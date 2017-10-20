Giysi ihtiyacı olanlarla dayanışma

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri, Doğu Anadolu’ya giysi yardımı kolilerini Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim etti. Gönüllü Başkanı Serap Tarı “Bu yardımlarımız peyderpey devam edecek. Başta burs, kitap, kütüphane ihtiyaçları olmak üzere çalışmalarımız gönüllülük bilinciyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Yardımları ihtiyaç sahiplerine birinci elden ulaştırmanın mutluluğu ve huzuru içinde emeği geçen gönüllü arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen Eğitim Komitesinden Gülsevim Baştuğ’a, Başkan Yardımcısı Seba Arıtman’a ve Nurhan Kutman’a çok teşekkür ederim” dedi.

