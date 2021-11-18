Öğrenciler kısa filmleri için destek bekliyor

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, planladıkları kısa filmi çekebilmek için dayanışma çağrısı yaptı

İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri, kısa film projeleri için gerekli olan maddi desteği temin edebilmek amacıyla sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısı yaptı.

Projenin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Ecre Begüm Bayrak, projenin detaylarını gazetemize anlattı.

“PROJEYİ ELEŞTİRİ ÜZERİNE KURDUK”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencisi olan Ecre Begüm Bayrak, kısa film projesini şöyle anlattı: “Sınıf arkadaşlarım ile birlikle bir kısa film çekmek istiyoruz. Ben de bu projenin senaristliğini ve yönetmenliğini üstleniyorum. Projeyi alışılagelmiş kalıplardan çok bir ‘dert’ ve bir nevi eleştiri üzerine kurmak istedik aslında. Dayanışma afişimizde yazdığımız gibi, konumuzu ‘bireyselleşmiş küçük burjuva insanın kendine, emeğine ve değerlerine/kutsallarına yabancılaşması ve bunların politik özneler üzerinden yapılan eleştirisi/çözümlemesi/sorgulaması’ olarak nitelendirebiliriz. Yapmaya çalıştığımız şey politik duruşumuzdan bağımsız olarak toplumun, belki kısmi olarak bizlerin de içinde yer aldığımız bu kesimine yönelik bir eleştiriyi ve bunlar üzerinden kurduğumuz çelişkiyi dilimiz döndüğünce sanatsal ve görsel bir yerden sunmak, anlatmak. ‘Küçük burjuva’ tanımı yalnızca ‘burjuvalar’ olarak değerlendirilmemeli, ‘bireyselleşme’ meselesini önümüze koyarak, belki buna kendimizi de zaman zaman dahil ederek, sorgulayarak okuyabiliriz öyküyü aslında. Bütün bunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışırken, bir yandan da öyküye ilişkin olarak 1980 sonrasında yaşanan faşizm sürecinin yansımalarını ve buna dair toplumsal hafızayı deşmeye çalıştığımız bir öyküyü anlatmak istiyoruz. Tabii bunun bir öğrenci filmi olduğu unutulmamalı, beklenti açısından çok da iddialı bir yerden konuşmak doğru olmayabilir.”

“DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Planladıkları kısa filmi çekebilmek için bir dayanışma başlattıklarını dile getiren Bayrak, “Filmi çekebilmek ve öyküyü anlatabilmek için bir dayanışma başlattık. Henüz yeni başlattığımız için, yani süreç henüz çok yeni olduğu için tabii ki pek fazla kişiye ya da desteğe ulaşamadık. Filmi çekmeyi düşündüğümüz Nisan ayına dek, özellikle maddi anlamda dayanışmaya ihtiyacımız var. Çünkü gösterilmemiş bir film aslında hiç çekilmemiş filmdir. Öğrenciler olarak ekipmanlara ulaşmak tabii ki çok zor. Okullarımızın bu konuda verebileceği ekipmanlar kısıtlı. Özellikle iletişim fakültelerindeki arkadaşlarımızın bir çoğu kısa filmler çekmek, sözlerini söylemek istiyorlar ancak hepimize yetecek kadar ekipman sağlanamıyor. Okul dışında bir yerden ekipmana ulaşmak istediğimizde ise ya epey bütçemizin olması gerekiyor ya da bizim yaptığımız gibi dayanışma usulü ile bir şeyler yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SÖZÜMÜZÜ SANAT İLE SÖYLEMEK İSTİYORUZ”

Öğrenciler olarak her anlamda zor günler geçirdiklerini belirten Bayrak, “Barınma sorunumuz, mezun olur olmaz devlete yüklü miktarlarda borçlu şekilde hayata başlamamız, hayat pahalılığı, geçinemiyor olmamız, öğrenciler üzerinde özellikle son bir yıldır mücadelesini verdiğimiz Boğaziçi direnişi ile birlikte kurulmaya çalışılan baskı, sindirme ortamı; öğrencilere verilen ve tutuklamaya kadar giden çeşitli cezalar, ev hapisleri, disiplin soruşturmaları…Bu şekilde onlarca problem sayabiliriz. Dayanışmanın ve mücadelenin gücüne inanıyor, söyleyecek sözümüzü bir yandan da yapacağımız sanat ile de söylemek istiyoruz, bu iddiayı taşımak niyetindeyiz. Dayanışma gösteren ve gösterecek olan/göstermek isteyen, bize ulaşan herkese teşekkür ediyoruz.