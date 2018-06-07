Gönüllerde bu hafta

Erenköy Gönüllüleri 15. Yaşını kutladı

Mahalleli ve gönüllülere hizmet üretmek amacıyla 2003 yılında kurulan ve her yıl başarı grafiğini yükselten Erenköy Gönüllüleri 28 Mayıs 2018’de 15.kuruluş yıldönümünü kutladı. Kadıköy Belediyesi Meclis üyeleri, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ve gönüllülerin katılımıyla Marmara Yelken Kulübü’nde bir yemek düzenlendi. Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, “Misyonumuz toplumumuzda gönüllülük duygusunu geliştirmek ve gönüllü hizmet veren insan sayısını arttırmaktır, daha güzel bir dünya için karşılıksız iyilik yaparak, yaşama anlam ve güzellik katan ve bizlere mutluluk veren gönüllülük duygusunu herkesin yaşamasını arzu ediyoruz” dedi. Sözer, çalışmalarına destek veren Kadıköy Belediyesi’ne, bu sürece emeği geçen, geçmiş dönem başkanlarına ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

GENEL KURUL YAPILDI

Erenköy Gönüllüleri 2017-2018 dönem sonu Genel Kurul’unu ve Kermes’ini yaptı. Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Gürer, geçmiş dönem Gönüllü Evi başkanları, gönüllüler ve mahalle sakinlerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, dönem içinde yapılan, sağlık, sosyal, eğitim ve kültürel alanlardaki faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi ve yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür etti. Sözer ayrıca, yeni dönemde de yine mahallelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam edeceklerini söyleyerek, gönüllüler tarafından üretilen el emeği ürünlerin bulunduğu kermesten elde edilen gelirin sosyal yardım faaliyetlerine aktarılacağını belirtti.

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AYŞE KULİN’LE SÖYLEŞİ

Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin konuğu ünlü yazar Ayşe Kulin oludu. Salonu dolduran konuklar, yazarın yazdıklarını, yaşadıklarını kendine özgü anlatımı sayesinde can kulağı ile soluksuzca dinlediler. Ayşe Kulin, kolay yazar olmadığını kendi köşesinde tanınmaz yazarken “Aylin” i yazdığını kitap patladıktan sonra tanındığını belirterek, Halit Kıvanç ve Ayşe Özgün’ün TV programlarına çağırıldığını söyledi. Daha sonra ‘Füreyya’yı yazan Ayşe Kulin Çok takdir ettiği ilk defa Cüzzamı kayıt altına alan Türkan Saylan’ın hayatını da yazdı. Kulin, insanların okurken de yazarken de çok şeyler öğrendiğini belirterek bu nedenle kendisini dinlemeye gelen konuklara “daha iyi insan olmak için okuyun ve çocuklarınızı okutun” dedi. İlk yazdıkları arasında ‘Sevdalinka’nın hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Kulin, Bir Gün, Gizli Anların Yolcusu, Veda, Dönüş, Tutsak Güneş, Kanadı Kırık Kuşlar, Dürbünümde Kırk Sene ve en son basılan kitabı “Kördüğüm”ün hayatı boyunca yazabildiği 30-32 kitabından bazıları olduğunu belirtti. Kriton Curi Gönüllüleri Ayşe Kulin’e plaket armağan etti. Söyleşi sonunda Kulin, hayranlarının kitaplarını imzaladı.

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Nörolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komitesinin programladığı ‘Nörolojik hastalıklar ve Tedavileri’ konulu söyleşide Uzman Dr. Oğuzhan Onultan, iyi ve kötü huylu tümörler, Giyomlar, Tijyen kanserli hücreler hakkında bilgi verdi. Sık baş ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, görmede bozukluk, hafıza kaybı, sara nöbetinin kişinin beyninde tümör olduğunu düşündürdüğünü belirten Dr. Oğuzhan Onultan hastaya uygulanan Anjiyografi, MR, Biyopsi, Radyoterapi, Gamanayt gibi nörolojik tetkikler ve tedavilerin hastanın yaşam kalitesini kaybetmeden yapılması gerektiğini söyledi. Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı Ayten Afşin Gönüllüler adına Dr Oğuzhan Onultan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

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“Hayat Bulmacasının Anahtarı”

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, Astrolog Dilara Eda Gürsoy tarafından “Hayat Bulmacasının Anahtarı” başlıklı bir sunum yapıldı. Gürsoy, “Her insanın yaşam haritasında belirli kilitler vardır, dünya üzerine geliş amacımız da bu kilitleri açmaktır, anahtar ise bizim özümüzdedir, astrolojinin ana kullanım amacı farkındalık yükseltmektir, çünkü kişi ancak fark ederse dönüşümünü gerçekleştirerek hayatında iyileştirmek istediği alanlarını yeniden yapılandırabilir.” dedi. Sunum, ayın hareketlerinin insanlar üzerindeki etkileri ve ayın evrelerine göre dikkat etmemiz gereken noktaların açıklanmasıyla devam etti. Dilara Eda Gürsoy, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

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Yılsonu Sunumu

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, 2017-2018 dönemi yılsonu sunumu gerçekleştirildi. Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Canan Akçınar ve Aydoğan Dülger’in konuşmalarının ardından Rasimpaşa Gönüllü Evi Başkanı Dilek Gülap bu dönem içinde neler yapıldığına dair bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra bu dönem içinde gerçekleştirilen etkinliklerin, açılan sınıfların yer aldığı bir slayt sunumu yapıldı. Gönüllü Evine her zaman destek veren Selma Ödenci’ye yılın annesi plaketi verildi. Gönüllü olarak ders veren öğretmenlere de teşekkür belgelerinin takdimiyle Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Topluluğunun ve Ses Sanatçısı Seher Aksoy’un şarkılarıyla gönüllüler eğlenceli bir zaman geçirdi. İkramların sunulmasının ardından yeni dönemde buluşmak üzere sunum sona erdi.

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Suadiye iftar verdi

Suadiye Gönüllüleri, Sağlık Komitesinin projelendirdiği programda Semiha Şakir Bakım ve Huzur Evi sakinlerine iftar yemeği verdi. Etkinlik, Suadiye Sağlık Komitesi Başkanı Saadet Dal’ın hazırladığı ikramlar, Başkan Yardımcısı Neyire Kocaturk, Ayşe Incekara Yaşar’ın maddi ve manevi desteği ile gerçekleşti. Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Serap Tarı, sosyal projelerin en güzel tarafının karşılıksız sevgi paylaşımı, maneviyatın kendilerine kattığı yaşam sevinci ile yapılan doğru işlerin her zaman karşılık bulduğunu ve mutluluk getirdiğini belirtti.

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Zühtüpaşa’dan sezon finali

Zühtüpaşa Gönüllüleri 2017-2018 yılsonu finalini genel kurul toplantısıyla birlikte gerçekleştirdi. Zühtüpaşa Gönüllü Başkanı Nilgün Karatürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantı Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer’in konuşmasıyla devam etti. Ardından Zühtüpaşa Gönüllü Evi Komite başkanları, kendi sahasında gerçekleştirmiş oldukları başarılı çalışmalarını katılımcılara sundular.