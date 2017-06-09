Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler, bu hafta da pek çok etkinlik düzenledi

Erenköy’den dünya müzikleri

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllülerinin Şef Canan Sabah Erden ve Sanat Yönetmeni Ahmet Uygur yönetimindeki Popüler Müzik Korosu’nun konseri Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da yapıldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Gönüllü Evi Başkanı Zerrin Sevil, konser gelirlerinin Darüşşafaka cemiyetine öğrenci bursu olarak aktarılacağını belirterek, katkıları için seyircilere teşekkür etti ve konsere katılan Darüşşafaka yönetim kurulunu sahneye davet etti.

Çok sayıda seyirci tarafından izlenen konserin ilk bölümünde unutulmaz pop şarkıları koro ve solistler tarafından seslendirildi.

İkinci bölümde dans gösterileri eşliğinde söylenen dünya müziklerinden seçme eserlere, seyircilerin de katılımıyla keyifli saatler yaşandı, finalde söylenen onuncu yıl ve İzmir Marşıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Konser bitiminde Gönüllü Evi Başkanı Zerrin Sevil, başta koro şefi Canan Sabah Erden olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Gürer ile birlikte Müzik Gönüllüleri Başkanı Reyhan Çarpa’ya, Canan Sabah Erden’e ve Sanat Yönetmeni Ahmet Uygur’a Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri adına plaket verdi.

DARÜŞŞAFAKA YARARINA KONSER

Erenköy Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu’nun TRT Sanatçısı Şef Tuğçe Pala yönetimindeki konseri Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da yapıldı. İlginin büyük olduğu konserin sunumunu haber spikeri Kerem Seven yaptı.

Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Zerrin Sevil yaptığı açılış konuşmasında, konser gelirlerinin Darüşşafaka cemiyetine öğrenci bursu olarak aktarılacağını belirterek, katkılarından dolayı seyircilere teşekkür etti.

Hüzzam fasılla başlayan konserin birinci bölümünde birbirinden güzel eserler koro ve solistler tarafından seslendirildi.

İkinci bölüm koronun okuduğu hicaz fasılla başladı, solistlerin ve koronun icra ettiği şarkı ve türkülerin yanı sıra konserin konuk sanatçısı Seda Gökkadar Kolay’ın seslendirdiği şarkılara seyircilerin de katılımıyla keyifli saatler yaşandı.

Konser hep birlikte söylenen İzmir marşıyla sona erdi.

KARMA RESİM SERGİSİ

Erenköy Gönüllüleri’nin 2016-2017 döneminde, Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Zuhal Yılmaz’ın eğitmenliğinde açtığı resim k ursu kursiyerlerinin karma resim sergisi Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan fuaye salonunda bir hafta süreyle ziyaret edildi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Gönüllü Evi Başkanı Zerrin Sevil, emeği geçen herkese teşekkür ederek Zuhal Yılmaz’a plaket verdi.

Dönem boyunca yaptıkları birbirinden güzel resimleri ziyaretçilere tanıtan kursiyerler, resim yapmanın kendileri için bir terapi olduğunu ve bu çalışmalardan çok zevk aldıklarını belirterek, Erenköy Gönüllü Evi yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Fenerbahçe’den karma fotoğraf sergisi

Fenerbahçe Gönüllüleri’nin yılsonu resim, el sanatları ve fotoğrafçılık karma sergisi

Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuaye’de açıldı.

Fenerbahçe dijital fotoğrafçılık kursiyeri olan 19 kişinin 28 adet fotoğrafı sergide yer aldı.

Sergilenen fotoğraflarda ışık ve pozlandırma teknikleri kullanılarak farklı fotoğraf çekim çalışmaları yapılmış olması dikkat çekti.

Sergi açılışına Feneryolu Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri yönetim kurul üyeleri Aydoğan Dülger, Ayşen Gürer, Feray Sevil Tos ve Canan Akçınar, Fenerbahçe Gönüllüleri yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler ve kursiyerler katıldı.

Sergi Fenerbahçe Burnu Gönüllü Evi önünde de açıldı. Feneryolu Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcıları Ebru Suakar, Hakan Altıntarla, resim öğretmeni Handan Kırımlı ve Fenerbahçe Muhtarı Serap Alp Bilir sergi açılışında bulundu. Müzik eşliğinde yapılan açılış sonrası Kadıköy Belediyesi ve Feneryolu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursların fotoğraf & grafik öğretmeni Ahmet Tanju tarafından kursu tamamlayan dijital fotoğrafçılık kursiyerlerine başarı sertifikaları dağıtıldı.

Çocuklarla Çevre Festivali

Feneryolu Gönüllü Evi çocukları Kadıköy Belediyesi’nin Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Çevre Festivali’nde görev aldı. Çocuklar önce doğa ile ilgili düşüncelerini yazarak doğa ağacına astı. Daha sonra festivale gelen misafirlere yaptıkları anketle doğa ve çevre hakkındaki düşüncelerini sordu. Gönüllü Başkanı Meltem Çokça, “Çocuklarımızın da bu konuda ne kadar duyarlı olduklarını gördük. Başta öğretmenimiz Necla Tezin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

19 Mayıs’ta Samsun’a ziyaret

Feneryolu Gönüllü Evi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle, milli mücadelenin başladığı Samsun’u, Bandırma vapurunu ve Trabzon’da bulunan Atatürk köşkünü ziyaret ederek ATA’yı minnet ve özlemle yad ettiler.

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Moda Korosu’ ndan nostaljik konser

Moda Gönüllüleri Karma Korosu, Barış Manço Kültür Merkezi’nde, nostaljik bir gece yaşattı.

Şef Kerem Aktan yönetimindeki Moda Gönüllüleri Karma Koro konseri, Hülya Sağıroğlu sunumunda gerçekleşti. Moda Gönüllüleri Başkanı Ayşenur Atakişi’nin konuşmasının ardından mikrofon koristlere bırakıldı. Gitarda Kerem Aktan, Piyanoda Saki Çimen’in yer aldığı konser birbirinden güzel parçalarla ve seyircinin coşkulu katılımıyla sona erdi.