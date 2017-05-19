Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler, bu hafta Engelliler Haftası nedeniye engelli gençlerde birçok etkinlik düzenledi

Tomurcuk Vakfı ile Bahar Pikniği

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sosyal İşler Komitesi, Tomurcuk Vakfı öğrencileri, anneleri ve yöneticileri Ümraniye Hekimpaşa’da bir bahar pikniği düzenledi.

Güneşli bir havada başlayan piknikte, hep birlikte yapılan kahvaltının ardından çocuklar ip atlama, çuval yarışı ve top oyunları oynayıp dans ederek keyifli vakit geçirdi.

İstanbul’da yeşil alan ve parkların artması herkesin ortak düşüncesiydi. Günün sonunda Erenköy Gönüllülerine teşekkür eden ve okullarına dönen çocukların isteği bu tür aktivitelerin sıkça yapılmasıydı.

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ESKİŞEHİR GEZİSİ

Erenköy Gönüllüleri, Eskişehir – Söğüt’e bir gezi düzenledi. Gezinin ilk gününde Sazova Parkını, Devrim Arabasını, Cam Sanatları Müzesini ve Balmumu Müzesini gezen gönüllüler Şelale Park’a çıkarak Eskişehir’i panoromik olarak fotoğrafladı.

İkinci gününde Porsuk Çayı üzerinde tekne turu yapan gönüllüler, Odunpazarı Evleri, Atlıhanı, Kurşunlu Camii ve Külliyesini gezdiler, Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesini de ziyaret ederek İstanbul’a döndüler.

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İKEBANA SEMİNERİ

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eğitim Komitesinin düzenlediği etkinliğin konuğu İkebana Öğretmeni Türkan Füsun Güleç, eşinin görevi dolayısıyla bir süre Japonya’da yaşadığını ve orada öğrendiği çiçek düzenleme sanatı ile ilgili eğitimler verdiğini belirtti.

“İkebana’nın doğa ve insanı bir araya getiren ve insanın doğa ile yakınlığını geliştirmesine dayanan bir felsefesi vardır. Çiçek ve dalların doğadaki güzelliklerini, İkebana felsefesi ile birleştirip buna kendi duygularınızı da katarak, insan eliyle tekrar farklı bir şekilde ortaya koyan İkebana’nın öğrenilmesi kolaydır, ancak tecrübe kazanmak zaman alır” dedi. Söyleşi sırasında iki ayrı uygulama da yapan Türkan Füsun Güleç’e Gönüllü Evi Başkanı Zerrin Sevil teşekkür belgesi verdi.

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“Tomucuklar” ile Bahar Şarkıları Konseri

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüevi Türk Sanat Müziği Korosu, Kadıköy Evlendirme Dairesi Salonu’nda bir konser gerçekleştirdi. Mehmet Özkaya yönetimindeki koro “Bahar Şarkıları”ndan oluşan repertuarıyla müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Geceyi daha da anlamlı kılan Fenerbahçe Gönüllüevi’nin sosyal sorumluluk bilinciyle davet ettiği Tomurcuk Vakfı Ritm Grubunun konser öncesi sahne alması idi. Banu Özgün’ün sunumunu üstlendiği gece Fenerbahçe Gönüllüevi Başkanı Ferah Diker’in konuşmasıyla başladı. Ardından Neva Karaali yönetimindeki Tomurcuk Vakfı Ritim Grubu Çocukları sahneye çıktı ve neşeleriyle salonu bir anda ısıttı. Geceye ayrı bir renk katan çocuklara Fenerbahçe Gönüllüleri tarafından doğaya karşı duyarlılıklarını arttırmak amacıyla ve günün anısı olarak birer çam ve zeytin fidanı hediye edildi.

