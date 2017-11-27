Haftalık Bağımsız Gazete 27 Kasım 2017
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Yerel hayvan koruma görevlisi olmak ister misiniz?

Kadıköy Belediyesi ‘‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’’ olmak isteyenler için eğitim semineri düzenliyor

Yerel hayvan koruma görevlisi olmak ister misiniz?
Orhan Müftüoğlu

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 6-7 Aralık tarihlerinde Kozyatağı Kültür Merkezi A toplantı ‘‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’’ olmak isteyenler için eğitim semineri düzenliyor. Eğitimde, Hayvanları Koruma Kanunu, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Hasta Hayvanların Tanınması ve İlkyardım, Hayvanların Kısırlaştırılması gibi konu başlıkları işlenecek.

Seminere katılmak isteyenlerin 1 Aralık mesai bitimine kadar kimlik fotokopileri ile birlikte Kadıköy Belediye Başkanlığı binasındaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Kalemine müracaat etmeleri gerekiyor.     

Etiketler; #kadıköy belediyesi veteriner işleri #seminer #hayvan
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