Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler, bu hafta da pek çok etkinlik düzenledi

Feneryolu Gönüllüleri, Genel Kurulu topladı

Feneryolu Gönüllüleri, 2016-2017 dönemi Genel Kurul toplantısını, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri Aydoğan Dülger, Canan Akçınar, Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer ve gönüllülerimizin katılımıyla gerçekleştirdi. Bir yıl boyunca yapılan faaliyetler sunuldu. Feneryolu Gönüllü Evi’nde görev süresi dolan yönetime, iki yıllık emeklerinden ötürü şiltler verildi.

Öte yandan Feneryolu Gönüllüleri her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Hazırladıkları erzak kolilerini mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar.

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EV AKSESUARLARI SERGİDE

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin karma sergisine Feneryolu Gönüllü Evi, Ev Aksesuarları kursiyerleri ve resim kursiyerleri de katıldı. El emeği göz nuru birbirinden güzel el işlerinin ve resimlerin sergilenmesi kursiyerleri ve gönüllüleri mutlu ederken, gelecek dönem için de teşvik etti. Gönüllü Evi Başkanı Meltem Çokça “Başta hocalarımız Asuman Özarar ve Özlem Günal olmak üzere tüm kursiyerlerimizin ellerine emeklerine sağlık.” dedi.

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ÇOCUKLARDAN YILSONU GÖSTERİSİ

Feneryolu Gönüllü Evi çocukları CKM A Salonda sergiledikleri “Kurbağa Prenses” oyunu, şiirler ve marşlarla sezon finalini yaptı. Öğretmen Necla Uzgör Tezin'in hazırlayıp sahneye koyduğu İngilizce ve Türkçe oyunda çocuklar oldukça başarılıydı. Oyun sonunda çocukların hepsi öğretmenlerinin hazırladığı kurs bitirme sertifikalarını aldı. Feneryolu Gönüllü Başkanı Meltem Çokça “Oyunun hazırlanıp sunulmasında çok büyük emeği geçen değerli öğretmenimiz Necla Tezin’e, tüm kostümleri hazırlayan Müride Kuş’a, dekorları yapan Ahmet Arıkan'a, sertifika ve davetiyeleri hazırlayan Bülent Koç'a, hocamıza her zaman destek olan Nükhet Yıldız'a, Ebru hocamıza, Türkay Özer'e verdikleri emek için çok teşekkür ederim. Tabii ki çocuklarımızı da başarılı bir oyun sergiledikleri için kutluyorum.” dedi.

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Göztepe’den toplumsal duyarlılık

Göztepe Gönüllüleri Sosyal ve Kişisel Gelişim Komitesi, kendi çalışma alanlarında hedef kitlesini gittikçe büyütüyor. Kadıköylülerin her zaman dikkatle takip ettikleri Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Konferansları bu yıl da büyük ilgi gördü. Astronomi, Sanat Tarihi, Astroloji gibi farklı konulardaki 18 konferansta, aralarında Prof. Dr. Fatma Esin, Doç. Dr. Haluk Berkmen, Astrolog Murat Gürgün, Sinem Ergun, Gülcan Nakipoğlu, Biyolog Buket Elbeyoğlu’nun bulunduğu pek çok uzman konuşmacı olarak yer aldı.

Kişisel gelişimde eğitimin yeri; Göztepe Gönüllüleri tarafından bu yıl da çalışmalarda önemli bir yer tuttu. Seminer, workshop ve “Dolunay’ın insan ve toplum üzerindeki etkilerinin” sunulduğu dolunay toplantıları gibi 3 farklı başlıktaki çalışmalardan toplam 637 kişi yararlandı.

HASTA ÇOCUKLARA OYUNCAK

Göztepe Gönüllüleri, Koşuyolu Kalp Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Servis ve Polikliniğindeki çocukların moral ihtiyacı için gönüllü bağışlarla oyuncak temini yaptı. Gönüllülerin “Çocuk Kalbi” adını verdiği proje kapsamında toplam 17 etkinlikte 102 katılımcıyla 1200 çocuğun yüzlerinin gülümsemesine katkı sağlandı.

Toplumsal duyarlılığını her çalışmasında ön planda tutan Göztepe Gönüllüleri’nin; “Kişisel Gelişim için Bilgi Paylaşımı” adına 5 Şubat 2015 tarihinde kurmuş olduğu internet blogundan bugüne kadar toplam 10 bin 375 kişi faydalandı.

