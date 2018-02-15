Tarihi liseden anlamlı etkinlik

Erenköy Kız Lisesi’nin 100. yılı şerefine bir sergi açıldı. Lisede bir süredir yapımı devam eden revirin de açılışı yapıldı

Erenköy Kız Lisesiler Derneği tarafından, Erenköy Kız Lisesi’nin kuruluşunun 100. Yılı onuruna düzenlenen “Genç Fidanlar Bahçesi” adlı sergi ile yapımı gerçekleştirilen tam donanımlı revirin açılışı yapıldı. Erenköy Kız Anadolu Lisesi Müdürü Saadet Berna Ocakçıoğlu ile Erenköy Kız Lisesiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Gönül Şarlak’ın ev sahipliği yaptığı açılışlara, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap ve Bostancı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Bingöl ile Erenköy Muhtarı Necla Alpüstün katıldı.

“KÜÇÜK ADIMLAR GİDEREK BÜYÜR”

Revirin yapımı için bağışta bulunan Sabiha Erbay’ın adını taşıyan revirin açılışında konuşan Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, “Öncelikle tam donamlı bir revirin yaptırılması çok önemli bir adım. Bu adımlar ilk önce küçük olarak başlar, daha sonra artarak büyür. Annelerin ve babaların çocukları için duydukları kaygı azalacak. Çocuklarının güvenli bir ortamda olacaklarını bilirler” diye konuştu. Kaymakam Özarslan, 90 fotoğrafın ve anı eşyalarının bulunduğu serginin açılışında da kurumsal hafızayı yaşatmanın önemine değinerek, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Duygulara hitap eden bir çalışma olmuş. Görsellik ve arşivcilik bir arada. Bu anlamlı çalışma, çocuklarımızın hafızına yerleşecek. Türk kadını öncüdür. Kadınlar sayesinde geleceğimiz güvencede olacak.” Açılış etkinliği, 90 fotoğrafın yer aldığı “Genç Fidanlar Bahçesi” adlı kitabın katılımcılara hediye edilmesi ile