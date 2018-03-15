Gönüllüler 8 Mart’ı kutladı

Gönüllü evleri bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenledi

FİKİRTEPE

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde gerçekleşen 8 Mart etkinliğine, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hasan Kozan, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, Kadıköy Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Muazzez Özer, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer, kursiyerler ve öğretmenler katıldı. Fikirtepe Gönüllü Evi Başkanı Ece Bayhan, bu anlamlı günde yanında oldukları için tüm konuklara teşekkür etti.

RASİMPAŞA

Rasimpaşa Gönüllüleri, “Sanatın Üç Renginden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” isimli panel düzenledi. Moderatörlüğünü Perihan Koca’nın yaptığı panele Ressam, Şair, Yazar, Bestekâr Perihan Koca, Yazar, Müzisyen İkbal Kaynar ve Şair, Mimar Hatice Nayır katıldı. Şiirler ve şarkılarla devam eden etkinlikte saz heyeti de yer aldı.

GÖZTEPE

Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi, İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık’ın katılımıyla ‘İslamda kadın hakkında doğru bilinen yanlışlar’ konulu seminer düzenledi. Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte kadına karşı uygulanan şiddet ve yapılan yanlış yorumlardan dolayı İslam’da kadın hakkında doğru bilinen yanlışlar dile getirildi.

SUADİYE

Suadiye Gönüllüleri 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yemek orginazyonu düzenledi. Gönüllüler organizasyonda şu şekilde bir açıklama yaptı; “8 Mart aslında Cumhuriyet kadını demektir. Direnişi, azmi, zaferlere kattığı emeği kurtuluş savaşında cepheye taşıdığı kağnısı ile askerine vatanına bağlılığını ispat etmiş Fatma anaların torunlarıyız. Görevdeyiz, Cumhuriyet kadını olarak bizler onur ve mutlulukla kadınlar günümüze sahip çıkıyoruz. Emekçi günümüzü direnişin sembolü olarak ileri nesillere aktarmak için her zaman ayaktayız.”

ERENKÖY

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Hakları Uzmanı ve İstanbul Barosu Adli Yardım Büro Sorumlusu Avukat Aylin Moralıoğlu’nu konuk etti. 6284 sayılı ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgiler veren Aylin Moralıoğlu şunları söyledi: “Kadınların hak mücadelesi ne yazık ki; acılarla, bir takım zorluklarla ve engellerle dolu, ama bunun yanı sıra müthiş bir dayanışma da var, eşit yurttaş olma mücadelesinde geçmişe göre çok kazanımlar var tüm baroların bünyesinde Adli Yardım Birimleri var ve şiddet mağduru kadınlarımız koruyucu ve önleyici tedbirler aldırabilir.”

MODA

Moda Gönüllüleri Eğitim Komitesi Başkanı Sevim Meyveci Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın ve Demokrasi” konulu bir sunum yaptı. Sevim Meyveci, “Ülkemizde Cumhuriyetin kurulması ve 1926 yılında Medeni Kanunun kabulü ile kadınlar pek çok haklarına kavuşmuşlardır. Ayrıca 1934 yılında Avrupa ülkelerinden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldular. 1936 tarihinde İş Kanunu ile kadınlara iş hayatına katılımlarını sağlayacak hakları verilmiştir. Bu hakların yalnızca tanınması değil, toplumun her kesiminde kullanılması ve kadınlarımızın bilinçlendirilmesi gereklidir.” dedi.

ZÜHTÜPAŞA

Zühtüpaşa Gönüllüleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliğinde bir araya geldi. Zühtüpaşa Gönüllü Başkanı Nilgün Karatürk’ün Kadınlar Günü tarihçesini ve kadının varlığını anlatan konuşmasından sonra söyleşi, gönüllülerin şiirleriyle devam etti. Zühtüpaşa Gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar gününün bir kutlama değil kadın için farkındalık oluşturmak, haklarına saygı gösterilmesini sağlama günü olduğunu belirtti.

Psikoloji ve Sınırlar

Uzman Psikolog ve Psikoterapist Asuman Özaydın, Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde “Psikoloji ve Sınırlar” konulu bir sunum yaptı. Sağlıklı, mutlu, dengeli ve güvenli bir hayat için doğru sınırlarımız olması gerektiğini belirten Asuman Özaydın, “Doğru sınırlar küçük yaşlardan itibaren ailede öğrenilebilir, oluşturulan sınırların esnek ve geçirgen olması gerekir, yeni durumlara göre gözden geçirilerek revize edilebilir, sınırlar bizim kim olmadığımızı açıklıyor, sorumluluk alanlarımızı belirliyor.” dedi.

