Gönüllülerde bu hafta

Gönüllüler bu hafta da pek çok etkinliğe imza attı

4 Yapraklı Yonca konseri

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde “4 Yapraklı Yonca” konseri verdi. Yoğun katılımın olduğu konserde Klasik Türk Müziği’nin unutulmaz bestekarları Münir Nuretttin Selçuk, Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar’ın eserleri seslendirildi. Ömer Öcal, Neveser Gerginok Öcal, Nazire Yağız Savran ve Aylin Vatankoş Şenyaylar’ın seslendirdiği şarkılar keyifle dinlendi.

Konsere, Kadıköy Belediyesi 1. Meclis Başkan Vekili Yener Kazak ile meclis üyeleri Aydoğan Dülger ve Canan Akçınar’ın yanı sıra Hüsnü Üstün, Süleyman Erguner, Yrd. Doç. Öğretim Üyesi Göktan Ay, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Bestekâr, Nihat İncekara, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Yönetim Kurulu üyeleri, Müzik Gönüllüleri Başkanı Reyhan Çarpa, Gönüllü evi Başkanları ve Müzik Gönülllülerine bağlı topluluk ve koroların yöneticileri katıldı. Coşkulu izleyiciler yan yana 4 Yapraklı Yonca’yı bulmanın heyecanı ile sergilenen muhteşem konserde maneviyatı yüksek, duygu yüklü, hafızalara kazınan bir gece yaşadı.

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SEVGİ KOROSUNDAN BAHAR KONSERİ

Fikret Karahan Sevgi Korosu, Kadıköy Belediyesi ve Müzik Gönüllüleri’nin desteğiyle bahar konserini Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdi. Koro şefi Tevhid Acar’ın, 80-90’lı yılların halkın oyları ile en beğenilen eserlerinden derlediği repertuarı ve icrası ile Sevgi korosu katılımcıların büyük takdirini kazandı. Salonun tamamının Kadıköy halkının ilgisi ile dolu olduğu konserde bestekârlar Zekai Tunca, Bora Ayanoğlu, sinema sahne ustası İbrahim Şirin koronun misafirleri arasındaydı. C. Enes ERGÜR’ün sunumu ve TRT sanatçısı ALP Arslan’ın konuk solist olarak katılımı gecenin unutulmazları arasındaydı

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Erenköy’de Yoga Semineri

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllülerinin konuşmacı konuğu yoga eğitmeni Neslihan Gökgöz, yogayı fiziksel, zihinsel ve ruhsal disiplin olmanın ötesinde, var oluşla uyum içinde olmaya yönelik bir yaşam sanatı olarak tanımladı. Yoganın, doğru nefes almayı, gevşeme yöntemlerini öğrettiğini, uyku bozukluklarını giderdiğini, kalp ritmi ve tansiyonu düzenlediğini, iştah, kan dolaşımı ve oksijen alımını dengelediğini, eklem hastalıklarına iyi geldiğini, ayrıca yoga çalışmalarının günümüzde pek çok tıp hekimince de uygulanmakta olduğunu ve hastalarına tavsiye ettiklerini anlattı.

Her yaşta insanın rahatlıkla yoga uygulamalarını tatbik edebileceğini, yoga yapmak için kişinin kendisine en uygun zamanları seçmesi gerektiğini belirtti.

Gökgöz, “yoga iyiliğe dürüstlüğe, gerçekliğe, huzura ve hepsinden önemlisi de sonunda kendini bulduğun yoldur” diyerek, herkesin yoga çalışması yapması gerektiğini vurguladı.

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Rasimpaşa’da “Mutluluk Rehberi”

Rasimpaşa Gönüllü Evinde ‘Mutluluk Rehberi’ konulu seminer düzenlendi. Uzm.Psk.Asuman Özaydın; “Mutluluk düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız şeyin uyum içinde olduğu zamandır. İnsanın kavuşabileceği en büyük mutluluk kendi durumundan hoşnut olmasıdır. İyimserlik, pozitif düşünceler, doğanın ritmini hissetmek ve güçlü insan ilişkileri mutluluk kaynağıdır. Amerika’da yapılan bir çalışma sonucu zenginlik, şöhret, çok çalışmak değil kurduğumuz iyi insan ilişkilerinin bizi mutlu ve sağlıklı kıldığı sonucuna varılmış. Mutluluk kendine sığınmaktır, kendinden memnun olmaktır, insanların hakkınızda ne düşündüğünü umursamamaktır” dedi.

Mutluluğun şemsiye bir duygu olduğunu, neşe, gülümseme, huzur, sevgi, sahip olma, iyilik, saadet, bahtiyarlık, kıvanç, haz, iyi hissetme hali ve hoşnut olmanın şemsiyenin altında yer alan duygular olduğunu anlattı.

Atatürk’ün mutluluk anlayışını “Kişinin yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gereken şey kendisi için değil kendinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı bilecekler mi diye bile düşünmemelidir’ sözleriyle ifade ettiğini aktardı.

