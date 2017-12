Permakültür sanal gerçeklikle buluştu

Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencilerinin Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Fenerbahçe Parkı’nda kurdukları permakültür bahçesini artık telefonunuzla gezebilirsiniz

Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencileri geçtiğimiz yıl, doğal tarım yapabilmek için Kadıköy Belediyesi’nden kendilerine alan tahsis edilmesini istemiş, öğrencilere, Kadıköy Belediyesi’nin, Fenerbahçe Parkı’nda yaklaşık bir dönümlük alanı temin etmesiyle permakültür bahçesi hayata geçmişti. Gönüllü öğrenciler ve danışman öğretmenlerin çalışmalarıyla bahçeye ürünler ekilmiş, organik meyve ve sebzelerin hasadı yapılmıştı. Dünya devi Google’ın ilgisini çeken proje, Google’ın tavsiyesi ve aracılığıyla Apollo Tasarım Stüdyosu tarafından sanal ortama uyarlandı. Proje kapsamında bahçenin 360 derece fotoğrafları çekildi ve modellendikten sonra bir uygulamayla kullanıcılara sunuldu. Bahçe, uygulama aracılığıyla Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden sanal gerçeklik gözlüğü (VR) ile gezilebiliyor. Uygulamanın tanıtımı ise 6 Aralık sabahı Google Türkiye Eğitim Direktörü Ali Ertem ve öğrencilerin katılımıyla okulda gerçekleşti.

Uygulamayı Android veya İos işletim sistemli telefonunuzun uygulama mağazasından “Saint Joseph Topluluk Bahçesi” adıyla aratarak indirebilirsiniz.

“EĞLENİRKEN ÖĞRENECEKLER”

Okulun Coğrafya Öğretmeni ve Permakültür Kulübü’nün Danışmanı Şükran Toy, şehirde büyüyen çocukların meyve ve sebzelerin nerede yetiştiğini bile bilmediğini söylerken Topluluk Bahçesi’yle bunu aşmak istediklerini söyledi. Projenin mobil uygulama yardımıyla Türkiye’nin her yerinden gezilebilmesini çok önemli bulduğunu söyleyen Toy, “Böylece sadece bu okuldaki öğrenciler değil, bütün Türkiye’den, belki bütün dünyadan insanlar topluluk bahçemizi gezebilecek. Gezerken eğlenecek, eğlenirken öğrenecek” diye konuştu.

“TEŞVİK EDİCİ OLACAK”

Topluluk bahçesi projesi, Google Türkiye Eğitim Direktörü Ali Ertem’i çok etkilemiş. Topluluk Bahçesi’ni gördükten sonra Apollo firmasıyla ortak bir çalışma yapmak istediklerini söyleyen Ertem, “Bunun bir VR platformuna uyarlanması ile çok daha fazla öğretmen ve öğrenciye ulaşabileceğini düşündük. Bu diğer okullar için de teşvik edici olacaktı. Daha sonra bu aplikasyon geliştirildi ve başarılı şekilde uyguladık” şeklinde konuştu.

GÜNÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP

Permakültür Kulübü’nden son sınıf öğrencisi Defne Aksel, projenin gelişimini “Geçen sene okulumuzda bir sosyal sorumluluk projesi için Google ve Apollo firması bir çalışma yapıyordu. Bizim ne gibi çalışmalar yaptığımızı onlara anlattık. Bir anda aramızda Permakültür projesini sanal gerçeklikle birleştirme projesi doğdu. Türkiye’de ilk olarak bunu yapacak olmak bizi heyecanlandırdı. Daha sonrası 3 boyutlu bir model haline getirildi. Yapılan çekimlerin ardından 3D modelleme yapıldı. Şu an Android ve İos’tan indirilebiliyor ve gezilebiliyor. Uygulamada bahçeyi gezerken her bitki yatağının önünde ‘pin’ler var. Başınızı o yöne doğru beş saniye tutunca o alanı anlatan sesli bir tanıtım çıkıyor karşınıza.” Şeklinde açıklıyor. Amaçlarının günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmek olduğunu söyleyen Aksel, şöyle devam ediyor: “Artık toplum olarak teknolojiyle çok haşır neşiriz. Bazı insanlar iş yorgunluğu, zaman problemi derken park, bahçe gibi alanlara gitmiyorlar. Biz her ne kadar bunu arttırmak istesek de bir kesime hala ulaşamıyoruz. Onlara bu tür bir yolla ulaşıp onları da gelmeleri için teşvik etmek istiyoruz.”

Tanıtım etkinliğinde katılımcılara topluluk bahçesinde yetişen kabaklardan yapılan kabak tatlısı ikram edildi.