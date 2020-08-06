Okullar yeni önlemlerle açılıyor

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçen okulların, 31 Ağustos tarihinden itibaren yüz yüze eğitim vermesi bekleniyor

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Korona virüsü sebebiyle yüz yüze eğitime ara veren ve uzaktan eğitime geçen okulların yeni dönemde açılıp açılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Okulların açılış tarihi ile ilgili ilk bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda yapılmış, yayımlanan takvime göre, okullar 31 Ağustos’ta açılacağı belirtilmişti.

Konuya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin: “Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos’ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız” demişti. Selçuk’un “sosyal medya hesabından paylaştığı "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü. Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" uyarı açıklaması dışında farklı bir açıklama henüz yapılmadı. Farklı bir gelişme yaşanmazsa okullar 31 Ağustos’ta açılacak. Peki yeni takvim yılı nasıl olacak?

YENİ TAKVİM NASIL OLACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım’da yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, destekleme ve yetiştirme kurslarıyla beraber yıl boyu telafi eğitiminin devam edeceğini belirtmişti.

OKULLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde, 31 Ağustos'ta açılacak olan okullarda ne gibi önlemler alınacağı yer alıyor. Rehbere göre okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için alınacak önlemlerden bazıları şu şekilde:

Covid-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.

Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Okulların açılmasıyla velilere, özel hazırlanmış "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" iki nüsha halinde imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek.

Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması sağlanacak.

Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak, maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacak.

Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak. Yapılması gerekli etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilecek. Etkinliklerde maske takılacak, sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

Kantin, büfe ve benzeri yerlerde tek kullanımlık bardak, tabak kullanılacak.

Okul binalarındaki her türlü eşya, araç gereç ve sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ MASKE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz maske verileceğini söyledi. Maskeler, Sağlık Bakanlığı’nın standartlarına uygun, yıkanabilir şekilde olacak. Ders esnasında nefes almakta zorlanan veya alerjik sorunları olan öğrenciler için LGS’deki standartlar uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gözlük buğulamayan maske için Ar-Ge yaptıklarını da belirtti.