Kadıköylü öğrencilerin hedefi; İNSANSIZ ARAÇ

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla araba ve drone yaptı. Gençlerin yeni hedefi ise insansız kara aracı yapmak

Bu yıl düzenlenen bilim fuarlarında Kadıköy’deki öğrencilerin projeleri ön plana çıktı. En dikkat çeken projelerden biri de Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendi olanaklarıyla yaptıkları benzinle çalışan kara aracı ve mayın taraması yapabilen drone oldu. Kadıköy Anadolu Lisesi Mühendislik Kulübü öğrencileri Can Berk Kartal, Ertuğ Cebeci, Çağan Selim Çoban, Onur Küçükoğlu, Tayyip Kaya, Kaan Yazıcı ve Ege Çoban fizik öğretmeni Hacı Veli Torun’un danışmanlığında 2 yıl boyunca emek harcadı ve sonunda hayal ettikleri arabayı Buggy’i yaptı. KAL öğrencilerinin yaptığı bu araç, spor bir araba görünümünde. İki kişinin binebildiği arabanın koltukları da Beşiktaş’ın yıkılan İnönü Stadyumu’ndan. Benzinle çalışan arabanın bir başka özelliği de arazi araçlarında bulunan süspansiyonlara sahip olması.

Grup üyelerinden Can Berk Ertan, arabalar hakkında çok fazla teknik bilgiye sahip olmadıklarını ama yapım aşamasında hem öğretmenlerinden hem de araba tamircilerinden çok fazla yardım aldıklarını ifade ediyor. Ertan’ın anlatımına göre, bu işe giriştiklerinde kimse onlara inanmamış hatta onlarla alay bile etmişler. Ertan, araba yapım sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Proje fikri tamamen bir sohbet ortamında doğdu. Arkadaşlarla konuşurken ‘kendi arabamızı mı yapsak’ diye bir fikir gelişti. Sonra kendimizi atölyede bulduk. Önce çizimleri yaptık, sonra da iskeleti oluşturmaya başladık. Teknik bilgiye hakim değildik bu yüzden tamircilerden yardım aldık. Montajını ve elektrik tesisatını da kendimiz yaptık. Geçtiğimiz yıl da bir deneme sürüşü yaptık ve bizimle alay eden arkadaşlar şaşırıp kaldı.”

MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Ertan, bu projeyle kendilerini sınadıklarını bir sonraki projelerinin insansız kara aracı olduğunu belirtiyor. “Düşündüğümüz aracın yazılımı şu an hazır. Zorlu ve engebeli arazi koşullarında veri aktarımı yapabilecek, sensörlerden hava durumu raporu alabilecek bir araç olacak. Bunun dışında arazinin eğimini ve yüksekliğini ölçebilecek. Bu özellikler araca yükleyeceğimiz yazılımla ilgili.”

Ertan, yeni projelerinin hayata geçmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu da vurguluyor. Gelecek kuşaklara örnek olmak istediklerini söyleyen Ertan, “Fikrimiz hazır ama bunu gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Günümüz tamamen teknoloji çağı. Bilimin ve tekniğin geliştiği bir zamanda bu tarz projeler üniversite öğrencileri, lise öğrencileriyle sınırlı kalmamalı, ortaokul öğrencileri bile yapmalı.” diyor.

ÜÇÜNCÜLÜK KADIKÖY’DEN ÇIKTI

KAL öğrencilerinin bir diğer projesi de bu yılki 49. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görülen Drone. Deniz Karakay ve Özgür Kara’nın birlikte yaptığı bu drone'un yapımı sadece 3 ay sürmüş. Karakay’ın verdiği bilgilere göre bu dron yere yakın uçarak yerin altındaki tehlikeleri görüyor ve üzerinde bulunan GPS modu ile tespit ettiği mayınların yerlerini de kaydediyor. Elde edilen veriler ise özel bir yazılımla anında bilgisayar ortamına aktarılıyor.