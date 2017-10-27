Gönüllüler sezona hızlı başladı

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri, sezonun başı olmasına rağmen onlarca etkinlik düzenledi

Rasimpaşa da sezonu açtı

Rasimpaşa Gönüllü Evi 2017-2018 dönem açılışını yeni başkanları Dilek Gülap, eski başkanlar ve mahalle gönüllüleriyle gerçekleştirdi. Açılışta Şef Şule Mandık yönetiminde Rasimpaşa Gönüllü Evi Korosu konuklara Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini icra etti. Yeni dönem kursları ve etkinlikler hakkında bilgi verildiği toplantı, gönüllü evinin yeni ve eski dönem başkanlarının konuşmalarıyla açılış sona erdi.

BİLİNÇLİ FARKINDALIK SEMİNERİ

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, Psikolog Asuman Özaydın’ın katılımıyla “Bilinçli Farkındalık” semineri düzenlendi. Seminerde, “dikkat, odaklanma, stres, kaygı, depresyon, duygu regilasyonu, iletişim ve ilişkiler, öfke kontrolü, iş verimliliği, maymun zihin, ağrı duyumu, sakinlik-huzur, bağımlılık, kararlılık” alanlarında farkındalık geliştiren, bu alanda pratikleri ve becerileri geliştiren, yaşantısal bir terapi yaklaşımı olan bir sunum gerçekleştirildi. Etkinlik soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

EKİM AYI BURÇLARI NELER GÖSTERİYOR?

Rasimpaşa Gönüllüleri üyesi olan Astrolog Miray Ertuğrul, ekim ayında gökyüzü hareketlerinin etkisini değerlendirdi. Sonbahar ekinoksuyla beraber başlayan Terazi burcu döneminde, 12 burcun ekim ayı durumları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaptı. Daha sonra katılımcılarla soru cevap şeklinde devam eden söyleşi, önümüzdeki ay burç yorumlarında buluşmak üzere sona erdi.

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Gönüllülerden gönüllülere afet eğitimi

Fenerbahçe Gönüllü Evi Afet ve Acil Durum Bilinçlendirme Komitesi, yeni dönemin ilk eğitimini Gönüllü Evi Başkanı Ayten Çokdan, yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanlarına verdi. Komite Başkanı Ahmet Tanju, İstanbul Valiliği tarafından verilmiş olan afet konteynerinde bulunan ekipmanların ve malzemelerin tanıtımını yaptı, beton delici ve yangın söndürücü kullanımını gösterdi. İstanbul’un birinci derecede deprem kuşağında bulunması ve küresel ısınma nedeniyle son zamanlarda yaşadığımız iklim değişikliği, afet ve acil durum bilinçlendirme eğitimlerinin önemini ortaya koydu. Afet, deprem, yangın ve ilk yardım eğitimleri ve su kullanımı, karbon salınımı, çevre kirliliği ile ilgili söyleşi ve seminerlerin devam edeceği belirtildi.

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Engelli hakları konuşuldu

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi’nin düzenlediği “Engelli Çocuklar ve Ailelerinin Hakları” konulu panel 21 Ekim Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Göztepe Gönüllüleri Başkanı Tamer Aner’in yaptığı panelin ilk sunumunu gerçekleştiren Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmetler Merkezi Öğretmeni Sibel Baygın, konuyu sosyolojik açıdan değerlendirirken yaşanan aksaklıkları ve çözüm önerilerini dile getirdi. İkinci konuşmacı Av. Nur Evrim Erol, engelli haklarını hukuki yönden değerlendirerek engellilerin ailelerinin hakları açısından daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra söz alan görme engelli genç Avukat Murat Ulusan ve babası Süreyya Ulusan, ilkokul çağlarından meslek sahibi oluncaya kadar eğitim görmek istediği okullarda karşılaştığı engelleri ve engelleri aşmak için sarf ettikleri olağanüstü çabaları anlattı. Engellilerin karşılaştıkları zorluklar karşısında yılmamalarını, mücadelelerini sürdürmelerini ifade etti. Panel soru ve cevaplarla son buldu.

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Erenköy’den yaza veda gezisi

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri, Prens Adaları’na tekne turu düzenledi. Yazdan kalma güneşli bir günde Bostancı motor iskelesinde buluşan gönüllüler, keyifli geçen gezilerinde, Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada’nın yüz yıllık köşklerinin, kiliselerinin ve camilerinin bulunduğu sokaklarda yürüyüş yaparak, adaların doğal güzelliklerini ve tarihi yapılarını fotoğrafladılar.

Gezinin son durağı Büyükada’da yemeklerini yiyerek, çaylarını keyifle içen gönüllüler, kalabalıktan ve trafik çilesinden uzak ve adaların dinlendirici atmosferi içinde güzel bir gün geçirdiklerini belirterek Erenköy Gönüllülerine teşekkür etti.

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“Her unutkanlık Alzheimer değildir”

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesinin düzenlediği “Her unutkanlık Alzheimer değildir” konulu konferansın konuğu Prof. Dr. Türker Şahiner’di.

Alzheimer hastalığının her yaş grubundaki insanların en önemli şikayetlerinden birisi olduğunu belirten Türker Şahiner, kişi, çevre ile iletişim kurma ve karar verme yeteneğini kaybediyorsa ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremiyorsa, daha dikkatli olunması gerektiğini, genetik araştırmalar ve tespit olunmuş bazı genlerin hastalıktaki risk düzeyini belirlediğini ve erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

Alzheimer’in bir beyin hastalığı olduğunu ve bunun yüzde 100 tedavisinin olmadığını, ancak belleği güçlendirmekten çok, belleği aktif hale getirmenin daha önemli olduğunu, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle, stresten uzak, düzenli uyku uyuyarak, tansiyon ve şekeri kontrol altına alarak hastalığı ötelemenin ve uzun süre tahribat yapmadan ayakta kalabilmenin mümkün olduğunu belirtti.

İlginin büyük olduğu konferansta konukların merak ettiği soruları da detaylı olarak cevaplayan Prof. Dr. Türker Şahiner’e teşekkür eden Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer, günün anısına kendisine plaket verdi.

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Bostancı, Genel Kurulunu topladı

Bostancı Gönüllüleri yeni dönem faaliyetlerinin belirlenmesi ve yönetim kurullarının oluşturulması amacıyla genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Necla Taş başkanlığında toplanan kurulda, komiteler belirlendi ve etkinliklerin yapılması için çalışmaların başlaması kararlaştırıldı. Gönüllü evi başkanı, tüm gönüllü arkadaşlarına başarılar diledi.

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Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde 17 Ekim Salı günü düzenlenen "Kişisel Gelişim, Stres Kaynakları, Öfke Kontrolü ve Yaşam Planlama Yöntemleri” başlıklı sunumda Doç. Dr. Hüseyin Kaldı, katılımcıların sorularını yanıtladı.