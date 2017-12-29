Gönüllülerde bu hafta...

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Anlattı

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde gerçekleşen “Burun Tıkanıklığının Yaşam Kalitesine Etkisi” başlıklı seminerde konuşmacı KBB uzmanı Dr. Mehmet Sinan Oduncu “Hayat nefesle başlar, o da burunla gerçekleşir” dedi. Burun tıkandığında ağız yoluyla nefes almanın yaşam kalitesini düşürdüğünü, sağlıklı solunuma engel olan unsurun, burun içindeki şişen konkalardan kaynaklandığını, grip, nezle, sinüslerin iltihaplanması, alerjik durumlar, geniz eti, bademcik sorunu vb durumlardan ötürü de burun tıkanıklıklarının oluşabileceğini ifade etti. Horlama, burun kuruluğu, kulak sıvısı, kulak delinmesi, baş dönmesi, geniz akıntısı, kulak çınlaması ile ilgili tanı ve tedavi yöntemlerini anlatan Oduncu, katılımcıların yaşadıkları rahatsızlıklarla ilgili soruları cevaplayarak sunumunu tamamladı.

**

Çocuklar, Kabuklu Deniz Canlılarını Gözlemledi

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi üyeleri, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri ile Dragos Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi’ni ziyaret etti. Kabuklu deniz canlıları örneklerinin izlendiği ve beslenmelerine ait bilgilerin edinildiği ziyarette öğrencilere görsel sunum da izlettirildi. Merkezin kurucusu Kemal Geyran’ın paylaştığı bilgileri ilgi ile dinleyen öğrenciler, dağarcıklarına deniz kabuklularını da eklemiş oldular.

***

Gönüllü Öğretmenler, Öğrencileriyle Birlikte Yeni Yıla Merhaba Dedi

Fikirtepe Gönüllüleri ve Çağdaş Yaşam Kadıköy şubesinin ortak projesı ile lise öğrenimine yönelik takviye dersleri ve üniversiteye giriş sınavına hazırlık eğitimi alan öğrenciler, gönüllü öğretmenler ve gönüllü evi yönetimi ile bir araya geldiler. Gönüllü Evi’nde gerçekleştirilen kaynaşma yemeğinde gençlerin geleceğine ve yeni yıla dair beklentiler ve güzel dilekler dile getirildi.

***

Kahkaha Yogası

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde gerçekleşen etkinlikte gönüllüler ve semt sakinleri, Kahkaha Yogası Terapisti Eser Mutlu ile bir araya geldiler.

Kahkaha Yogası üzerine Türkiye temsilcisi olarak hizmet vermeye başlayan terapist, “hem doğru nefes alarak hem de kahkaha egzersizlerini uygulayarak, gerçeğe açılan kahkahalar meydana getirmemiz mümkün” dedi.

“Herkes için önemli sonuçlar yaratan bu teknik, aynı zamanda bu alanda tek tekniktir” diyerek sözlerine devam eden Mutlu, kahkaha yogası tekniğini bizatihi uygulamalı olarak gösterdi. Yoğun ilgi ile gerçekleşen ve keyif dolu anların yaşandığı etkinlik, “gülünce sen değişiyorsun, sen değişince dünya değişiyor” ifadesiyle son buldu.

***

Büyüklere Masallar

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde düzenlenen “Büyüklere Masallar” adlı tek kişilik gösteri, gönüllülerin yoğun ilgisiyle izlendi. Gösteri, uzman anlatıcı ve öğretmen Sn. Alev Peşte’nin keyifli sunumu ve anlatımıyla gerçekleşirken, katılımcılar tarafından yüksek beğeni aldı.

***

Geçmişten Bugüne Kadının Yeri ve Önemi

Araştırmacı Fahri Ertik’in konuşmacı olarak konuk olduğu “İslamda ve Cumhuriyette Kadın” başlıklı seminer Fikirtepe Gönüllü Evi’nde gerçekleşti. Geçmişten bugüne toplumsal, sosyal ve ekonomik zeminde kadınların konumlarını ve haklarını anlatan Ertik, katılımcıların sorularını yanıtlayarak semineri sonlandırırken, Gönüllü Evi Başkanı ve yönetimi tarafından sunulan teşekkürleri kabul etti.

***

Günümüzün Mesleği: Arabuluculuk

Bostancı Gönüllüleri tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte “ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk, aile hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ortaklığın giderilmesinde arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk” konularında bilgi verildi. Avukat Arabulucu Şükran Tavlaş’ın ve Avukat Arabulucu Tülin Doğan’ın konuşmacı olarak konuk oldukları seminerde özetle, “Arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur. Taraflar aralarındaki uyuşmazlığı, bir arabulucunun yardımıyla, birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir” dendi.