Ritim grubunun ardından Bahar Şarkıları Konseri saz üstatlarının ve koristlerin sahnede yer almasıyla devam etti. Fenerbahçe Gönüllüevi TSM Korosu ilk bölümde Mahur-Hicazkar-Hicaz makamında eserler icra etti. Konserde icra edilen tüm eserlerin ortak özelliği içinde “bahar” kelimesinin geçmesiydi. İkinci bölüm Fenerbahçe Gönüllüevi TSM Korosu Yönetmeni TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Mehmet Özkaya’nın seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle başladı. Konsere Segah-Nihavend-Buselik makamındaki eserlerle devam edildi. Tomurcuk Vakfı’ndan gelen konukların, Fahrettin Kerim Gökay Huzurevi sakinlerinin ve salonu dolduran Kadıköylü müzikseverlerin de şarkılara eşlik etmesi geceyi daha da güzelleştirdi. Konser sonunda koro tarafından söylenen Vatan (Mülkiye) Marşı tüm salon tarafından söylendi.

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Ön-Türkler ve Göbeklitepe

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüevi’nin, CKM’de düzenlediği etkinlikte konuşmacı Doç. Dr. Haluk Berkmen “Ön-Türkler ve Göbeklitepe” konulu görsel bir sunum gerçekleştirdi.

Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Berkmen, Ön-Türklerin yayılmasından, kültürlerinden, inançlarından söz ederek, Göbeklitepe hakkında ilginç bilgiler verdi: “Ön-Türkler binlerce yıl önce Asya kıtasında yaşamış birçok boy ve kavimden oluşmuş topluluklardır. Kendilerini henüz Türk olarak tanımlamamış olsalar da konuştukları dil günümüzün Türkçesine oldukça yakın idi. Bu insanların inanç sistemi ve oldukça gelişmiş bir kültürleri de vardı. İklim şartları değişip Asya büyük çapta çoraklaştığında dört bir yana doğru göç edip yayıldılar. Gittikleri bölgelere inançlarını, simgelerini aktardılar ve tapınaklar inşa ettiler. Göbeklitepe tapınakları da bu kültürün eserleridir.”

Etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi

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HUZUREVİ PERSONELİNİ AĞIRLADILAR

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Semiha Şakir Huzurevi personelini gönüllü evinde ağırladı. Sabah kahvaltısında biraraya gelen gönüllüler ve konuklar sohbet edip keyifli saatler geçirdi. Kahvaltı sonrası huzurevi personeli, Ömer Okur ve Arzu Gümüşgerdan’ın söylediği şarkılara eşlik edip haftanın yorgunluğunu attı. Semiha Şakir Huzurevi çalışanları güzel bir Cumartesi geçirmelerine vesile olan Fenerbahçe Gönüllülerine teşekkür etti.

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Huzurevi’nde Hıdrellez kutlaması

Göztepe Gönüllüleri Validebağ Mustafa Necatibey Huzurevi’ni, Hıdrellez nedeniyle yeniden ziyaret etti. Daha önce çektirdikleri fotoğrafları çerçeveleterek bir hatıra olarak huzur evi sakinlerine veren gönüllüler güzel bir Hıdrellez kutlaması da yaptı. Anıların anlatıldığı, şiirler ve fıkralarla dolu güzel bir günü birlikte geçirdiler.

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Bu sergide renkler dansetti

Merdivenköy Gönüllüleri, 2016-2017 dönemine ait resim kursiyerlerinin hazırlamış olduğu “Renklerin Dansı 2” adlı resim sergisini gönüllü evinde kursiyerlerin, gönüllüleri ve mahalle sakinlerinin katılımı ile açtı. İki gün açık olan sergiye katılımcıların ilgisi yoğundu. Merdivenköy Gönüllü Başkanı Süreyya Gökmen “Resim yapmak terapi gibi, renkler ise bizlere yaşam enerjisi vermiştir. Bu tür kursların mahallelerde açılması yaşam kaynağımızdır.” dedi.



