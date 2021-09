Kırtasiyeleri okul heyecanı saramadı!

Okullar, 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor. Okul hayatının önemli bir parçası olan, ürün fiyatlarını öğrenmek için ziyaret ettiğimiz kırtasiyelerde, pandeminin neden olduğu kaygı ve belirsizlik hakim durumda

Korona virüsü salgını, her alanı olduğu gibi eğitim hayatını da derinden etkiledi. Çocuklar, geçtiğimiz yıl eğitimlerine evlerde devam etmek zorunda kaldı. Belirsiz süreç hem çocukları hem anne ve babaları hem de öğretmenleri çok yordu. Bu durumdan olumsuz etkilenen diğer bir kesim de kırtasiyeler oldu. 6 Eylül'de okulların yüzü yüze olarak eğitime başlayacak bilgisi az da olsa geçen sene satış yapamadıkları için ayakta durmakta zorlanan kırtasiyelere bir umut oldu. Okulların açılacağı bilgisinin ardından hem fiyatlar hem de içinde bulundukları durum hakkında bilgi edinmek için kırtasiyeleri dolaştık, işletmecileri dinledik.

“PANDEMİ NEDENİYLE HAREKETLİLİK YOK”

“Üç yıldır Kadıköy'de kırtasiyecilik yapıyorum. İlk yıl mahalle ile tanışma dönemiydi. Sonra zaten pandemi yaşandı” diyen Mustafa Keydal, şöyle devam ediyor: “Pandemi nedeniyle şu an okullar açılıyor diye bir hareketlilik yok. Bundan sonraki haftalar daha belirleyici olacak. Geçen yıl satış yapamadığımız için ürünler geçen yılın fiyatlarını koruyor. Yeni ürün alınırsa güncelleme yapılır. Yerli üretim çantalar 50 TL'den başlıyor. Lisanslı çantalarda 100 TL'nin altında çanta bulmak zor. Lisanlı ürünlerin garantisi oluyor. 50 TL'den başlayarak 300'e kadar çıkan çanta fiyatı var. Bir veli çocuğuna iyi bir çanta almak istiyorsa 150 TL vermesi gerekiyor. Onun aşağısında alınan ürünler çok sağlıklı olmayabilir. 12'lik kuru boya kalemleri yedi buçuk liradan başlıyor markasına göre 30 liraya kadar çıkıyor. Kurşun kalem iki liradan başlıyor. Ürünlerdeki fiyatlarda markalar belirleyici oluyor. Bir aile kırtasiyeden 100 TL'ye de çıkabilir, 300 TL'ye de.”

“ZOR AYAKTA KALIYORUZ”

Okulların açılacak olmasının kırtasiyelere yansımadığını dile getiren, daha önceki yıllarda iki ya da üç hafta öncesinden listelerin geldiğine dikkat çeken Alper Altınok, “Herkes açılacak ama kapanır düşüncesi ile alışverişe yüklenmiyor açıkçası. Bizde de devam edeceğine dair çok umut yok. Olsa bile sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünmüyoruz. Elimizden geldiğince fiyatlara hiç dokunmadık. Satamadığımız için stoklar vardı. Zaten iki yıldır doğru düzgün iş yapamıyoruz. Çok zor ayakta kalıyoruz. Kendi cebimizden döndürüyoruz dükkanları. 80 TL'ye de çanta var. Çanta da üst sınır yok. Bir buçuk liradan başlayıp beş liraya kadar kurşun kalem var. Fiyat listeleri farklı çıkabilir. Çünkü markalar arasında farklar var. O yüzden bir liste hazırlamak sağlıklı olmaz. Beş liraya da kalem kutusu var, 150 TL'ye de. Sağlıklı ürünler satıyoruz. Marketlerin sattığı ürünler gibi değil” ifadelerini kullandı.

“AZ DA OLSA ARTIŞ YAPTIK”

İbrahim Yazıcı, “Daha önce okul heyecanı vardı. Nasıl eski bayramların tadı kalmadı derler ya şimdi de kimsede okul heyecanı kalmadı “diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kadar ara verildikten sonra kimse ne olacağını bilmiyor. Herkes günü yaşıyor. Pandemiden önce en azından fiyat sormak için gün içinde 30 kişi dükkana girerdi. Şimdi iki ya da 3 kişi anca soruyor. Ürünlerde düşük tutmak kaydıyla fiyatlarda oynama yaptık. Çünkü sattığın ürünü geçen yılki fiyat üzerinden alamıyorsun. Mecburen az da olsa artış yapmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene 2 lira olan bir silgi bu yıl 3 buçuk 4 lira. ”

“YÜZ YÜZE OLMAZSA BATABİLİZ”

Bir başka kırtasiyeci Erkan Özgür de okula başlama coşkusunun olmadığını belirterek şöyle konuştu: “ Şu an bize yansıyan bir hareketlenme yok. Geçen sene bir şey satamadık. Elimizde ürünler kaldı. Onları satıyoruz. Ama aldığımız yeni ürünler de var. Onlarda yüzde 50 ya da 60 oranında artış olmuş Örneğin 80 yaprak defter sekiz liraydı, şu an 12 lira. Ürünlerde kısmen artış yaptık. Çünkü sattığımız fiyattan o ürünleri alamıyoruz. Umarım bir hareketlenme olur. Böyle kalmaz. Her yerde kırtasiye ürünü satılması bizim kanayan yaramız gibi. Bizi bitiriyor bu durum. Sezonu borçla kapattık, borçla açıyoruz. Çok vahim bir durumdayız. Üzgünüm ve kaygılı bir şekilde bekliyoruz. Eğitim yüz yüze olmazsa ya da eğitime ara verilmesi durumu bizim batışımız olabilir.”