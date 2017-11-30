Marmara Hukuk Derneği Kadıköy’de ‘Kariyer Günleri’ etkinliği düzenledi

Marmara Hukuk Derneği, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 3 gün süren Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. 28-29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinliğe, şirket ve hukuk bürolarından oluşan 17 kurum katıldı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Marmara Hukuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Çağdaş Aksakal; “2014’ten bu yana organize ettiğimiz ‘Kariyer Günleri’ etkinliğimizin 3’üncüsünü düzenliyoruz. Marmara Hukuk Derneği 2014 yılında kurulmuş, bürokratik ve siyasi tüm oluşumlardan ve makamlardan bağımsız tamamen sivil olarak sadece Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensupları tarafından faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Mesleki eğitimlerin özellikle Hukuk fakültelerinde oldukça ilgisiz bırakıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yasal stajdan önce mesleki herhangi bir oryantasyon eğitimi alamıyoruz, bu açığı da Marmara Hukuk Derneği, ‘Kariyer Günleri’ etkinliği ile kapatmaya çalışıyor. Biz ‘Kariyer Günleri’ni hiçbir zaman, konuşmacının konuşması bittikten sonra salonu terk ettiği bir format olarak düşünmedik. Daha çok interaktif sunumlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Soru cevap bölümü de olan etkinliklerimizde salon dışında da iletişim ağını koparmıyoruz.” diye konuştu.

Kariyer Günleri etkinliği katılımcılara sertifika verilmesiyle sona erdi