***

Safranbolu Amasra Bartın Gezisi

Bostancı Gönüllüleri, mahalle sakinlerinin de katılımıyla Safranbolu-Amasra-Bartın gezisi düzenlediler. Karabük’ün şirin bir ilçesi olan Safranbolu ile başlayan kültür ve seyahat gezisinde gönüllüler, 1923 yılından bu yana Cumhuriyet dönemi aile yaşantısının sürdürüldüğü kasabayı beğeniyle gözlemlediler. Hıdırlı Tepesi, Yörük evleri, Tokatlı Kanyonu, Saat Kulesi, Kaymakamlar Evi, İncesu Kemeri, Cinci Han ve Hamamı da gezilen yerler arasında idi. Bölge aynı zamanda, 1994 yılından beri UNESCO dünya koruma listesinde yer almakta. “Çeşm-i Cihan” denilen Amasra ve İpek Yolu üzerinde kurulan Bartın da gerçekleştirilen gezinin duraklarından oldular.

***

Kafaya Takmama Tekniği

Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş olduğu “Kafaya Takmama Tekniği” adlı seminerin konuşmacısı Merve Aslan, mutluluğa giden formüllerin mücadele ve süreklilik olduğu üzerinde durdu. “Kafaya Takmama” sanatının pratik yöntemlerini maddeler halinde dinleyicilere sunan Aslan, iyi değer yargılarına sahip olursak kafaya takacak daha iyi sorunlarımız olacağını ve böylece önemsiz şeyleri dert etmemeyi deneyimleyeceğimizi anlattı. Çeşitli kişisel gelişim örneklerini hikayeleriyle besleyerek konuklara sundu.

***

2018’e Harika Bir Başlangıç

Osmanağa Gönüllü Evi’nde “harika bir yeni yıl” atölye çalışması gerçekleşti. Yaşam ve Motivasyon Koçları Çağla Çamlıoğlu ve Armağan Çamlıoğlu, yüksek enerjileri ve bol kahkahaları ile salonu coşturdu. Etkinlikte, iyi hissetmeyi seçmekle ilgili birçok pratik uygulama ve kahkaha terapisi yapılırken, yeni yıl için de en pozitif duygularla dileklerde bulunuldu.

***

Her Ay Bir Kitap: Denizin Hikâyesi

Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin geleneksel hale getirdikleri “Her Ay Bir Kitap” etkinliğinin konuğu “Denizin Hikayesi” adlı öykünün yazarı Dilek Neşe Açıkel idi. Konservatuar çıkışlı yazar, bestelerinin ve güftelerinin yanında aynı zamanda, kültür-sanat ağırlıklı televizyon programlarında belgesellere imza atarken bir yandan da hikaye danışmanlığı yaptığını belirtti. “Gündüz Kelebeği” kitabını yazarken dilbilimcilerle beraber çalışan Açıkel, toplumun dilinin çok bozulduğunu belirtti ve çocuklara nitelikli kitaplar okutmak gerektiğinin altını çizdi. “Dili zehirlemek, suyu zehirlemekle eş değerdir” diyen yazar, “bir toplum diline hakimse soru sormayı, düşünmeyi, irdelemeyi, mutlu olmayı öğrenmiş demektir” fikrini savundu. Her ay bir kitabın okunduğu etkinlikte “Denizin Hikayesi” öyküsünü gönüllülerle birlikte analiz eden Dilek Neşe Açıkel, eğitimin toplum için en önemli faktör olduğunu söyleyerek sunumunu tamamladı.

***

Deprem Eğitimi

Feneryolu Gönüllü Evi’nde Çevre Komitesi öncülüğünde, Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu koordinasyonuyla Sayın Nazlı Saka tarafından gönüllülere, deprem öncesi alınması gerekenler ve sonra oluşabilecek afetler için yapılacaklar konusunda eğitim verildi. 2018 yılında semt sakinlerinin de alması gereken eğitimde katılımcılara afetlerden korkmak yerine afetlere hazırlıksız yakalanmaktan korkulması gereğini bir kez daha hatırlatıldı.

***

Sokak Hayvanları İçin Yeni Yıl Pazarı

Acıbadem Gönüllüleri, sokak hayvanları gönüllüleri ve semtin esnafı Köylüce marketin açtığı stantlardan elde edilen gelirin tamamı sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonuna bağışlandı. Katılımcılar müzik eşliğinde atıştırmalıklarını alarak sohbet etme imkanı da buldular. Gerek katılımcılar gerek ziyaretçiler etkinlikten mutlu bir şekilde ayrılırken, Kadıköy Belediyesine, Gönüllülere ve mahalle esnafına organizasyon nedeniyle teşekkür ederken tekrarını istediler.