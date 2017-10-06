Haftalık Bağımsız Gazete 06 Ekim 2017
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"ACIBADEM GÖNÜLLÜ EVİ AÇILIŞI AŞURE İLE TATLANDI

Acıbadem Gönüllü Evi yeni döneme aşure dağıtarak başladı

"ACIBADEM GÖNÜLLÜ EVİ AÇILIŞI AŞURE İLE TATLANDI
Gazete Kadıköy

Birlik, beraberlik, dayanışma duygularıyla bir araya gelen gönüllüler yeni dönem açılışına semt halkı yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleri ile tanışma ve sohbetlerin gerçekleştiği açılışta aşure dağıtıldı. Gençlik komitesinin de aktif rol aldığı açılışta, Kadıköylülerin önerileri ve gönüllülüğün önemi üzerinde duruldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bir araya gelen gönüllüler yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında semt sakinlerine bilgi verdi."

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