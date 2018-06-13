Kadınlar haklarını öğreniyor

Kadıköy Belediyesi’nde temizlik ve özel güvenlik görevlisi 16 kadın çalışan, katılım gösterdikleri ‘Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’ sonrasında sertifika aldı

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın sertifika töreni, 12 Haziran Salı günü Kadıköy Belediyesi Başkanlık Brifing Salonu’nda gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı özel güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışan 16 kadının katıldığı eğitim programının ardından sertifika törenine, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, birim müdürleri, meclis üyeleri, eğitim programında eğitmen olarak görev alan Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olan Şenay Gül, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nden Zelal Ayman ile eğitim alan kadınlar katıldı.

“EĞİTİMLERE KATILMAK DEĞERLİ”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu törende, “Demokrasi kurallarla yaşayan bir sistem. Bu kurallar yaşamla olan ilişkilerimizi düzenliyor. Kadınlar haklarını tam olarak kullanamıyor. Fakat eşitlik sağlamak mümkün. O yüzden bu ve buna benzer eğitim programlarına katılmak çok kıymetli” diye konuştu.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın toplumsal cinsiyet rolleri içerisinde baskılanan kadınların potansiyellerini ortaya çıkaran, kadınları hem özel hem kamusal alanda güçlendiren ve kadın dayanışmasını besleyen bir eğitim programı olduğuna vurgu yapan Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nden Zelal Ayman, dernek olarak 20 yıldır Türkiye’nin değişik bölgelerinde on binlerce kadına ulaştıklarını söyledi.

“MEDENİ HAKLAR KONUŞULDU”

Eğitim programında, kadınların anayasal ve medeni hakları ile her türlü şiddete karşı geliştirilen stratejilerin üzerinde durulduğunu ifade eden Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olan eğitmen Şenay Gül, eğitim programındaki diğer başlıkları da şu şekilde sıraladı; “Ekonomik haklar, iletişim, feminizm, toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk eğitimi ve çocuk hakları, kadının cinsel ve doğurganlık hakları, kadın ile siyaset ve kadın örgütlenmesi.”

Eğitmen Şenay Gül, 16 hafta süren ve 4’er saatlik oturumlar şeklinde uygulanan programda, kadın haklarıyla ilgili farkındalık kazanıldığını, yasaların yaşamı nasıl şekillendirdiği ve hak ihlalleri karşısında harekete geçmenin önemi konusunun kavrandığını belirtti.

“BİLİNÇLENDİM, ÖZGÜVENİM ARTTI”

Eğitim programına katılan Aysun Tabak, “Haklarımız konusunda bilinçlendim. Özgüvenim arttı. Erkekler karşısında dik durmak çok güzel bir duygu” diyerek düşüncelerini paylaştı. Dolu dolu bir 16 hafta geçirdiklerini dile getiren Serpil Yazıcı da eğitim sonunda kadının her şeyi yapabileceğinin farkına vardığını söyledi. Eğitim sayesinde bilmediği birçok hakka sahip olduğunu öğrendiğine dikkat çeken Esma Bayrak, “Çok mutlu olduğum bir tecrübe yaşadım. Umarım bu eğitimlerin devamı olur. Çalışan diğer arkadaşlarımız da bu eğitimden faydalanır” dedi. Meral Atılgan da öğrendiği hakları çevresindeki diğer kadınlara anlatacağını bu şekilde o kadınların da haklar konusunda bilinç kazanacağını ifade etti.