GÖNÜLLÜLERDE BU HAFTA

Gönüllüler, bu hafta da pek çok etkinlik düzenledi

Gönülden konserler

Bostancı, Erenköy ve Suadiye gönüllü korolarının gerçekleştirdiği konserler haftaya damgasını vurdu

“BİR FİNCAN MUSİKİ”

Şef Ferhat Ersoy yönetiminde ki Bostancı Gönüllüleri Türk Müziği Topluluğu’nun “Bir Fincan Musiki” adlı konseri Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konserde koro, zaman zaman konukları duygulandıran zaman zaman da coşturan eserler seslendirerek hoş ve musiki dolu bir gece daha yaşattı. Gönüllü Başkanı Birsen Sungur “Konserimizi gerçekleştirmemizde bizlere imkan tanıyan Belediye Başkanımız Sayın Aykurt Nuhoğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

TÜRKÜ ŞÖLENİ

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Türk Halk Müziği korosunun Şef Bülent Yılmaz yönetimindeki konseri Kozyatağı Kültür merkezi Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan sahnesinde yapıldı.

Gönüllü evi başkanı Zerrin Sevil yaptığı açılış konuşmasında, konser gelirlerinin Darüşşafaka eğitim kurumlarına öğrenci bursu olarak bağışlanacağını belirterek, seyircilere katkıları için teşekkür etti.

Dönem boyunca titiz ve özverili çalışmalarıyla öğrencilerini bu konsere hazırlayan koro şefi Bülent Yılmaz’ın ülkemizin her yöresinden türküleri içeren repertuarı çok beğenildi.

Yoğun ilginin olduğu konserde, koronun, solistlerin ve saz ekibinin performansı ve seyircilerin de türkülere eşlik etmesiyle keyifli saatler yaşandı.

Konser sonunda, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi yönetim kurulu üyesi Ayşen Gürer, Şef Bülent Yılmaz’a plaket vererek, teşekkür etti.

ŞARKILARLA BAHAR

Suadiye Gönüllülerinin Şef Sertaç Tezeren yönetimindeki “Şarkılarla Türkülerle Bahar” adlı konseri Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yoğun ilgi gören konsere misafir olarak davet ettikleri Kayışdağı Yaşlı Bakım Evi Sakinleri de katıldı. Genç sanatçı Gizem Coşkun da geceye renk kattı. Şef Tezeren ve konuk sanatçı Coşkun’a sunulan plaket ve çiçeklerle konser sona erdi.

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Yoğun Bakım’a bahar geldi

Bostancı Gönüllüleri, Fatih Sultan Mehmet (Eski PTT) Hastanesi Kritik Yoğun Bakım Ünitesinin duvarlarını süsledi. Bostancı Gönüllü Başkanı Birsen Sungur “Bu Projeyi gerçekleştirmemizi sağlayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Öğretim Üyesi Derya Tecimer ve Öğrencileri Elif Aslan, Berke Âşık, Selen Çolak, Nazlı Parçaoğlu, Gül Şeyda Albayrak, Özen İnce, Nurgül Ünver, Zeray Kavsut, Öykü Özgöç, Gülbahar Gümüşten, Çağla Nur Çakıcı, Fatma Tuzluca ve Dilara Karayel’e sosuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

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Modernite’nin Sorunları ve Postmodern Düşünce

Erenköy Gönüllülerinin “Modernite’nin Sorunları ve Postmodern Düşünce” konulu seminerinin konuşmacı konuğu Doç. Dr. Haluk Berkmen oldu. Modernite denince, 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve tüm dünyada genel kabul gören ilkeler ve kavramların akla geldiğini söyleyen Berkmen, aydınlanma dönemi olarak tanımlanmış bu dönemin, ikinci dünya harbinin sonuna kadar devam ettiğini anlattı.

Postmodern zamanlarda birey, toplum, insan ilişkileri ve alışkanlıkların değiştiğini, modernitenin verdiği acılar yanında postmodernitenin kendisini arafta bırakmasının, günümüz sorunlarının çözümü konusunda karamsar bir duygu verdiğini belirtti. Bununla birlikte postmodern düşüncenin öne çıkardığı hoşgörü ve dayanışma arzusuna küresel ama aynı zamanda yerel olan dünya insanlarının ihtiyacı olduğunun iddia edilebileceğini ifade etti.

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OKUMA ATÖLYESİ

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eğitim Komitesinin her ay düzenlediği okuma atölyesinin moderatör konuğu Okan Üniversitesi öğretim üyesi Irmak Evren oldu.

Okumaya karşı ilgi ve heyecan oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, edebiyatımızın ünlü ustalarından Zülfü Livaneli’nin, geçtiğimiz ay ilk bölümü yorumlanan “Konstantiniyye Oteli” adlı romanının kalan bölümü yorumlandı ve tüm kitabın genel bir değerlendirmesi yapıldı. Romanı önceden alıp okuyarak gelen izleyiciler de kitap hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Yeni sezonda buluşmak üzere, Irmak Evren’e teşekkür eden Gönüllü Evi Başkanı Zerin Sevil, kendisine çiçek armağan etti.

