Öğretmenler, günlerini kutladı

Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu’nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit öğretmenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 3-B sınıfı öğrencileri Konya kaşık havası gösterisi sergiledi. Program Şükran Karabelli İlkokulu öğretmenlerinden Emel Yorulmaz’ın Latin dansıyla devam etti.
Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışmış,1978-1981 yıllarında TRT’den keman sanatçısı olarak ödüller almış avukat Aydın Oran’ın konseri ile sona eren programa Şükran Karabelli İlkokulu öğretmenleri ve bazı veliler katıldı.