNÇALTI TEMİZLEME’ SEMİNERİ

Zühtüpaşa Gönüllüleri tarafından gönüllü evinde gerçekleştirilen seminerde “Accessbars” başlığı Semra Efe tarafından ele alındı. Efe, 1991 yılında Amerika’da ortaya çıkan yöntemin zaman içerisinde dünyanın birçok yerinde uygulanan bir tür bilinçaltı temizleme sistemi olduğu belirterek, “Baş bölgesinde bulunan akapuntur noktalarına denk gelen 32 iki noktaya hafif dokunuşlarla, çocukluk döneminden bu yana biriken ve gelişen çeşitli bakış açılarını, yargıları ve empoze edilen yaklaşım biçimlerini temizleyerek kendimiz olabiliriz. Sosyal, ekonomik ve duygusal anlamda kendimizi kapattığımız her şeyin çözümüne ulaşmamız mümkün” dedi.

“Accessbars” in en önemli aracının soru sormak olduğunun altını çizen Semra Efe, ‘’şu sözler her sabah ve akşam 10’ar defa söylenmeli; ‘Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir’. Bu yöntem, Accessbars sisteminin mantrasıdır” dedi. Efe, yöntemin stresi gidermesi, uykuya yardımcı olması, hafızayı güçlendirmesi, dikkat eksikliğini gidermesi ve hiperaktivite gibi öğrenme güçlüğüne sebep olan durumların aşılmasına yardımcı olduğu vurguladı. Etkinlik, interaktif uygulamalarla sona erdi.

BOSTANCI GÖNÜLLÜ EVİ’NİN YILDÖNÜMÜ BULUŞMASI

16 Ocak 2002’de kurulan Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllü Evi’nin kuruluş yıldönümü buluşması, gönüllü evinin kuruluşundan bugüne kadar gönüllü evi başkanlığı görevini ifa eden geçmiş dönem başkanlarının, gönüllülerin, mahallelilerin ve ses sanatçısı Seher Aksoy’un katılımı ile coşkuluyla gerçekleşti. 2018 yılının gönüllü faaliyetlerinin de programlandığı buluşmada, gönüllülerin yeni öneri ve fikirleri konuşulurken, tecrübeli isimler gönüllülük esasları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

KRİTON CURİ PARKI’NDA ANILARLA MÜZİK

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Müzik Komitesinin düzenlediği “Anılarla Müzik” etkinliğinin konuğu sanatçı Ercan Turgut, salonu dolduran müzikseverlerle hem anılarını paylaştı hem de dinleyicileri 80’li 90’lı senelerin unutulmaz şarkılarıyla buluşturdu. Şef Caner Bakır ile gerçekleştirilen söyleşinin beraberinde, konuklar keyifli anlar yaşadılar.

Konservatuarda Naime Batanay, Nida Altındağ ve Neriman Altındağ Tüfekçi gibi değerli sanatçılardan eğitim alan Ercan Turgut tarafından “Dilek Taşı, Gözü Yaşlı Tek Başına, Bilsen Uzaklarda Kimler Ağlıyor, Neredesin Sen, Bilmiyorum Seninle Sonumuz Ne Olacak” adlı eserler seslendirildi. “Ey Cehri-i Sitem, Ger Dili Nalana Dokunma” eseri icra edilirken Caner Bakır da ud ile eşlik etti. Eserlere eşlik eden gönüllüler ve mahalleliler adına, Gönüllü Evi Başkanı tarafından sanatçılara teşekkür edilirken, müzik söyleşisi “Portofino” şarkısıyla son buldu.

KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ’NİN, GÖNÜLLÜ MERKEZİ ZİYARETİ

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilen kursları ziyaret ederek, denetim ve incelemelerde bulundu.

Kursiyerler ve öğretmenler ile görüşen Narsap “Günümüzde birçok birey, gelişen teknolojiye, kültürel, sosyal, siyasal, bilimsel alanda değişen bilgilere ayak uydurabilmek için kendini geliştirmeye çalışmakta; örgün eğitime ek olarak, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlarda da kendini geliştirmek ve çağa uyum sağlayabilmek için çeşitli branşlarda eğitim almaktadırlar. Merkezimizde meslek kursları, hobi kursları, kişisel gelişim kursları yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz, boş zamanlarını değerlendirmekte, çeşitli hobiler edinmekte, iş piyasalarında nitelikli eleman olarak çalışmakta ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. Eğitimin farklı yaş guruplarındaki bireylerle bir arada alınması da genç, yetişkin ve yaş almış bireyler arasında etkileşimi arttırmakta ve empati duygusunu geliştirmektedir. Bu hizmetleri vermemize destek olan başta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na ve Kadıköy Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

Çok yakın bir zamanda eşini, anne veya babasını kaybeden kursiyerlerden bazılarının bu kurslar sayesinde sosyal hayatın içerisinde bulunduklarını, bir nebzede olsa keder ve üzüntüden uzaklaştıklarını ifade ederlerken, “Yabancılara Türkçe” derslerine katılan Suriyeli bir annenin, şimdi üniversiteye başlayan kızına Türkçe dersi verdiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Ziyaret, karşılıklı başarı dilekleriyle son buldu.

VEFAT

Moda Gönüllü Evi Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Güngör OKTAR vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve gönüllülerimize başsağlığı dileriz.