Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bu hafta da pek çok etkinlik gerçekleştirdi

Gönüllülerden 23 NİSAN kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gönüllülerin hazırladıkları etkinliklerle kutlandı. Hasanpaşa Gönüllü Evi Başkanı Burcu Selçuk ve Tiyatro Gönüllüleri Başkanı Meliha Tuncer ile öğretmenler Gülin Ekşi ve Ziya Gündüz tarafından gerçekleştirilen ortak organizasyon ile 8 - 12 yaş arası çocukların oluşturduğu çocuk tiyatrosu, 23 Nisan günü, “Hoca Bir Gün” adlı tiyatro oyununu Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde sahneledi. Yaşları küçük olmasına rağmen sahnede üstün başarı gösteren çocuklar büyük ilgi gördü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlik havasında kutlandı.

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TÖRENE KATILDILAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bşk. Nesrin Dolunay’ın Kadıköy de resmi törene katılarak çelenk koymasıyla, devamında da Suadiye Sanat Atölyelerinde düzenlenen bayram etkinliğiyle devam etti. Şenlik, çocukların yaptıkları resimlerden oluşan sergi ve oyunlarla sürdü. *** KANSERLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI Göztepe Gönüllüleri, Marmara Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne yaptığı katkılarından dolayı hastane yönetiminin düzenlediği 23 Nisan kutlamalarının konukları arasındaydı. Çocukların eğlendiği ve ulusal bilinç kazandığı bu özel günde hastane yönetimi tarafından gönüllülere teşekkür plaketi verildi. *** Bir Asra Doğru 50. Yıl Konseri

Kadıköy Belediyesi Rıdvan Aytan Kadıköy Musiki Topluluğu 50. kuruluş yılını, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Nusret Yılmaz şefliğinde,“Bir Asra Doğru 50. Yıl Konseri” adı altında Kadıköy Evlendirme Dairesinde verdiği konserle kutladı.

1967 yılından bu güne kadar olan 50 yıllık sürecin anlatıldığı barkovizyon sunumu ile başlayan konser, Şehnaz makamı eserlerle devam etti.

Konserin ikinci bölümünde koronun en eski üyeleri ilk sololarda söyledikleri eserler ile sahne aldı. Sonrasında konser Rıdvan Aytan’ın bestelemiş olduğu Evç Saz Semaisi ile son buldu.

20 yıl ve üzeri koroya devam eden üyeleri ile Koro Şefi Nusret Yılmaz’a plaket verildi.

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SAĞYAŞAR İLE MÜZİKLİ SÖYLEŞİ

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Müzik Komitesinin düzenlediği söyleşinin konuğu TRT ve Devlet sanatçısı Mustafa Sağyaşar oldu.

Müziğe küçük yaşta ilgi duyan sanatçı, babası şarkıcı olmasını istememesine rağmen bağlarda bahçelerde nasıl gizli gizli şarkı söylediğini anlattı. İlk öğrendiği ve ünlü ettiği şarkıları anlatan Sağyaşar’a Şef Caner Bakır hem sorular yöneltti hem de uduyla eşlik etti.

Biz “Kulaktan kalbe giden sanatçılarız” diyen Mustafa Sağyaşar, TRT’de çalışmadığı bölüm kalmadığını 5 kıtada şarkı söylediğini ifade etti.

Gönüllü Evi başkanı Nevin Toprakseven gönlüler ve yönetim adına sanatçıya teşekkür ederek çiçek armağan etti.

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Doğanın gücü otlar, yağlar ve özler

Erenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesinin Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinliğin konuğu Bitki Bilim ve Doğal Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya oldu.

Dumankaya, ilaçların olmadığı günlerde, doğanın gücü olan otlar, yağlar ve özler ile insanları iyileştiren anneannesi Fatma Öktem’in kendisine aktardığı bilgilerle 25 yılı aşkın süredir doğanın gücünü insanlara ulaştırdığını söyledi.

İnteraktif şekilde devam eden söyleşide doğal tarifleri ile cilt bakımı, saç boyası, alerjiler, egzama ve güzellik konularında kanıtlanmış formüllerini katılımcılarla paylaşan Suna Dumankaya, cilt ile ilgili tüm tarifler için uygulamadan önce mutlaka cildin bir kenarında küçük bir deneme yapılmasını önerdi. Dumankaya, bu tarifleri genellikle akşam uygulayıp, gündüz cildin güneşten korunmasını önerdi.

Ayrıca etkinliğe konuk olarak katılan Psikoterapist Selma Hantal da deneyim ve bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

DETOKS SUYU

Suna Dumankaya, sabahları hazırlanacak detoks suyunu şöyle tarif etti;

Bir sürahi suya 4 dilim zencefil, dilimlenmiş bir elma, yarım dilimlenmiş limon, ½ çay bardağı bal ekleyip karıştın. Üzerine nane yaprakları ilave ederek hazırlayacağınız bu suyla hem vücudumuzu arındırabilir hem de enerjinizi arttırabilirsiniz.

