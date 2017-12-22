Gönüllülerde bu hafta...

Balıkadamlar: “Denizlerimiz kirli”

Moda Gönüllü Evi’nde gerçekleştirilen söyleşide, Türk Balıkadamlar Kulübü Başkanı Nezih Saruhanoğlu’nun anlatımıyla Marmara Denizi’nde yaşayan canlılar ve denizlerdeki kirlilik oranına dikkat çekildi. Marmara Denizi’nin kirlenmesindeki en büyük etkenin Tuna Nehri ve Rusya’dan gelen atıklar olduğu ifade edildi. Haliç Körfezi temizlenirken, körfezin çamurunun Marmara Denizi’ne bırakılması nedeniyle, başta Kırlangıç Balığı olmak üzere birçok canlının yaşama hakkının yok edildiğini belirten Saruhanoğlu, çöplerin, sanayi atıklarının ve kimyasal maddelerin daha fazla deniz canlısının soylarının tükenmesine engel olabilmek için derhal önlem alınmasının ve yaptırımlarının ağırlaştırılmasının zaruri olduğunu vurguladı.

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Ölmez ağacın izinde…

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi’nin “Ölmez Ağacın İzinde Zeytin Sohbetleri” başlığıyla gerçekleştirdiği etkinliğin konuşmacısı Biyolog Sefa Orcan oldu.

Zeytin ve zeytinyağı konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulunan Orcan’ın, zeytin ağacının tarihini, zeytin ve zeytinyağı yapım süreçlerini ve yararlarını anlattığı sunumu ilgiyle izlendi. Söyleşi, soru ve cevapların gerçekleşmesinden sonra son buldu.

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Örgüler ihtiyaç sahipleri için…

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri ile birlikte Mahalleli Lokal Komitesi’nin düzenlediği örgü örme etkinliğinde tığlarla mandala, şişlerle bebek bereleri ve bebek yelekleri yapıldı. Asıl amacın, üretilen ürünlerin satılmasıyla elde edilen gelirin, Doğu’da ihtiyaç sahiplerine kırtasiye malzemesi ve kıyafet olarak armağan edilmesi olduğunu bilen gönüllülerin ve mahallelilerin heyecanı ve tatlı rekabetleri görülmeye değerdi.

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SEVGİ ÜZERİNE…

Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin konuğu Yazar İnal Aydınoğlu idi. “İnsan Olmak” konulu söyleşide kendine özgü üslubu ile dikkat çeken Aydınoğlu, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni alırken sözlerine “Gönüllülük insan olarak yürümenin temelidir” diyerek başladı. “Vücut dediğimiz makineye ruhsal değerler katan insan; yalan söylemez, hukuk, sevgi, şefkat ve adalet duygusundan asla ayrılmaz” diyen İnal Aydınoğlu konuşmasını, Cemil Meriç’in “Vücutları ile yaşayanlar, vücutları ile birlikte yok olurlar” özdeyişi ile tamamladı.

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İnsan Aklının Gizemi

Osmanağa Gönüllü Evi’nde Doç. Dr. Şafak Nakajima'nın katılımı ile holistik tıbbın anlatıldığı seminerde, “İnsan Aklının Gizemi” başlığı çerçevesinde, beden ve zihnin bütünlüğü, düşünce tuzakları, kendini keşfetme ile özsaygı arasındaki bağ konuları ele alındı. “Hastalıkların da aklın, bedenin ve sosyal yapı etkileşiminin bir ürünü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bireyleri akıl, beden ve sosyal bütünlüğü ile ele alan bir tıp modeline ihtiyaç duyulduğu kanıtlanmıştır” diyen Nakajima, bu noktada ortaya çıkan holistik tıp modelinin önemini vurguladı.

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Aralık Ayı Astroloji Sohbeti

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, Aralık ayı astroloji sohbetinde Astro Terapist Hülya Nida Şahin, yorumlarıyla gönüllülere ve konuklara sunum yaptı. Burçlara göre Aralık ayı yorumları, Merkür retrosundan kimlerin etkilendiği, Satürn’ün Oğlak burcuna geçişiyle neler yaşanabileceği, Aralık ayındaki olumlu ve olumsuz etkiler altında kalabileceğimiz günler ve 2018 yılına dair genel astroloji konularında sunulan bilgilendirmelerden sonra, dinleyicilerin sorularının cevaplandırıldığı etkinlik, teşekkürlerle son buldu.

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Romatizmaya Dikkat!

Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Polikliniği hekimlerinden Dr. Deniz Özkan’ın, “Romatizmal Hastalıklar” konusunda sunduğu seminer, Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde gerçekleşti. Romatizmal hastalıkların tanımı ve nedenleri, ağırlıklı olarak kimlerde görüldüğü, hangi organ ve yapıları etkilediği, nasıl ilerlediği, en çok görülen romatizma türleri, romatizma ve besin ilişkileri, tanı ve tedavi yöntemleri gibi birçok konuda bilgilendirme yapan Özkan, katılımcıların sorularını cevaplayarak sunumunu sonlandırdı.

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Nefesle Detoks

Zühtüpaşa Gönüllüleri tarafından düzenlenen “Nefesle Detoks” konulu seminer, Nefes ve İn Dizayn Koçu Neslihan Ünver’in anlatımıyla gerçekleşti.

