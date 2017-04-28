Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bu hafta da pek çok etkinlik gerçekleştirdi

Korkmaktan korkmayın!

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde korku kültürü konulu seminer düzenlendi. Kişisel Gelişim Uzmanı Aysema Yüksel’in korkuyu görsellerle anlattığı seminerde, korkunun insan hayatında yer alan 6 temel duygudan biri olduğunu, bilinmeyen, bizi tehdit eden bir durum karşısında duyduğumuz huzursuzluk ve telaş duygusu olduğunu ifade etti. Yüzleşmenin korkuyu geçirmek için önemli olduğunu belirten Yüksel, “Maruz kalma probleminin ortadan kalkması korkuyu yok eder. İnsanın en büyük korkusu kaybetme korkusudur. Korku kültüründe ilişki ağı sen-ben ilişkisine dayanır. Ortak tutum belirlemede ortak kararlar yerine kimin dediği önemlidir. Maço kültürü egemendir. Uyumlu kişilik kılıbıklık olarak değerlendirilir. Farklı görüşlere yer yoktur. Bir toplumda korku kültürü egemense orada ne gerçeğe koşulsuz saygı vardır ne de can önemsenir.” dedi.

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BAHAR KONSERLE GELDİ

Rasimpaşa Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde Bahar Konseri verdi. Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne aldığı konserde sunumu Bülent Altıntoprak yaptı. Koro şefliğini Şule Mantık’ın üstlendiği konserin birin bölümünde Yesari Asım Arsoy’un, ikinci bölümünde ise Yıldırım Gürses’in eserleri seslendirildi. Büyük bir ilgiyle izlenen konser konuklarla birlikte coşkuyla söylenen memleketim şarkısıyla sona erdi.

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KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde kalp haftası nedeniyle Toplum Sağlığı Merkezi’nden eğitim hemşiresi Birgül Durmuş kalp hastalıklarından korunma konulu bir seminer verdi. Durmuş, kalbin çok dayanaklı kas gruplarından oluştuğunu ve kaslarımızı korumamız için de, “Hayvansal yağlar yerine bitkisel yağ kullanmalıyız. Kolesterolü sınırlamak, posa tüketimini arttırmak, sebze ve meyve tüketmek, ideal vücut ağırlığında olmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak gibi önemli noktalara da dikkat etmeliyiz.” dedi.

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Bir yıllık emekler sergilendi

Zühtüpaşa Gönüllülerinden Ressam Hayriye Kuranın gönüllü olarak verdiği resim derslerine katılan kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde sergilendi. Açılışı kokteyl ile gerçekleşen sergide kursiyerlerin bir yıllık emekleri gözler önüne serildi.

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“NİYETLER GERÇEK OLUR”

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nin konuğu bireysel dönüşüm uzmanı Meltem Güner, niyet kavramını anlattı. Niyetin, bulunduğumuz bir halden diğer bir hale geçişimizin yolculuk bileti olduğunu belirten Güner, “Öncelikle nerde olduğumuzun kabulü ve fark edişi ile belirleniriz. En önemlisi ise varacağımız noktanın beyanıdır ki eğer ne istediğimizi biliyorsak elde ettiğimizde de şükrederiz.” diye konuştu.

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DUYGULARIN BEDENDEKİ ETKİSİ

Buket Elbeyoğlu, Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde duyguların, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini anlattı. “Bastırdığımız, hissetmekten kaçtığımız olumsuz duygular ileride bize ruhsal, davranışsal ya da fiziksel bir soru olarak mutlaka dönecektir.” diyen Elbeyoğlu, “Kronik hastalıklar bastırdığımız olumsuz duyguların vücudumuzdaki çığlıklarıdır.” dedi.

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Krinton Curi’de “Ayten” konuşuldu

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri geleneksel hale getirdikleri ‘1 Kitap okuyoruz’ adlı söyleşiye Ayten adlı kitabın yazarı Nalan Güven’i konuk etti. Kitabı okuyan gönüllüler yazarla birlikte karakterleri analiz ettiler. Yazarın, kitabı hangi ruh hali içinde yazdığını ve duygularını anlatmasını istediler.

