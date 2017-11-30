Haftalık Bağımsız Gazete 02 Aralık 2017
Kente Kadıköy'den Bak
Haydi çocuklar ATTA’ya!
Haydi çocuklar ATTA’ya!
Şehrin Kadıkeyfi
Hislerimizin karikatürleri
Hislerimizin karikatürleri
Yaşam
3 SORU 3 FELSEFECİ (4)
3 SORU 3 FELSEFECİ (4)
Alternatif Sesler
“Müzik bir varoluş biçimi”
“Müzik bir varoluş biçimi”

Öğretmenler, günlerini kutladı

Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenledi

Öğretmenler, günlerini kutladı
Orhan Müftüoğlu

Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu’nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit öğretmenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 3-B sınıfı öğrencileri Konya kaşık havası gösterisi sergiledi. Program Şükran Karabelli İlkokulu öğretmenlerinden Emel Yorulmaz’ın Latin dansıyla devam etti.

Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışmış,1978-1981 yıllarında TRT’den keman sanatçısı olarak ödüller almış avukat Aydın Oran’ın konseri ile sona eren programa Şükran Karabelli İlkokulu öğretmenleri ve bazı veliler katıldı.

Etiketler; #şükran karabelli ilkokulu #24 kasım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.