Hatalı nefes alışkanlığı ve olumsuz düşüncelerin en büyük toksin sebepleri olduğunu belirten Ünver, düzenli olarak nefesle detoks çalışmaları sayesinde hem doğru nefes alışkanlığı edinilirken hem de olumlu düşünmeyi öğrenerek toksinlerin atıldığını ifade ederken sözlerini, yaşam boyu sağlık için nefesle detoksun vazgeçilmez olduğunun altını çizerek bitirdi.

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KALP NEFESİ MEDİTASYONU

Holistik Nefes Koçu Yelda Çetiner, Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde nefesle ilgili meditasyon sunumu gerçekleştirdi. “Kalbinizle en son ne zaman iletişime geçtiniz? O sadece kan pompalayan bir organ değil, sevgiyi üretme ve dağıtma merkeziniz. O en değerli armağanınız. Kalbinizle şifalandırabilir ve yaratımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz” ifadeleriyle giriş yapan Çetiner, katılımcıları nefes meditasyonuna davet etti.

Yaklaşık bir saat süren meditasyonun ardından etkinlik sona erdi.

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Tiroit ve Hormon Bozuklukları

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komitesi’nin düzenlediği “Tiroit ve Hormon Bozuklukları” konulu seminerde, mahalleli ve gönüllüleri bilgilendirmek amacıyla İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Sedat Caner konuk oldu.

Tiroit hastalığının kadınlarda, erkeklere göre 3-4 kat daha sık görüldüğünü ifade eden Caner, tiroit, tiroit nodülleri ve tiroit bezi kanseri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Doç. Dr. Sedat Caner, hastalığın teşhis ve tedavisinde ultrason, sintigrafi ve biyopsinin önemini vurgularken son çare olarak ameliyat ve atom tedavisi ile iyi sonuç alınabildiğini ifade etti ve sunumunu dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak tamamladı.

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Sevgi Korosu Konseri

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri “Fikret Karahan Sevgi Korosu” 2017 yılı kış konseri, Tevhid Acar’ın yönetiminde, Enes Ergür’ün sunumu ve topluluğun uyum ve ahengiyle Aralık ayında Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşti.

Koro, Hüzzam faslını takiben Hicazkar, Kürdilihicazkar ve Nihavend makamlarından derlenen eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu. Koronun başarılı performansı ve heyecanı, katılımcıların alkışlarıyla sık sık desteklendi.

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Yerli Malı Haftası

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi tarafından düzenlenen “Yerli Malı Haftası” etkinliğinde gönüllüler, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldiler. Küçükler için ikramlar ve armağanların da düşünüldüğü etkinlikte öğrencilere yerli malı kullanmanın önemini anlatan gönüllüler, bir yandan yerli malı ürünlerin tanıtımını gerçekleştirirken diğer yandan öğrencilerin düşüncelerini dinlediler.

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Duygularımız Biyolojimizi Etkiler

Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlediği seminerde, Biyolog Buket Elbeyoğlu konuk oldu. Ortaya çıkan kronik hastalıkların birçoğuna, bastırılan olumsuz duyguların yol açtığını ve bu olumsuz duyguların biyolojimizi etkilediğini ifade etti. Sevgi, paylaşım, spor, yardımlaşma gibi eylemlerin ise vücudumuza faydalı olan hormonların salınımını artırarak, değişmeyen koşullara rağmen daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı kıldığının altını çizdi. Seminer, mutluluğun formülünün biyolojimizi de aynı biçimde etkilemesi ve farklı konular üzerine soru ve cevaplarla son buldu.

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Engelli Bireyler Yararına Kermes

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesinin düzenlediği kermes, engellilik olgusu üzerine farkındalık yaratmayı hedeflerken, Mediha ve Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin öğrencilerinin ise el emeği ürünlerini değerlendirilmesini amaçladı.

Düzenlenen resim sergisi ve kermese yoğun ilgi gösteren semt sakinleri, hem çocukların hem de ailelerinin stantlarından alışveriş yaparken, engelli bireylerin geleceği için katkıda bulunabilme imkanını sunan Kadıköylü gönüllülere teşekkür ettiler.

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Müzikle Terapi

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Psikiyatri Uzmanı Deniz Adnan Çoban’ı konuk etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Ortopedi bölümünden Psikiyatri bölümüne geçen tek kişi olduğunu, müzik ile ruhsal durumu bir araya getirdiğini ve 2005 yılında “Müzikle Terapi” kitabını yazdığını ifade eden Çoban, bir yandan doktorluk mesleğini ifa ederken öte yandan konserler düzenlediğini ifade ederek başladığı söyleşide, müziğin terapi için vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizdi. “Musikiyi bilmeyen hekimin teşhis ve tedavisi eksik kalır” diyen Çoban, özellikle 50 yaş üzeri bireylerin müzik dinlemeyi veya icra etmeyi hobi edinmelerinin, biyolojik ve ruhsal sağlıklarına olumlu etkisinin olduğunu belirtti. Gönüllü Evi Başkanı Ayten Afşin’in konuşmacı ve katılımcılara teşekkürleriyle son bulan söyleşi, gönüllülerin ve mahallelilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.