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HALK MÜZİĞİ KONSERİ

Merdivenköy Gönüllüleri, Şef Tufan Çelik yönetiminde THM korosu konserini CKM’de gerçekleştirdi. Kadıköy Belediye 1.Başkan Vekili Yener Kazak tarafından Tufan Çelik’e plaket verildi. Koro, konseri hep birlikte söylenen İzmir Marşı’yla bitirdi.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde düzenlenen seminerde yazar, çevirmen ve rehber Havva Mutlu çocuklara hitaben yazdığı arkeoloji içerikli “Unesco Dünya Mirası Dizisi” kitaplarını Cemal Süreya Etüt Merkezi’nde öğrencilere anlattı. Havva Mutlu; “Dünya üzerinde farklı yerlerde bulunan ve tarihi değerlere sahip eserlerin koruma altına alınması için UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi oluşturulmuştur” diyerek listede yer alan tarihi yerleri, eserleri görsellerle birlikte anlattı.

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OKUMA ATÖLYESİ

Rasimpaşa Gönüllüevi’nde nisan ayı okuma atölyesinde moderatör Aslan Eyi ile birlikte Luis Sepulveda’nın “Aşk Romanları Okuyan İhtiyar” adlı kitabının analizi yapıldı.

Kitapta amazon ormanlarında bir ömür geçirmiş doğanın bilgeliğini, ormanı, hayvanları tanımış, yerlilerin yaşamına uyum sağlamış, gündüzleri avlanarak, geceleri de yalnız başına aşk romanları okuyarak geçiren yaşlı bir adamın öyküsü anlatılmaktadır.

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Müjdat Gezen ile “Yüzyüze Mizah”

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri, usta tiyatrocu Müjdat Gezen’i CKM’de konuk etti. “Yüzyüze Mizah” başlıklı söyleşi büyük bir ilgiyle, keyifle izlendi. Toplantı Suadiye Gönüllüevi Başkanı Nesrin Dolunay’ın açılış konuşması ile başladı. Mizah ustası gerek esprileri gerekse sorulara cevaplarıyla konuklara keyifli saatler yaşattı. Etkinliğe ilgi çok yoğundu, salon doldu taştı.

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FOTOĞRAFLARLA ÇİZGİ FİLM

Suadiye Gönüllüleri’nin etkinliğinde Uçurtma Çocuk Dergisi Kozzy’de çocuklarla beraber “Fotoğraflarla Çizgi Film” çalışmaları yaptı. Ayrıca tüm çocukların çok keyif aldığı çocuk oyunu “Fısıltı Odası” adlı pantomim gösterisini gerçekleştirdi.

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“Bahara pozitif enerjiyle girin”

Kuantum Yaşam Koçu ve NLP uzmanı Serpil Ciritçi, Zühtüpaşa Gönüllüevi’nde “Bahara Pozitif Enerji İle Girin” konulu seminer verdi. Yoğun katılımın olduğu seminerde pozitif enerjimizi yükseltme ve koruma yöntemleri ile bilinçaltımızı pozitif kodlama metotlarını anlatan Ciritçi, bütün hastalıkların kaynağının stres ve üzüntü olduğunu söyledi. Katılımcılara uygulamalı birkaç çalışma da yaptıran Ciritçi hayata pozitif bakanların daha uzun ve sağlıklı yaşadığını da ekledi.

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DİYABETLE YAŞAM

Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş olduğu seminerin konusu “Diyabetle Yaşam ve Obeziteden Korunma” oldu. Uzm Dr Kamil Başköy seminerde şunları anlattı: “Obezite ölümcül ama önlenebilir bir hastalıktır. Şeker ve obezite birbiriyle alakalı hastalıklardır, yanlış beslenme yanında genetik rahatsızlıklar da obeziteye sebep olabilir. Çok idrara çıkmak, fazla su içmek, nedensiz kilo kaybı, iştahsızlık, bulanık görme hastalık belirtileridir korunmak için aldığımız ve harcadığımız enerji eşit orantılı olmalıdır. 45 yaş sonrası hiç sebep yoksa da şeker ölçümü yapılmalıdır. Spor yapmak alışkanlık haline getirilmelidir”

Başköy ve ekibi daha sonra katılımcıların şeker ölçümünü gerçekleştirdi.