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“SAĞLIĞIMI ÖNEMSİYORUM”

Erenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesinin Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlemiş olduğu seminerin konuşmacı konuğu sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli oldu.

Taylan Kümeli “Daha kaliteli bir yaşam için; ailemiz, arkadaşlarımız ve geleceğimiz için, yaşadığımız her günün keyifli, verimli ve huzurlu geçmesi için sağlığımızı önemsemeliyiz” diyerek konuşmasına başladı.

Kümeli, sağlıklı beslenme prensibi olarak, asla öğün atlamamamızı, mutlaka günde 12 bardak su içmemizi, yemekleri yavaş yiyerek 20 dakikada bitirmemizi, haftanın 3 günü 45 dakika düzenli yürüyüş yapmamızı, tüm besin gruplarının hayatımızda olması gerektiğine inanarak beslenmemizi önerdi.

Hayatımızı kaliteli hale getirmek istiyorsak uykumuzu almamız gerektiğini, sağlıklı beslenmemizi, düzenli egzersiz yapmamızı, ruh sağlığımızı belli normların içinde düzenlemeye çalışmamızı, insanlara faydalı aktiviteler yapmamızı, kendimizi ve hayatımızı başkalarıyla kıyaslamamamızı söyleyen Kümeli, konukların sorularını ayrıntılı bir şekilde açıklayarak semineri sonlandırdı.

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Fikirtepe’de Yıl Sonu El Sanatları Sergisi

Fikirtepe Gönüllü Evi, 2016-2017 Yıl Sonu El Sanatları Sergisini yoğun bir katılımla açtı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun eşi Ebru Nuhoğlu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, Müdür Yardımcısı Muazzez Özer ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer’in de katıldığı açılışta biçki dikiş kursiyerleri diktikleri kıyafetlerini defile ile sundu. El emeği göz nuru ile yapılan iğne oyalarının, el işlerinin ve örgülerin sergilendiği serginin sonunda Gönüllü Başkanı Gülden Alagöz, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını, günümüzde ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan ve bize destek olan Kadıköy Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezine teşekkür ederiz.” dedi. * * SAZLI SÖZLÜ ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde Lokal Komitesi’nin düzenlediği Yaza Merhaba toplantısının açılışını Gönüllü Evi Başkanı Nevin Toprakseven yaptı. Gönüllü Evi Korosunun üyesi Şemsettin Taşbilek uduyla mini bir konser verdi. Hep bir ağızdan söylenen şarkılar salonda güzel bir ortamın oluşmasına sebep oldu. Ardından Anneler günü kutlamasına geçildi. Günün anlam ve önemi vurgulandı. Günün anısına annelere hediyeler verildi. Kutlama koristlerin seslendirdiği şarkılar ile son buldu. * * SİRTAKİLİ KUTLAMA Merdivenköy Gönüllüleri Anneler Günü’nü, Gönüllü Evi’nde mini bir THM Korosu Konseri, sirtaki ve halaylarla kutladılar. Annelerin hayatımızdaki öneminin vurgulandığı bu güzel günde Gönüllü Evi’ne yıl boyu destek veren eğitmenler de unutulmadı. Kendilerine verdikleri destekler için plaketleri takdim edildi. * * TEKNE GEZİSİ Anneler Günü’nde Münevver Şefik Fergar İlkokulu velileri ve Fikirtepe Gönüllü Evi kursiyerleri Suadiye Gönüllü Evi’nin düzenlediği tekne gezisinde bir araya geldi. Yeni dostlukların başlamasına vesile olan gezi eğlenceli ve mutlu bir şekilde son buldu.

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Çocuklarla tiyatro keyfi

Merdivenköy Gönüllüleri mahalledeki çocukları ve annelerini Moda Deniz Kulübü’ndeki İdil Abla Çocuk Tiyatrosu’nun “Sen Ben” adlı oyununu seyretmeye götürdü. İnteraktif bir oyun olunca çocuklar da oyuna dahil oldu, eğlenceli ve harika bir gün geçirdi.

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İLERİ YAŞLARDA BAĞIRSAK SORUNLARI

Merdivenköy Gönüllüleri Medipoint Tıp Merkezi Gastroentereloji Uzmanı Dr. Ali İhsan Doğru ile “İleri yaşlarda Bağırsak Sorunları ve Tedavileri Nelerdir?” konulu seminer düzenledi. Katılımın yoğun olduğu söyleşinin sonunda Doğru, soru- cevaplarla katılımcıların aklındaki soruları da aydınlattı.

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Suadiye’de Şiir ve Edebiyat

Suadiye Gönüllüevi Eğitim Komitesi’nin hazırlayıp sunduğu “Şiir ve Edebiyat” konulu etkinliği konuklar ve gönüllüler keyifle izledi. Gönüllü Başkanı Nesrin Dolunay “Şiir ve edebiyatın güzelliği hayata bakışımızı, duruşumuzu ve ruhların güzelliğini belirler. Şiirin ritminde hayatımızı yaşamayı ve bu etkinliğin tekrarını diliyoruz” dedi.