Kadıköylüler gunebakanprojesi.blogspot.com adresindeki blogda uzmanların yazılarından faydalanabilir, etkinlikleri takip edebilir.

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Kriton Curi Gönüllüleri’nden tiyatro

Kriton Curi Parkı gönüllüleri Tiyatro Kursiyerleri bir yıl boyunca hazırladıkları “Ayıp Ettik” adlı oyunu Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan sahnesinde sahneledi. 3 saat süren oyun izleyiciden tam not aldı.

Sahne kostümlerini kendileri hazırlayan oyuncular sahnede renk cümbüşü yarattı. Salonda alkışlar hiç eksilmedi.

Oyun sonunda Gönüllü Evi Başkanı Nevin Toprakseven ve başkan yardımcısı Ayten Afşin tüm oyunculara ve yönetmene çiçek armağan etti.

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YAZ KONSERİ

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, Klasik Türk Müziği Korosu’nun yaz konseri, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Şef Caner Bakır eşliğinde gerçekleşen konser, salonu dolduran müzikseverlerden beğeni ve bol alkış aldı. Titizlikle hazırlanan repertuar hüseyni, saba, nihavend, kürdilihicazkâr, hicaz ve rast makamlarının seçkin eserlerinden seçilmişti. Zaman zaman konukların hareketli eserlere katılması hem coşkuyu, hem de ilgi ve neşeyi arttırdı.

Konser sonunda, hep bir ağızdan İzmir marşı söylendi.

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Mahalleli iftarda buluştu

Merdivenköy Gönüllüleri dönem sonu Genel Kurulu’ndan sonra mahalleli ile birlikte iftar açtı. Gönüllü Başkanı Süreyya Gökmen, günümüzde yitirdiğimiz komşuluk ilişkilerinin, dostlukların, sevgi ve saygının her zaman sahip çıkılması, yitirilmemesi gerektiğini vurguladı.

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ÇOCUKLAR TİYATRODA

Merdivenköy Gönüllüleri mahalledeki çocukları ebeveynleriyle birlikte İdil Abla Çocuk Tiyatrosunun “Çekirge Bir Sıçrar” oyununu seyretmeye Moda Deniz Kulübü’ne götürdü. Tiyatrodan sonra tekne turu düzenlendi. Adalar gezildi, kumanyalar dağıtıldı. Çocuklar harika bir gün geçirdiler ve bu olanağı sağlayan Tiyatro Sanatçısı İdil Yazgan ve Moda Deniz Kulübü’ne teşekkür ettiler.

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Bostancı gönüllüleri sezonu kapattı

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri’nin 2016-2017 Yıl Sonu (Bahara Veda Yaza Merhaba) Kapanış Toplantısı Bostancı Gönüllü Evi’nde yapıldı Toplantıya; Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşen Gürer ve Canan Akçınar, Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Baran, Gönüllü Evlerinin Başkan ve Yardımcıları, Bostancı Gönüllüleri katıldı. Bostancı Gönüllü Evi Başkanı Birsen Sungur, veda konuşmasında iki senelik görev süresi boyunca komiteleri ile birlikte birçok etkinliğe imza attıklarını, çeşitli dayanışma etkinliklerinde bulunduklarını söyleyerek, yeni görev alacak arkadaşlarına başarılar diledi.

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Çevre Festivali’nde gönüllü hizmet

Kadıköy Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü nedeniyle Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Çevre Festivali’nde Fenerbahçe Gönüllüleri Çevre Komitesi üyeleri de görev aldı.

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin ziyaretçilere yaptığı çevre anketi ve geleceğin birer çevre korumacısı olacak çocuklara yönelik dilek ağacına yazdıkları dilek ve öneriler okunmaya değerdi.

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Kadıköy Musiki Derneği’nden konser

Rıdvan Aytan Kadıköy Musiki Derneği bu yıl ikinci konserini TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı Nusret Yılmaz şefliğinde Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazenfer Özcan Sahnesinde verdi.

Rıdvan Aytan Kadıköy Musiki Derneğinin konseri muhayyer faslı ve solo eserlerden oluştu. Gece, TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı Necmettin Yıldırım’ın vermiş olduğu mini bir konserle son buldu.