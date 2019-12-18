Haftalık Bağımsız Gazete 19 Aralık 2019
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Öğrencilerden uluslararası başarı

Moda’daki Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde okuyan iki öğrenci uluslararası arenada ödüller kazandı.

Öğrencilerden uluslararası başarı
Gökçe UYGUN

11. sınıf öğrencilerinden İlayda Hasipoğlu, Fransa’da düzenlenen Poésie en Liberté adlı şiir yarışmasında, kendi kategorisinde 4 bin kişi arasından birinci oldu. Hasipoğlu ödülünü Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Laurence Dumont’tan aldı. Ödüllü şiirlerin yer aldığı kitap, önümüzdeki günlerde Fransa’daki kitapçılarda satışa sunulacak.12. sınıf öğrencilerinden Defne Fresko da 15 ülkeden liseli gençlerin katıldığı Baltık Denizi Felsefi Deneme Yarışması’nda, Hukuk Felsefesi üzerine yazdığı deneme ile “Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Öte yandan 200’ü aşkın yelkenlinin katılımıyla gerçekleşen Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’nda, Paul Georges, Berna Söğütlü, Gülnaz Pekin Hışırcı, Yaprak Bener Chapdelaine, Laurent Chapdelaine ve Metin Özdemir’den oluşan öğretmen takımı da “Cruiser” (Gezi) kategorisinde mücadele eden 37 yelkenli arasında ikinci oldu.

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