Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri bu hafta da pek çok etkinliğe imza attı

Dilek Türker tiyatro aşkını anlattı

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eğitim Komitesi’nin organize ettiği ve tiyatro severlerin biraraya geldiği Dünya Tiyatrolar Günü etkinliğinin konuğu 52 yıldır sahnede olan devlet sanatçısı Dilek Türker’di.

Sanatçı, yaşam öyküsünü kaleme alan yazar Ragıp Ertuğrul’un “Soytariçe” kitabından bazı bölümler okudu. Çocukluğundan bugüne kadar olan siyasal ve toplumsal dönüşümünü, gelişimini, tiyatroya nasıl başladığını, muhalif bir kadın sanatçı olarak bunca yıl tek başına nasıl ayakta durduğunu kendine özgü bir dille anlattı.

Aziz Nesin’in ifadesiyle “Ruhu bedenine, bedeni kendine sığmayan coşkular prensesi Dilek Türker” söyleşi sonunda yaşam öyküsünü anlatan kitabını sevenleri için imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti.

Gönüllü Evi başkanı Zerrin Sevil kendisine teşekkür ederek, plaket verdi.

GÖNÜLLÜLER TİYATRODA

Erenköy gönüllüleri ve mahalleli, Kültür Sanat ve Eğitim Komitesi’nin düzenlediği tiyatro etkinliğinde, duayen sanatçı Ali Poyrazoğlu’nun “Ben Eskiden Küçüktüm” oyununu seyretti.

Poyrazoğlu’nun yazıp – yönettiği oyun Türkiye tiyatro tarihinde çıkılmış uzun bir yolculuğun hikâyesiydi. Bir açık artırma öyküsünün stand–up tadında anlatıldığı ve tiyatro severlerin kahkahalarla izlediği oyun, zaman zaman verdiği mesajlarla da dikkati çekti. Ali Poyrazoğlu oyun sonunda seyircileriyle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

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Gönüllülerden Sağlık Seminerleri

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri bu hafta da pek çok sağlık semineri gerçekleştirdi…

A’DAN Z’YE DİYABET

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi, Gönüllü Evinde Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği doktorlarından Dr. Ayşe Gül Karaçam ile A’dan Z’ye Diyabet konulu bir seminer düzenledi.

Diyabetin, insülin eksikliği veya etkisizliği sonucu gelişen protein ve yağ metabolizmalarını da etkileyen karbonhidrat metabolizma bozukluğunun sonucu kronik bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Ayşe Gül, pankreastan salgılanan insülin hormonunun tamamen ya da kısmen eksikliğine bağlı kan şekeri yüksekliği ile şeker hastalığının kendisini gösterdiğini vurguladı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun, dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Dr. Ayşe Gül Karaçam, şeker hastalığının belirtilerini şöyle anlattı: “Kilo kaybı, yorgunluk, ağız kuruluğu, çok sık acıkma, sık idrara çıkma, sık su içme, kaşıntı, açlık kan şekerinin 100-125 mg/dl üzerinde olması, tokluk kan şekerinin ikinci saatte 140 mg/dl üzerinde ise günün herhangi bir saatinde bakılan kan şekeri 200 mg/dl üzerinde ise diyabet teşhisi konulur.

Ailesinde şeker hastalığı bulunanlar şişman veya kilo fazlalığı süresinde kan şekerinde yükselme olanlar, erken yaşta koroner kalp hastalığı olan kişiler şeker hastalığına daha yatkındır. Şekerin fazlalığında da eksikliğinde de şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor.”

Dr. Ayşe Gül Karaçam söyleşi sonunda konukların sorularını cevaplandırdı.

HAFIZAMIZI NASIL GÜÇLENDİRİRİZ?

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde, Eğitim Kültür ve Gençlik Komitesi’nin düzenlediği “Hafızamızı nasıl güçlendiririz?” konulu sunumu Eğitim Danışmanı Oğuz Saygın gerçekleştirdi.

Sözlerine “Zayıf hafıza yoktur, eğitilmemiş hafıza vardır” diyerek başlayan Saygın, hafızanın kurulan bağlarla çalıştığını, hatırlamanın çağrışım yaparak gerçekleştiğini vurguladı.

“Asla belli yaşa geldim hafızam zayıfladı demeyin, beyne o mesajı gönderirseniz mağlubiyeti kabul etmiş olursunuz.” diyen ve isimlerin, sayıların, burçların hafızada nasıl tutulabileceğini bir şeye benzetme yöntemiyle açıklayan Oğuz Saygın, edebi ve sayısal hafıza hakkında çarpıcı örnekler verdi.

ENGELLİ GENÇLERE UMUT

Kriton Curi Parkı gönüllülerinin konuğu akülü sandalye ile sosyal hayata adapte olan Serkan Uman’dı.

