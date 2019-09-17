Haftalık Bağımsız Gazete 18 Eylül 2019
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Öğrencilerden BM konferansı

Öğrenciler Kadıköy’de Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenliyor

Öğrencilerden BM konferansı
Gökçe UYGUN

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Model Birleşmiş Milletler Konferansı (HAYTEKMUN) organize ediyor. Resmî/özel tüm tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olan, 125 öğrencinin katılacağı etkinlik, 20-21-22 Eylül’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

BM Güvenlik Konseyi, G-20, JCC : Kıbrıs Barış Harekatı, Uluslararası Silahsızlanma ve Güvenlik Konseyi, Nato, Gül Savaşları ve Lord of Rings( Yüzüklerin Efendisi) olmak üzere 7 komite başlığında konular ele alınacak. Bunlardan Lord of Rings komitesinde katılımcı öğrencilerden her biri dizi karakterlerinden birini seçip canlandırarak, kriz konularına temsil ettiği karaktere uygun şekilde karşılık verecek.

 HaytekMun’19’un Genel Sekreteri Bünyamin Durmaz, “bu etkinlik için çok çalıştık. Umarız sizlere unutulmaz deneyimler yaşatırız.  Kendi geleceğinizi yaratmanız için sizi uyarmak istiyoruz” dedi.

MUN, Model United Nations'in kısaltması ve BM’nin küçük bir simülasyon kopyası. Genelde yapıldığı ülkeni dilinde ve İngilizce gerçekleştiriliyor. Amaç öğrencilerin dünya sorunlarına karşı  bilinçli farkındalık içinde olması. Gözetmen öğretmenler eşliğinde, bizzat öğrenciler tarafından düzenlenen Türkçe-İngilizce bu etkinliklere, yerli-yabancı okullardan katılım sağlanıyor.  MUN’larda alınan kararlar BM’ye rapor halinde sunulur.

haytekmun.org

Etiketler; #HAYTEKMUN 2019 #Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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