Gönüllülerde bu hafta

Demokrasinin Temeli ve Eğitimin Önemi

Suadiye Gönüllüleri, “Demokrasinin Temel Taşları ve Eğitimin Önemi” konulu panelde gazeteci, yazar Mustafa Mutlu’yu konuk etti. 17 Kasım Cuma günü CKM A Salonunda gerçekleşen panelde Mutlu, Türkiye’nin ve dünyanın gündemindeki önemli gelişmeleri gazeteci gözüyle yorumladı. Özellikle eğitim sistemi ve demokrasinin temel taşlarının büyüteç altına alındığı sohbet soruların cevaplamasıyla son buldu. Av. Celal Ülgen de etkinliğe konuk olarak katıldı. Ülgen demokrasinin temel taşlarından yargı bağımsızlığının önemi üzerine düşüncelerini aktardı.

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Atatürk ve Demokrasi Konferansı

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat Komitesi, Atatürk haftası etkinlikleri kapsamında Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonunda “Atatürk Ve Demokrasi” konulu konferans düzenledi. Konferansın konuşmacısı gazeteci – yazar Can Ataklı oldu.

Konuşmasına “Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 600 yıl kendini padişahın kölesi olarak gören insanlara vatandaş olma bilinci verilmiştir” sözleriyle başlayan Can Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetin en önemli kazanımı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün okullarda aynı müfredatın uygulanması ve aynı bilimsel eğitimin verilmesi, eğitimin dil ve din baskısından tamamen çıkartılarak pozitif hale getirilmesidir. Türkiye yeni kurulan Cumhuriyetin açtığı yolda, hukuk, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere giden bir kaldırım olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimleri ile çağdaş bir ülke konumuna gelmiştir.”

Konferansın ikinci bölümünde kitaplarını imzalayan ve katılımcılarla sohbet eden Can Ataklı’ya teşekkür eden Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, kendisine plaket takdim etti.

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Köy okullarına kırtasiye yardımı

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri “Eğitime Destek Projesi” kapsamında geçtiğimiz hafta iki köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu. Defter, boya, kalem, silgi, boyama kitapları, yapıştırıcı, el işi kağıdı ve oyun hamurundan oluşan kolileri Diyarbakır Silvan Kazandağı İlkokulu ile Diyarbakır Çeltik Keklik Köyü İlkokuluna gönderen gönüllüler dezavantajlı çocukların okul ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri Düzce Tıp Fakültesinde tedavi gören Diyabetli çocuklara resim defteri ve boyalardan oluşan hediyeler gönderdi.

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Gönüllülerden sonbahar gezileri

Erenköy Gönüllüleri, Polonezköy, Yoros Kalesi, Anadolu Feneri, Poyrazköy, Anadolu Kavağı ve Yuşa tepesini kapsayan bir sonbahar gezisi düzenledi.

İstanbul’un sessiz, sakin ve huzur dolu köşelerinden Polonezköy’deki kahvaltı sonrasında, Yoros Kalesi ve İstanbul boğazının Karadeniz çıkış noktasında bulunan Anadolu Feneri’nde boğazın eşsiz manzarasını seyreden ve bol bol fotoğraf çeken gönüllüler, Poyrazköy’de yürüyüş yaptı.

Anadolu kavağındaki yemeğin ardından, gezinin son durağı Yuşa Tepesi’ne çıkarak Hz.Yuşa türbesini ziyaret etti.

Abant’tan Cennet Gölü’ne…

Moda Gönüllü Evi, Gölcük Cennet Gölü ve Bolu Abant Gölü’ne gezi düzenledi. 15 Kasım’daki gezide gönüllüler, sonbaharın tadını çıkardılar.

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Ai Weiwei’in eserlerini gördüler

Suadiye Gönüllüleri Çevre ve Kültür Komitesi’nin 16 Kasım’da düzenlediği gezide ilk olarak Sabancı Müzesi’ne gidildi. Burada Çin porselen sanatına yeni bir yaklaşım getiren sanatçı Ai Weiwei’nin “yeniden üretme” ve “putları kırma” gibi kavramların yoğunlaştığı eserleri büyük ilgiyle izlendi.

Daha sonra Türkiye’nin ilk özel müzesi olarak açılan ve 19 bini aşkın eserin sergilendiği Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi gezildi.

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Dünya Komşular Günü ziyareti

Erenköy Gönüllüleri Dünya Komşular Gününde uzun yıllardır Erenköy’de ikamet eden spor camiasının tecrübeli isimlerinden Attila Gökçe ve eşi Nermin Gökçe’yi ziyaret etti. Gökçe’nin uzun meslek yolculuğunda başından geçen anılarını zevkle dinleyen gönüllüler, misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için çifte çok teşekkür ederek ayrıldılar.

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Tiroit ve guatr hastalıklarına dikkat!

Merdivenköy Gönüllüleri tiroit hormon bozuklukları ve guatr hastalıkları ile ilgili bir seminer düzenledi.

Merdivenköy Gönüllü Evi Başkanı Meliha Coşar “Sağlık alanında etkinlikler düzenleyerek mahalleliyi bilinçlendirmek istiyoruz, sağlıklı bir Merdivenköy için çalışacağız” dedi.

Pera’da nostalji

Bostancı Gönüllü Evi Kültür Sanat Komitesi, günümüzün en önemli ve tarihimizin en özel bölgesi olan Pera (İstiklal Caddesi)’ne rehber eşliğinde bir gezi düzenledi. Tarihi mekânları, kiliseleri, konsoloslukları, pasajlaı hikayeleri eşliğinde gezen gönüllüler Yeşilçam Müzesi ziyaretiyle geziyi sonlandırdı.