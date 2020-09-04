Korona günlerinde eğitimin tablosu

2020 YKS sonuçlarına göre; Temel Yeterlilik Testinde 5, sayısalda 3, sözelde 1, eşit ağırlıkta 1 ve dil sınavında 5 aday tam puan aldı

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Korona virüsü salgını sonrası ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin nasıl devam edeceği uzun süre tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos günü online olarak başlaması, 21 Eylül'de ise aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte, eğitim alanında atılacak adımlar büyük merak konusu.

2020-YKS

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 2020 YKS sonuçlarına göre; TYT’de 5, sayısalda 3, sözelde 1, eşit ağırlıkta 1 ve dil sınavında 5 aday tam puan aldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Aygün tarafından paylaşılan verilere göre Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 424 bin 718 aday başvuru yaptı, sınava 2 milyon 296 bin 138 kişi girdi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) 1 milyon 788 bin 590 aday başvuru yaparken sınava 1 milyon 672 bin 376 kişi girdi. Yabancı Dil Testine (YDT) ise 128 bin 177 aday başvuru yaparken 105 bin 579 aday girdi. Bu kapsamda, TYT’de 248, AYT’de 67 ve YDT’de 6 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı istatistiğine göre, TYT’de sınava giren 2 milyon 296 bin 138 adayın 1 milyon 174 bin 642’si 150 ve üzeri puan aldı. Sayısalda 693 bin 440, Sözel de 823 bin 330, Eşit Ağırlıkta 999 bin 313 ve Dil alanında 78 bin 966 aday 150 ve üzeri puan aldı. Bu adaylardan 48’i TYT alanında, 150’si sayısal, 3’ü sözel, 8’i eşit ağırlık ve 21’i dil alanında olmak üzere 550 ve üzeri puan aldı.

EBA CANLI DERS PROGRAMI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde başlayacağını anımsatarak şunları söyledi: “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var.” Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi: “Önce denetmenlere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere arkasından da öğrencilere, velilere ve servis görevlilerine eğitim verilecek. Okullarımızı 21 Eylül’de açma çabasındayız. 2 bin denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2 bin denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.”

EĞİTİM MASRAFLARI NE KADAR ARTTI?

Veri Kaynağı, okullar açılırken eğitim masraflarının nasıl değiştiğine dair bir araştırma yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre, son 10 yılda ortalama servis ücreti 2 buçuk katına çıkarak 2020 yılının Temmuz ayında 215 TL oldu. Özel ilköğretim okul ücretleri ise 3 katına çıkarak 24 bin 473 TL oldu. Son 10 yılda ortalama bir özel lisenin ücreti 2,6 katına çıkarak 28 bin 280 TL’ye ulaştı. Ortalama bir test kitabının ücreti ise 50,21 TL. 2020 yılının Temmuz ayında bir okul defteri ortalama fiyatı 7,29 TL oldu. 10 yıl öncesinde bu fiyat 1,54 TL idi.