Depreme hazır mıyız?

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’yi konuk etti. Salonu dolduran mahalleli ve gönüllülere, deprem, yangın ve sel felaketleri hakkında bilgi veren Mahruki, “Türkiye son derece sıradan depremselliğin sıkıntılarını yaşıyor, 99 depremini yaşadık ama ders almadık. Hala yeşil alanları imara açıyoruz, 470’ in üzerinde deprem toplanma alanından bugün elimizde 76 yer kaldı diğer hepsi imara açıldı. Yakın gelecekte 7 şiddetinden büyük deprem bekliyoruz, bunu çok ciddiye almak gerekir. Nüfus artıkça, yeşil alanlar azaldıkça deprem riski artar, bu nedenle deprem kadercilik anlayışıyla çözülemez. İnsanlar gelip geçici, doğa kalıcıdır, doğaya zarar vermememiz gerekir, depremde alınacak acil önlemler konusunda elektrik, su, doğalgaz vanalarını kapatmak gerekir yoksa yangın riski artar, bunları yaparken paniğe kapılmamakta fayda vardır. Bu nedenle depremi bulunduğumuz yerde karşılamalıyız.” şeklinde konuştu.

Kaliteli Yaşam Felsefesi

Feneryolu Gönüllüleri, Eğitmen-Danışman Sema Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı “Kaliteli Yaşam Felsefesi” konulu söyleşi düzenledi. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Sema Özdemir, “Ne istediğimizi değil ne istemediklerimizi biliyoruz. İnsanın ilgisi neredeyse enerjisi de oradadır, nereye ilgi duyuyorsanız enerjiniz otomatik olarak oraya doğru akmaya başlıyor.” şeklinde konuştu.

Belediye birimlerine ziyaret

Rasimpaşa Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi’nin hizmet birimlerini ziyaret etti. Kadıköy Belediyesi Halkla İlişkiler biriminin organizasyonuyla gerçekleşen ziyarette gönüllüler sırasıyla Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Acıbadem Yüzme Havuzu, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi, Moda İdea ve Rasimpaşa Sosyal Destek Merkezi’ni görme fırsatı buldular. Ertesi gün ise Fikirtepe Gönüllüleri Kadıköy Belediyesinin sosyal hizmet birimlerini ziyaret etti.

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Kültür Gezileri

Feneryolu Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Feneryolu Gönüllü Evinde eğitim gören çocuklar ve velileri için İş Bankası müzesine gezi düzenledi. Müzede öğrenciler, tasarrufun önemini, bireye ve topluma katkısını, bankacılığın zaman içinde geldiği noktayı öğrendiler.

Öğrenciler müzede ayrıca; Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet, Bir Ulusun İnşası, Bir Kumbara Öyküsü, On Adımda Kapalıçarşı, 1935’ten günümüze Camla Yazılan Tarih ve Derinlerden Siperlere; Çanakkale 1915 sergilerini de gezme fırsatı buldular.

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Bostancı Gönüllüleri, Kültür Sanat Komitesi öncülüğünde Emirgan’da bulunan Sakıp Sabancı Müzesi’ni ziyaret etti. Kitap sanatları, hat koleksiyonu, resim koleksiyonu, mobilya ve dekoratif eserler koleksiyonu ve porselene dair eserleri görüp incelediler.

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Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, gönüllüler ve doğaseverlerin katılımıyla Kartepe, Maşukiye ve Sapanca bölgesine doğa inceleme gezisi düzenledi.

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Bilinçli tüketelim…

Feneryolu Gönüllüleri, Sosyal Komitesi öncülüğünde Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği’nden Fuat Engin’i konuk etti. İnteraktif olarak gerçekleşen söyleşide, gönüllüler hem tüketici olarak haklarının neler olduğunu öğrendi hem de başlarından geçen olayları paylaşarak izlenecek yollar hakkında bilgi edindi. Feneryolu Gönüllü Evi’nde düzenlenen etkinlikte Fuat Engin ayrıca katılımcılara 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu hakında da bilgi verdi.