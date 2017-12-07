Gönüllüler Günü’nde Gönüllü buluşma

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle panel düzenledi

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi tarafından Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliği yapıldı. Düzenlenen panele 24.Dönem CHP Milletvekili ve Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı, gazeteci Melda Onur, AKUT Vakfı Genel Başkanı Nasuh Mahruki, Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Sorumlusu Özgür Gürbüz ve aktivist Hale Bayrak konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, gönüllülüğün hiçbir karşılık gözetmeksizin bir hizmetin verilmesi veya sosyal faydanın sağlanması olduğunu belirterek Kadıköy Belediyesi olarak yeni oluşturulan sosyal yaşam merkezlerinde gönüllülük kavramının güçlendirilmesi için insanların bu projeler içerisinde proje ortağı olarak çalışmasını teşvik ettiklerini belirtti.

Moderatörlüğünü Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Aydoğan Dülger’in yaptığı panelde konuşan AKUT Vakfı Genel Başkanı Nasuh Mahruki, “Gönüllülük içerisindeki en önemli olgulardan biri toplum bilinci diğeri ise toplumsal farkındalık. Aile bu işin birinci çemberi, toplumsal farkındalığımız ne kadar gelişirse bu çemberi o kadar büyütebiliriz. Örgütlü toplum güçlü toplum demektir, bir araya geldiğimiz zaman sinerji yaratabiliyoruz. AKUT’u kurmaya karar verdiğimizde ben 26 yaşındaydım bugün 50 yaşındayım, o yaşlarda böyle bir bilinçle yola çıkmamız, 1999 depreminde Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu anda 120 AKUT gönüllüsünün çok ciddi bir iş başarmasını sağladı. Daha da önemlisi topluma çok önemli bir örnek, rol model teşkil ettik ve ondan sonra Türkiye’de büyük bir sivil toplum kuruluşu hareketi başladı.” şeklinde konuştu.

Gönüllülüğün bir iş değil dava olduğunu, bazen kendilerini zincirlediklerini, bazen toplantılar, paneller düzenlediklerini ama inandıklarını 45 yıldır yapmaya devam ettiklerini belirten Özgür Gürbüz’den sonra söz alan Melda Onur, gönüllülüğün bazen bıçak kemiğe dayandığında başladığını, ne kadar çok gönüllü kazandırabilirlerse o kadar iyi olacağını söyledi.

Gönüllülükten anladığı şeyin sadece hayvansever, sadece insansever, sadece çevreci değil hepsi olabilmek olduğunu belirten Hale Bayrak insanların kendilerine bu şekilde etiket bulmak zorunda olmadığını belirtti.

Program konuşmacıların, gelen soruları cevaplamasının ardından sona erdi.

1995 yılında kurulan 1998 yılından itibaren mahallelerde yaygınlaşmaya başlayan Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin, mahallelerinde düzenledikleri, eğitim, çevre, sağlık, spor ve sosyal gelişimi hedefleyen toplumsal etkinliklerine her yıl yüz binlerce Kadıköylü katılıyor.