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Fikirtepe’de DİYABET konuşuldu

Fikirtepe Gönüllülerinin sağlık etkinliğinde, Kadıköy Belediyesi Korkmaz Altuğ Polikliniği doktorlarından Deniz Özkan ve hemşire Ayten Kuzucu “Diyabet” üzerine bilgiler verdi. Diyabetin, pankreasın yeterince ya da hiç insülin üretmemesi nedeniyle ortaya çıkan hastalık olduğunu belirten sağlık uzmanları, diyabete bağlı oluşan ayak yaraları ve belirtileri, nedenleri, korunma yöntemleri ile beslenme ve sporun önemini anlattı.

BUĞDAY ÜZERİNE

Buğdayın tarihçesi, buğdaydan bulgurun yapımı, fabrikada taş değirmende öğütülüp el değmeden paketlenerek sağlık ve lezzetin bir arada soframıza gelme aşamasın kadar geçen süreci Duru Bulgur Pazarlama Müdürü Ayşe Sarı Mehmet anlattı. Sunum sonunda katılımcılara Duru Bulgur yemek tarifi kitabı ve bulgur hediye edildi.

*** Çocuk, Doğa ve Bilim

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Harun Reşit İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri ile Saint Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezini ziyaret etti. Fosilleri ve mineralleri gözlemleyip bilgi edindiler. Türkiye’de yaşayan birebir doldurulmuş hayvanları gören öğrenciler çok şaşırıp mutlu oldular.

LAGÜN ve FLAMİNGOLAR

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Yalova’ya bir gezi düzenledi. İstanbul Kuş Gözlemcileri üyeleri ile Hersek Lagününe gidip su kuşlarını (Kuğu, Flamingo, Suna, Sumru, Uzunbacak, Fiu) gözlemlediler. Termal’de Atatürk evi ziyaretinden sonra Karaca Arboretum’unu ve son olarak da Geofit araştırma merkezinde soğanlı bitkileri incelediler. Gezide çeşitli bitki ve kuş türleri konusunda bilgilendiler.

ANADOLU KAVAĞI’NDA BAHAR

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat Komitesi, baharı karşılamak için Anadolu Feneri’ne gezi düzenledi. Marmara’dan Karadeniz’e çıkış noktası olan bu tarihi feneri inceledikten sonra Poyrazköy’de yemek molası verdiler. Daha sonra Tarihi Yoros Kalesi’ni ziyaret eden gönüllüler Anadolu Kavağında güzel bir çayla gezilerini tamamladılar.

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Otizm Farkındalık Haftası

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, Otizm Haftası nedeniyle, otizm eğitim destek koordinatörü Yusuf Solaklıoğlu’nu konuk etti. Otizm’in doğuştan gelen nörobiyolojik bozukluk olduğunu, beyindeki nöronlar arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklandığının altını çizen Solaklıoğlu, bu tür kişilerin sosyal ilişkilerde göz temasında zorluk yaşadığını, ismi söylendiğinde tepki vermediğini, yaşıtları ile değil tek başına oynamayı tercih ettiğini ifade etti. Solaklıoğlu, bilimsel anlamda otizmin tedavisinin olmadığını, verilen ilaçlarla tedaviye cevap alınamadığını belirtti. “Dünyada 1 milyon 200 bin otizmli çocuk var fakat bunların bireyselleşmiş eğitim programlarını erken yaşta almaları gerekir” diyen Yusuf Solaklıoğlu “Otizm bir hastalık değildir, eğitildikleri takdirde başarılı oldukları da bir gerçektir” diyerek sözlerini tamamladı.

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ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ’NE ZİYARET

Suadiye Gönüllüleri Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret ettiler. Gönüllü Başkanı Nesrin Dolunay, “Gerçekten çok özel çocukların ve gençlerin eğitildiği toplumda bir birey olarak yaşamaya hazırlandıkları güzel bir eğitim kurumu ile karşılaştık. Okulun idarecisi Barış Bey bizi karşıladı ve okul ile ilgili çok detaylı bilgiler verdi. Biz de aklımızda olan, öğrenmek istediğimiz soruları sorduk. Ancak bizi biraz üzen bir konu ile karşılaştık. Bu tarz özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitilebileceği topluma kazandırılabileceği kurumların yeterli olmadığını, toplumdan yeterli desteği görmediklerini… Suadiye Gönüllüleri olarak bundan sonraki görevlerimizden birinin de bu konu üzerinde daha çok çalışmak olduğunu anladık.” dedi. Gönüllüler, çocuklara kırtasiye malzemelsi ve eğitime destek ürünleri hediye etti.

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AKÜLÜ SANDALYE

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, Ataşehir Özel Eğitim Merkezi’nde okuyan 15 yaşındaki Akın Demir ile 54 yaşında iki bacağını kaybeden Hüseyin Taflan’a Akülü sandalye hediye etti. Alınan akülü sandalyeler Akın Demir’e okulunda, Hüseyin Taflan’a evinde teslim edildi.

Kriton Curi Gönüllü Evi Yönetimi, akülü sandalye alımında katkıda bulunan gönüllülere ve mahalleliye teşekkür etti.

*** Yaz okulu projesi sahnede

Suadiye Gönüllüleri Münevver Şefik Fergal İlköğretim okulunda yaz okulu projesi kapsamındaki öğrencilerden oluşan orkestra ilk gösterisini gerçekleştirdi. Etkinliğe veliler, gönüllüler ve öğretmenler katıldı. Çocukların performansı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.