Seminerini ‘Mutluluk anı yaşamaktır. Dün tarih oldu, yarın bir sır, bugünse bir hediyedir. Mutluluk bir tercihtir, bir seçimdir, bir karardır.’sözleriyle sonlandırdı.

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“Enerjetik Bütünsel Dönüşüm”

Zühtüpaşa Gönüllülerin düzenlediği “Enerjetik Bütünsel Dönüşüm” konulu seminerin konuğu Yüksel Yıldırım’dı. Yıldırım şunları söyledi: “Bütünsel şifa kendi kendine iyileşme ve dönüşüm sistemidir. Fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal, finansal, çevresel, ilişkisel kişiye özgün kalıpların kalıcı olarak dönüşmesi ve farklı olasılıklar yaratması için kullanılır. Niyet edildiği anda dönüşüm başlar hayat sorularımızın cevabıdır. Çoğunlukla neyi nasıl sorduğumuzu fark etmeden rahatsızlık veren duygu ve düşüncelerimizi değiştirmeye çabalarız bu da tekrara sebep olur. Doğru soru sormayı öğrenmek ve sorgulamak, bunu alışkanlık haline getirmek bizi tekrar çemberinden çıkartır, sürprizlerle dolu yepyeni olasılıklara kapımızı açar.”

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Deprem, afet ve yangın eğitimleri sürüyor

Fenerbahçe Gönüllüleri Acil Durum Bilinçlendirme Komitesi, 2010 yılından beri Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’ne bağlı BAK Arama Kurtarma ekibi ile ortaklaşa eğitim seminerleri düzenliyor.

Çanakkale Ayvacık depremleri ile gündeme gelen olası İstanbul depremi riski varken, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda BAK eğitmenleri Binnazlı Saka, Mustafa Coşkun, Seyfullah Deniz ve çevre ve Acil Durum Bilinçlendirme Komitesi Başkanı Ahmet Tanju tarafından mahalle sakinleri ve gönüllülere bilinçlendirme eğitimi verildi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Başkanı Ferah Diker “Bu etkinlikler ile İstanbul’da deprem, afet, yangın ve ilk yardım konularında bireysel önlemler almaya çalışıyoruz” dedi.

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Kütüphaneye Yücesan’ın ismi verildi

Feneryolu Gönüllü Evinin 2015 yılında açılan kütüphanesine geçtiğimiz ekim ayında aramızdan ayrılan Kadıköy Belediyesi Gönüllüsümerhum Dinçer Yücesan’ın ismi verildi. Gönüllü Başkanı Meltem Çokça “Kütüphanecilik haftası olmasını da fırsat bilerek, kütüphanenin yapımında ve gönüllü evimize verdiği emeklerini her zaman minnetle anacağımız Dinçer Yücesan Kütüphanesi açılışını yaparak kendisini rahmetle ve minnetle andık. 2000 kitap kapasitesi olan ve kitap bağışçılarımızın destekleri ile daha da büyüyen kütüphanemiz herkese açıktır. Kütüphanenin oluşumuna destek olan başta Mine Eray olmak üzere Türkay Özer'e, Yücel Bortecene'ye ve kitapların düzenlenmesini sağlayan Emel Ergün'e tüm kitap bağışçılarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

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SAKURALARLA ŞEHİTLERİ ANDILAR

Feneryolu Gönüllüleri Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik bahçesine gitti. Bu bahçenin en büyük özelliklerinden biri, 1890 yılında Japon denizinde batan Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit düşen 500 askerimiz için dikilen sakura çiçekleri.. Her yıl nisan ayının ilk günleri açan ağaçlara, şehit düşen askerlerin adı verilmiş. Gönüllü Başkanı Meltem Çokça, “Bizim için hem bir anma, hem de serin olmasına rağmen parkın güzelliklerini görme fırsatı oldu. Bu geziyi organize edip bizi bilgilendiren çevre komite başkanımız Ayşenur Amcaoğlu'na ve katılanlara teşekkür ederiz.” dedi.

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Kuş gözlediler, bahçe gezdiler

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Sarıyer Feneryolu Gözlem istasyonunda göçmen kuşların geçişini izledi. İstanbul Kuş Gözlem grubundan Ümit Yardım’ın kuşlar hakkında verdiği bilgiler ilgiyle dinlendi. Göztepe Gönüllüleri ayrıca Öğretmen Harun Reşit İlkokulu öğrencileriyle Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni gezdi. Gönüllüler ve öğrenciler birlikte oyunlar oynadılar.

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“Kadın eli” ağaca değdi

Koşuyolu Gönüllüleri, Gönüllü Evi bahçesindeki ağacı el sanatları ürünleriyle süsledi. Kadın Eli Projesi’nde eğitim alan kursiyer Nurhayat Yazar ve diğer kursiyerler emeklerini ağaca yansıttılar.

Gönüllü Başkanı Birgül Tetik “El Sanatları sınıfı öğretmeniz Nilgün Muratoğlu’na ve kursiyerimiz Nurhayat Yazar’a ve El Sanatları sınıfı öğrencilerine çok teşekkür ederim.” dedi