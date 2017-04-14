Gönüllü merkezlerinde bu hafta

Gönüllüler bu hafta da pek çok özel konser gerçekleştirdi…

5 SESLİ 5 SAZLI PROGRAM

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev sahipliğinde “5 Ses 5 Saz” Programı Caddebostan Kültür Merkezi’de gerçekleşti.

Programda, İstanbul Okan Üniversitesi TSM Konservatuarı öğretim Görevlileri Müdür-Doçent Çetin Körükçü, Yrd. Doç. Göknil Bişak Özdemir ve Öğr. Gör. Sıla Erol yönetiminde öğrenciler sahne aldı. Genç yetenekli öğrenciler Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserlerini hem çaldı, hem de söyledi.

Gecenin sunumunu Müzik Gönüllüleri üyesi İnci Deniz yaptı. Program sonunda İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuar öğrencileri, hocaları Çetin Körükçü, Göknil Bişak Özdemir ve Sıla Erol ile gecenin final şarkısını birlikte söyledi.

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ÂŞIK VEYSEL ANILDI

Kriton Curi Parkı Gönüllüevi’nde Eğitim Kültür Komitesi ile Müzik Komitesi’nin ortaklaşa programladığı 18 Mart Çanakkale zaferini kutlama ve Âşık Veysel’i anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

THM sanatçısı ve koro şefi Nurettin Karakuş ile koristler zafer türküleri seslendirdi. Şair yazar Ahmet Polat önce Çanakkale savaşı hakkında bilgi verdi. Ardından Âşık Veysel’in yaşam öyküsünü anlattı. Saz sanatçısı Özlem Keskin, Âşık Veysel’in eserlerini sazı ile seslendirdi. Program hep bir ağızdan okunan İzmir marşıyla sona erdi.

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MÜZİK VE AŞK’A DAİR

Caddebostan Gönüllüleri, CKM’de Bağdat Musiki Topluluğunu konuk etti. Şef Sevinç Çelebi’nin hazırladığı ve sunduğu Müzik ve Aşk’a Dair adlı konserde vatan ve sevgiliye duyulan aşk, evlat sevgisi ile Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi hikayelerle ve müzikle katılımcılara sunuldu.

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MODALI TÜRKÜLER

Moda Gönüllüleri Türk Halk Müziği korosunun seslendirdiği türküleri katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Moda Gönüllüleri Başkanı Ayşenur Atakişi “Büyük emeklerle hazırlanan bu güzel akşam için Sayın hocamız Şef Tümer Avcı’ya, tüm korist arkadaşlarımıza, tüm saz arkadaşlarımıza, davetimizi onurlandıran tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

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Mehmet Akif Ersoy’a selam

Caddebostan Gönüllüleri, Altan Akışık ile “Milli Şair M.Akif Ersoy, İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Akışık, Mehmet Akif Ersoy’un akılcı ve bilime inanan bir insan olduğunu, amacının milletini kurtarmak olduğunu ifade etti. Çanakkale Zaferi ile ilgili etkinlik günün önemini anlatan türkülerle son buldu.

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Sindirim sistemine dikkat!

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesinin organize ettiği “Sindirim Sistemi ve Karaciğer Hakkında Bilmemiz Gerekenler ” konulu sunum Gastroenteroloji, İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Cem Kalaycı tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Cem Kalaycı sindirim sistemi hastalıklarının, sıklıkla yemek borusu, mide, pankreas ve kalın bağırsakta meydana geldiğini, bu hastalıklar ve karaciğer yağlanması, hepatit B, hepatit C konusunda tanı ve tedavi yöntemleri olarak son yıllarda çok önemli değişikler ve gelişmeler olduğunu söyledi.

İnsan vücudunda erken teşhise müsait önlenebilir kanserlerden birinin kalın bağırsak olduğunu, arada bir kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Kan testi ile kalın bağırsağın kontrol edilemeyeceğini, dışkıda gizli kana baktırıldığında, gizli kan çıktığı takdirde kolonoskopi yaptırılmasının şart olduğunu, 50 yaşından sonra herkesin bir kere kolonoskopi yaptırmasını, eğer polip yok ise, normal çıkarsa 10 yıl sonra tekrarlanmasını önerdi. Dr. Cem Kalaycı Çölyak hastalığını ince bağırsağın glutana ( çavdarda, buğdayda ve arpada bulunur) olan hassaslığıdır diye tanımladı.

Mide rahatsızlıkları, gastrit, ülser, reflü, kolit tanılarının mide endoskopisi ile teşhis edilip, tedavi edildiğini anlattı.