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“SEVGİNİN DİLİ”Nİ KONUŞALIM

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi, ‘Sevgi Dili’ başlıklı seminerde Uzm. Psikolog Asuman Özaydın’ı mahalleli ile buluşturdu. ‘Sevgi nedir?’ sorusuna cevap arandığı seminerde iletişimin, günlük hayattaki ilişkilerimizde büyük önem taşıdığı vurgulandı. Özaydın, “Duygularımız bedenimizdedir. Bu nedenle karşımızdakinin gözüne bakmak, duygularını anlamak, vücut dilini gözlemlemek ve ona değer vermek gerekir.” dedi.

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CİLDİNİZ YAZA HAZIR MI?

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde, “Yaza Hazırlık” başlıklı sunum Op. Dr Evren Helvacı tarafından gerçekleştirildi. “Hızla aldığımız kiloları yine hızla geri vermek insan bedenini yorar ve sarkmalara neden olur.” diyen Helvacı, “40 yaş sonrasında çenede sarkmalar, yanaklarda boşalmalar sıkça görülür. Sigara ise yüzdeki cilde çok fazla zarar verir.” dedi.

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Bulgurun faydalarını konuştular

Türk mutfağının vazgeçilmezi bulgurun önemini ve lezzetini tanıtmak için sosyal sorumluluk kapsamında eğitim çalışmaları gerçekleştiren Duru Bulgur, Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllülerine de bulgur eğitimi verdi. İlk olarak Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde başlayan eğitim, Hasanpaşa Mahallesi Gönüllü Evi’nde devam etti. Duru Bulgur’un direktörü Ayşe Sarımehmet tarafından verilen eğitimde bulgurun tarihi ve coğrafyamıza özgü özellikleri teorik olarak anlatıldı. Buğdayın tarihi, bulgurun üretim süreci, kültürlerdeki yeri, kullanımı ve sağlıklı beslenme üzerindeki etkilerinden bahsedilerek bulgur ile yapılabilecek yemeklerden de örnekler gösterildi.

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Doğru beslenme nasıl olur?

Feneryolu Gönüllü Evi’nin konuğu diyetisyen Uzm. Dyt. Sernaz Çakır, doğu beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlattı. Vücudumuzu, doğru beslenme sağlıklı tutmanın yanı sıra spor ile de desteklememiz gerektiğini belirten Çakır, “Sağlıklı kalabilmek ve sağlıklı kilo verebilmek için hareketli olmak gerek. Sporun dışında da bol su içmeli ve yemeklerimizi yavaş yavaş yemeliyiz.” dedi.

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“Doğala Dönüş”

Erenköy Gönüllüleri’nin düzenlediği “Doğala Dönüş” seminerinin konuğu ziraat mühendisi ve ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı’ydı. Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte çevre sorunlarının arttığını belirten Şamcı şunları söyledi: “İnsanların dünyayı kötü kullanması canlıların yaşamlarını tehlikeye sokuyor. Böylelikle astım, alerji ve kanser gibi hastalıklara yol açıyor. Doğal ürünlerle yapacağımız temizlik yöntemleri ile hem kendi sağlığımızı hem de çevreyi koruyarak, toplumsal ve bireysel olarak daha büyük sorunların karşımıza çıkmasını engellemiş oluruz.”

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Fenerbahçe’de İklim Semineri

Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde “İklim ve Türkiye” semineri yapıldı. Ahmet Tanju tarafından verilen seminerde küresel iklim değişikliğinin insan sağlığına ve Türkiye’deki etkileri konuşuldu. Mahalle sakinlerine verilen sunumda yaşadığımız dünyanın ilk sıradaki sorunlarından olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nedenleri arasında fosil yakıtların kullanımı ve kontrol edilmeyen karbon gaz salınımı olduğu belirtildi.

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Merdivenköylü çocuklara tiyatro!

Kadıköy Belediyesi Merdivenköy Gönüllüleri, mahallerinde yaşayan çocukları ve annelerini İdil Abla Çocuk Tiyatrosu’nun Dilden Dile oyununu izlemeye götürdü. Çocukların tiyatro oyununa katılmasıyla birlikte eğlence katlanarak arttı. Tiyatroya gelen çocuklara bir de öykü kitabı verildi.

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LENF ÖDEMİNE DİKKAT!

Merdivenköy Gönüllü Evi’nde Uzm. Fizyoterapist Seda Yakıt, lenf ödemi, idrar kaçırma ve sokolyoz hastalıkları hakkında konuştu. Katılımın yoğun geçtiği sunumda soru – cevap da yapıldı.