Engelliler Komitesi’nin daveti ile gönüllü evinde sunum yapmayı kabul eden ve bunu ancak gazeteci yazar Hakan Soysal ile gerçekleştirebileceğini söyleyen Serkan Uman, TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ) Basın ve Protokol Asistanı olarak görev yapıyor. Konuşma güçlüğü çeken ve sadece sağ elinin işaret parmağını kullanabilen Serkan Uman, tek parmakla “Her şeye Rağmen Yaşam” adlı kitabını yazdı ve 2012 yılında bastırarak okurlarına sundu.

Gazeteci yazar Hakan Soysal gelen konuklara Serkan Uman’ın hayat hikâyesini, yaşadığı zorlukları, nasıl eğitim aldığını hem anlattı hem de video film olarak izletti.

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“Betona inat yeşil hayat”

Göztepe Gönüllüleri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni gezdi; Sakura ağaçlarını inceledi.

Gönüllüler “Betona İnat, Yeşil Hayat” sloganı ile bahçeyi gezdikten sonra yeşilin içinde piknik yaptı.

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Çanakkale Şehitliği’ne ziyaret

Göztepe Gönüllüleri Çanakkale Zaferi’nin 102. yılı sebebiyle Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti; şehitleri saygı ve rahmetle andı.

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Kültür mirası Anadolu

Göztepe Gönüllüleri’nin konuğu olan yazar ve çevirmen Havva Mutlu, “Unesco Kültür Mirası Anadolu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Geniş bir katılımın olduğu sunuma Faik Reşit Unat 4.sınıf öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı.

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Serap Kuzey ile Müzikli Söyleşi

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Müzik Komitesi’nin düzenlediği müzikli söyleşinin konuğu TRT ses sanatçısı Serap Kuzey’di.

2008 yılında TRT’den emekli olan sanatçı, korolarda şef olarak görev aldığını söyledi. Serap Kuzey sazlar eşliğinde mini bir konser de verdi. Salonu dolduran gönüllüler eserlere hem eşlik etti hem de sanatçıyı ayakta alkışladı.

Programını İzmir marşıyla bitiren Kuzey’e Gönüllü Evi Başkanı Nevin Toprakseven katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

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Kadın Direnişi ve Modern Çağda Mutluluk

Osmanağa Gönüllü Evi’nde “Kadın Direnişi” ve “Modern Çağda Mutluluk” konuları konuşuldu. Osmanağa Gönüllü Başkanı Hülya Arabacı, Dünya Emekçi Kadınlar Gününün Amerika’d ki kadınların direnişi ile başladığını oysaki bu olaydan 200 yıl önce Bursalı kadınların padişaha karşı direndiklerini ifade ederek Türk kadının başarılarının bilinmediğinden bahsetti. Psikolog N.Filiz Şenyuva ise workshop uygulamaları ile yaşam enerjisinin doğru kullanıldığında sağlıklı ve mutlu olabileceğimizi, anın yaşanmadığında baskın duygunun gelecek kaygısı ve korku olabileceğini, farklılıklarda her olayın olumlu tarafını işlememiz gerektiğini belirtti. Şenyuva; gerçek yaşamın hissetmek olduğunu, koşuşturmayı bırakıp yaşamaya bakmamızı ifade ederek “Mutluluk yanaşacağımız bir istasyon değil bir yolculuk şeklidir.”dedi. Etkinliğe İkbal Kaynar şiirleri, Ozan Turhal sesi ve gitarı ile renk kattı.

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Kadıköyü’nün Romanı

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Mart ayı okuma atölyesinde Moderatör Aslan Eyi ile birlikte Safiye Erol’un Kadıköyü’nün Romanı adlı kitabının analizi yapıldı.

Yazar 1930’lu yıllardaki Kadıköyü’nün semtleri, plajları, gazinoları ve modern hayatını anlatarak kültür hazinelerimize ışık tutuyor. Ayrıca altı gençten oluşan bir grubun yaşantısından ve ilişkilerinden yola çıkarak da aşk duygusunu ve kara sevdayı tahlil ediyor, hayatta aşk da dâhil her türlü ıstırabın gayesinin insan ruhunu olgunlaştırdığını belirtiyor.

Atölyeye katılanlar bir Kadıköylü olarak kitabı okumaktan çok keyif aldıklarını ifade ederek yazara teşekkür ettiler.

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Suadiye’de Anayasa konuşuldu

Yeni Anayasa değişikliği, değişen maddeler konusunda Avukat Serkan Duran açıklayıcı bilgiler verdi. Yeni ve eski maddelerin karşılaştırılmalı olarak ve interaktif olarak konuşulduğu seminerde katılımcılar kafalarındaki sorulara cevap bulduklarını ifade ettiler.