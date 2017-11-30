Öğretmenler, günlerini kutladı

Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenledi

Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu’nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit öğretmenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 3-B sınıfı öğrencileri Konya kaşık havası gösterisi sergiledi. Program Şükran Karabelli İlkokulu öğretmenlerinden Emel Yorulmaz’ın Latin dansıyla devam etti.

Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışmış,1978-1981 yıllarında TRT’den keman sanatçısı olarak ödüller almış avukat Aydın Oran’ın konseri ile sona eren programa Şükran Karabelli İlkokulu öğretmenleri ve bazı veliler katıldı.