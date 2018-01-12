Gönüllülerde bu hafta...

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARA GÖNÜLLÜLERDEN ZİYARET

Moda Gönüllüleri Engelli Destek Komitesi tarafından düzenlenen, Hayriye Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyareti, özel eğitim alan çocukların gereksinimlerine destek olmayı isteyen gönüllülerin katılımıyla gerçekleşti. Okul Müdürü Ayşegül Köksal ile gönüllülerin bir araya geldiği görüşmede konu, özel eğitim alan öğrencilerin öğrenim durumu ve ihtiyaçları çerçevesinde gelişti.

Hayriye Kusun ve Kemal Kusun tarafından bağışlanan binada eğitim veren okulun yönetim kadrosunun ve öğretmenlerinin özverili çalışmalarını takdir eden Moda Gönüllülerine, gerçekleşen ziyaretlerin, çocukların sosyalleşmesine katkı sağlaması açısından önemli olduğu ifade edildi. Okul yönetiminden aldıkları bilgiler ışığında ihtiyaç sahibi aileler için çeşitli yılbaşı hediyeleri sunan gönüllüler, önümüzdeki günlerde okul yönetimi işbirliği ile çocuklar için farklı projelere katkı sunacaklarını belirttiler.

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MÜZİK GÖNÜLLÜLERİ GENÇ SES SANATÇISI İLE BULUŞTU

Pop müzikten caz müziğe, Klasik Türk Müziği’nden Türk Halk Müziği’ne kadar başarılı yorumları ile tanınan genç ses sanatçısı Başak Höl, Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür Merkezi’nde sevilen eserlere yer verdi.

Höl’ün sanat yaşamında önemli rolü olan ünlü Bestekâr Udi Hüsnü Üstün de bu gecede öğrencisini yalnız bırakmadı. Üstün, programın ikinci bölümünde ses sanatçısı Höl’e udu ve sesi ile eşlik etti. Kemanda Seylan Kararoğlu’nun, klavyede Parvin Aslanov’un, kanunda Güvenç Araç’ın ve ritimde Macit Hürman’ın performanslarıyla gerçekleşen konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu, sanatçıya teşekkür çiçeğini Bestekâr Hüsnü Üstün ile birlikte verdi.

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GÖNÜLLÜLER BARINAK HAYVANLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri Çevre ve Hayvan Hakları Komitesi’nin düzenlediği hayvan barınağı ziyareti, gönüllülerin ve hayvan sever mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kedi ve köpek maması, çeşitli ilaçlar, vitaminler ile havlu, nevresim, çarşaf, battaniye, makarna, bol miktarda gazete ve 1 adet kedi taşıma çantası, gönüllülerin ve mahallelilerin dayanışması ve ortak katkısıyla, Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

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ERENKÖY’ÜN YENİ YIL KONSERİ

Erenköy Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu’nun yeni yıl konseri, Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. TRT sanatçısı Şef Tuğçe Pala yönetimindeki koroya TRT saz sanatçıları eşlik etti.

Sunuculuğunu haber spikeri Kerem Seven’in yaptığı konserde, çeşitli makamlardan derlenen şarkılar, koro ve solistler tarafından seslendirildi.

Kadıköy Belediyesi ve TRT kurumunun yöneticilerinin de dinleyici olarak katıldıkları konser, Şef Tuğçe Pala’nın, koronun ve solistlerin performanslarıyla, saz ekibinin maestrosu TRT az sanatçısı Tanju Erol’un katkılarıyla bir müzik ziyafetine dönüştü.

Konserin açılış konuşmasını yapan Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, bu konserin gelirinin, Çapa, Marmara ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak aktarılacağını söyledi ve katkıları için seyircilere teşekkür etti.

Konser bitiminde Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer ile birlikte Tuğçe Pala’ya ve Kerem Seven’e çiçek takdim ettiler.

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KÜLTÜR GEZİSİ

Feneryolu Gönüllüleri ve semt sakinleri, tarihin doğa ile birleştiği bir kültür mozaiği olan Bursa’ya ve köylerine kültür gezisi düzenlediler. Heredot’a göre Trakya’dan Anadolu’ya göçen altı kavimden biri olan MYSİ’lerin kurmuş olduğu ve kurulan bu birlik ile dünya tarihinde ilk kez Batı’dan Doğu’ya gerçekleşen göç neticesinde göçmenlerin yerleştiği Misi köyü, Uludağ’ın güney yamaçlarında kurulmuş su kaynağı merkezi Keles ve İnegöl, jeotermal bölgede bulunan Oylat, şelalesiyle ve kadın dayanışma derneği ile öne çıkan Saitabat ve Uludağ’ın kuzey eteklerinde kurulmuş beş kızık köyünden biri olan UNESCO Dünya Mirası SİT Alanı ilan edilmiş olan Cumalıkızık köyü de ilgiyle gözlemlenen yerlerden biri oldu.

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GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN KURTULALIM

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi’nin düzenlediği atölye çalışmasının uygulayıcısı ve konuşmacısı Enerji Çalışmaları ve Kişisel Gelişim Uzmanı Biyolog Buket Elbeyoğlu oldu.

Katılımcılar, Elbeyoğlu’nun sunumunda meditasyon teknikleriyle rahatlama, arınma ve geleceğe daha huzurlu, daha umutlu ve daha güvenle bakmayı kolaylaştırmak üzerine yoğunlaştılar.