Prof. Dr. Cem Kalaycı CKM salonunu dolduran misafirlerin tüm sorularını ayrıntılı olarak cevaplandırdı.

ÇOCUKLARA ZİYARET

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi, Göztepe’ de bulunan 3-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü Sevgi Özel Eğitim Anaokulu’na ziyarete gittiler.

Çocuklar, palyaço ile oynadı yüzlerini boyadı. Hep birlikte pastalarının mumlarını üfleyerek eğlenceli, mutlu saatler geçirdi.

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Fotoğrafta Işık

Fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman Fenerbahçe Gönüllüevi’nin konuğu oldu.

Fenerbahçe Gönüllü Evi, Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü’nün usta fotoğrafçılarla söyleşilerinin devamı olarak İbrahim Zaman’ı mahalle gönüllüleriyle buluşturdu.

“Fotoğrafta Işık” temalı söyleşi, fotoğrafa gönül vermiş katılımcılara ışık ustası İbrahim Zaman tarafından fotoğraflarla sunuldu.

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri Başkanı Ferah Diker ve fotoğrafçılık & grafik eğitmeni Ahmet Tanju, Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü’nde usta fotoğraf sanatçılarıyla fotoğraf sanatına ilgi duyanları buluşturmaya devam edecek.

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Gönüllü geziler

Erenköy Gönüllüleri kalabalık bir gönüllü grubuyla bir kültür gezisi düzenledi.

Balat Meryem Ana Kilisesi ziyaret edildikten sonra, tarihi Agora meyhanesine ve Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine gidildi ve yapılmakta olan bir vaftiz töreni izlendi.

Eyüp’te verilen yemek ve dinlenme molası sonrasında, Piyer Loti’ye teleferikle çıkan ve manzaranın tadını çıkaran grup daha sonra Eyüp Sultan’da dua etti. İstiklal caddesinde bulunan Madame Tussauds mumya müzesi gezinin son durağıydı.

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EDİRNE GEZİSİ

Feneryolu Gönüllleri İğneada, Dupnisa mağarası, Longoz ormanları ve Edirne gezisi düzenledi. Gönüllüler hem doğanın uyanışını keşfetti hem de tarihine hayran oldukları Edirne’yi bir kez daha ziyaret etti.

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Feneryolu’nda “Yangın”

Feneryolu Gönüllüevi yangınla ilgili bir etkinlik düzenledi. İtfaiye teşkilat amiri İsmet Yulmaz, evlerimizde, binalarımızda karşılaşabileceğimiz yangın riskleri, yangın hissedildiği an neler yapılması gerektiği, yangın tüplerinin çeşitleri, yangın tüpünün doğru kullanılması konularında faydalı bilgiler verdi. Gönüllü Başkanı Meltem Çokça, “Seminerimizi yoğun istek üzerine ileriki günlerde bir kez daha tekrarlayacağız.” dedi.

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Zeytin efsanesi

Merdivenköy Gönüllüevi’nde Biyolog Sefa Orcan tarafından zeytin ve zeytinyağı nedir, nasıl yapılır ve zeytinden elde edilen yan ürünler nelerdir konularında bilgiler verildi. Katılımcıların ilgisi yoğundu. Sofralarımızı süsleyen yemeklerimizi tatlandıran, sağlığımızı koruyan zeytin ve iyi bir zeytinyağının faydaları konularında yararlı bilgiler aktarıldı.

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Anadolu’ya destek

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ve Derimli - Körküsü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, “İhtiyaç Sahibi Kalmasın” projesi kapsamında, Anadolu’daki yurttaşlara sosyal yardım desteği veriyor.

Gençlik Kolları yönetiminde görevli Yasemin Karakaya “Sevmek ve yardım dünyanın en güzel duygularıdır” dedi. Proje desteği nedeniyle Kadıköy Belediyesi ve Gönüllülere teşekkür eden Karakaya “Sosyal yardımlarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

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Göbeklitepe ve inanç

Moda Gönüllüleri, gazeteci Zeki Sözer’i konuk etti. Sözer geçen yıl birinci bölümü gerçekleştirilen GöbekliTepe ile ilgili bilgiler verdi.

Göbeklitepe’nin mimarisi, Göbeklitepe’de bulunan kalıntılar ve üzerindeki semboller, avcı-toplayıcılıktan tarıma geçiş konusunda arkeolojinin geleneksel görüşünün sorgulanması

inancın ve tapınmanın tarihi, insan türünün tarihi, Afrika kıtasından başlayan büyük göç,

bereket hilali, İbrahim Peygamberin Göbeklitepe ile ilişkilendirilmesi konuları konuşuldu.