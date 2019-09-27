Haftalık Bağımsız Gazete 27 Eylül 2019
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Gönüllü evlerinde bayrak değişimi

1995 yılından beri faaliyette olan Kadıköy Belediyesi’ne bağlı gönüllü evlerinde, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımıyla devir teslim töreni yapıldı

Gönüllü evlerinde bayrak değişimi
GazeteKadıköy

Gönüllü Merkezi Yönetim Kuruluna Nesrin Tibet, Süleyman Şahin, Berrak Sular, Ebru Kumru, Burcu Kara ve Aydoğan Dülger seçildi. 2 yıldır gönüllü evleri başkanlığını yürüten gönüllüler de yerlerini yeni gönüllülere bıraktı. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende bir konuşma yapan Şerdil Dara Odabaşı; ‘’2 yıl boyunca mahallelerde çok değerli proje ve hizmetleri gerçekleştiren gönüllü başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde görev yapacak olan başkan ve yardımcılarına tüm Kadıköylüleri kucaklayan hizmet ve projeler üretmelerini rica ediyor başarılar diliyorum’’ dedi. Tören sonunda plaketlerini alan geçmiş dönem başkanları ile mazbatalarını alan yeni dönem başkan ve yardımcıları toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler. Mazbatalarını alan yeni dönem başkanları ‘Her şey Kadıköy ve Kadıköylü için’ ortak temennisiyle yeni görevlerine başladılar.       

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