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HİNT YOGİLERİNİN OLAĞANÜSTÜ YAŞAM GÜÇLERİ

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi’nin düzenlemiş olduğu seminerde Araştırmacı Ali Karaca, “Hint Yogilerinin Olağanüstü Yaşam Güçleri” konusunu, Paramahansa Yogananda’nın “Bir Yoginin Otobiyografisi” adlı eserinden seçkiler sunarak anlattı.

Yoga bilimine yetkin bir giriş niteliği taşıyan eser, hem Doğu’nun hem de Batı’nın büyük dini yollarının arkasındaki gerçekleri bilimsel bir temele dayandırarak anlatması yönüyle kendi alanında bir klasik sayılmaktadır. Ali Karaca’nın yogilerin duru görü, blokasyon, materyalizasyon ve levitasyon yeteneklerinden bahsettiği seminer, Kadıköylülerin geniş katılımıyla gerçekleşti.

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ALIŞKANLIKLARIN GÜCÜ

Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin düzenlediği söyleşide “Alışkanlıkların Gücü” başlığı Meral Dilsizoğlu ve Naci Polat’ın anlatımlarıyla gerçekleşti.

Polat sözlerine “Değişimin önündeki en büyük engel, alışkanlıklardır. Alışkanlıklar, beyinde kotlanır ve insanların yaklaşımlarını, tutumlarını ve yaşamlarını belirler” diyerek başladı. Diksiyon eğitimi veren ve haber spikerliği yapan Dilsizoğlu, “alışkanlıkların hassas, güçlü, değiştirilebilir, yerlerine yenileri konulabilir fakat hiçbir zaman yok edilemez” olduğunu vurguladı. “İlkel beynin menfaat gözettiğini, insanı yöneten kısım olduğunu, ben merkezli zıtlıklara duyarlı, somut veriye ihtiyaç duyduğunu” ifade ederken aynı zamanda “haz, keyif, ferahlama, mutluluk, istek, arzu ve tutku gibi duygusal özellikleri arama işine “yaşama sanatı” denir” sözleriyle söyleşiyi tamamladı.

Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı Ayten Afşin, katkılarından dolayı Meral Dilsizolu’na ve Naci Polat’a teşekkür etti.

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YENİ BİR SENLE, YENİ YILA MERHABA

Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Aysema Yüksel, Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde “hayata pozitif yeni bir bakış getirebilmekle” ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

İstenilen şeyleri elde edebilmek için gereken yegâne olgunun çekim yasası olduğunu ve belirlenen hedeflere ‘’bir şeyi iste ve onun için çalış’’ ilkesiyle ulaşılabileceğini ifade Yüksel, adım adım yol ve yöntem haritası ortaya koydu. Dinleyicilerin sorularının da alındığı söyleşi, verilen cevaplarla sona erdi.

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YENİ YILA GİRERKEN MÜZİK ZİYAFETİ

Şef Şule Mandık yönetimindeki Rasimpaşa Gönüllüleri Korosu ve Saz Ekibi, yeni yıl kutlamaya katılan gönüllülere ve mahallelilere müzik ziyafeti verdi. Hediye çekilişlerinin yapıldığı ve yeni yılda gerçekleşecek olan gönüllü faaliyetleri üzerine fikir alışverişlerinin ön plana çıktığı buluşmaya müzik ziyafeti de damgasını vurdu.

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YARDIMLAŞMA KARŞILIKLI MUTLULUKTUR

Suadiye Gönüllüleri Sağlık Komitesi’nin organize ettiği ihtiyaç sahibi kimselerle dayanışma çalışmaları gerçek ihtiyaç sahiplerine yeniden ulaştı.

Yardımlaşmanın getirdiği karşılıklı mutluluk bir kez daha kalplerde buluştu. Suadiye Gönüllü Evi Sağlık Komitesi Başkanı Saadet Dal’a da katkılarından ötürü teşekkür edildi.

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UNUTKANLIK, BİR HASTALIK DEĞİLDİR

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri 2017-2018 dönemi etkinlikleri kapsamında Sağlık Komitesi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Unutkanlıkla Baş Etmenin Yolları” konulu panelde Dr. Gamze Eroğlu Arığ konuşmacı oldu.

Arığ, önemli ipuçları ile konukların dikkatini çekti. Sözlerini “tempolu kentsel yaşamın olumsuz etkileri, zamanla yarışmak zorunda kalmak, iş hayatının yıpratıcılığı, trafik sorunsalı gibi yaşama dair günlük zorluklar, planlama yapmamızı geciktiriyor. Hayatımızdaki önceliklerimizi belirlemek, not tutmak, zaman planlamamızı doğru yapmak, unutkanlıkla baş etmenin anahtarıdır” ifadeleriyle sonlandırdı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, özgün ve dikkat çeken anlatımıyla konuşmacı olarak katılan Arığ’a Gönüllü Evi Yönetimi tarafından teşekkürlerin sunulmasıyla sona erdi.

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DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN, HAYATINIZ İYİLEŞSİN

Nilberk Asil tarafından Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde "Düşüncelerinizi Değiştirin, Hayatınız İyileşsin" konulu seminer sunumu gerçekleştirildi. Katılımcıların geleceğe dair dilek ve niyetlerine odaklanmalarını sağlayan kısa bir meditasyon çalışmasıyla başlayan etkinlik “hayatın yaratımının, değişimi istemekle başladığı” vurgusuyla sürdü. Hayatımızda köklü ve faydalı değişimleri yaratmakta karşımıza çıkan ikinci en önemli konunun ise “kısıtlayan kalıplaşmış ve yerleşik düşünceler” olduğunu ifade eden Asil son olarak interaktif bir farkındalık çalışması gerçekleştirerek etkinliği sonlandırdı.