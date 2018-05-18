Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
Haftanın Kaçmazları
Bu sergileri kaçırmayın!
Bu sergileri kaçırmayın!
Kente Kadıköy'den Bak
Küçük Salon'da
Küçük Salon'da "şeytan" sorguda!
Alternatif Sesler
Üniversiteden sahneye...
Üniversiteden sahneye...
Şehrin Kadıkeyfi
Göklerin efsanesi beyazperdede
Göklerin efsanesi beyazperdede

Kadıköy’de çocuk şenliği

Kadıköy’de çocuk şenliği
GazeteKadıköy

Kadıköy’de, 2016’da ebeveynler tarafından kurulan Koşan Kaplumbağa Anaokulu, yenilenen bahçesinde bu pazar çocukları ağırlıyor. Koşan Kaplumbağa Anaokulu öğretmenleri eşliğinde, 20 Mayıs Pazar saat 12.00-18.00 arasında okulun bahçesinde Çocuklar için Bahar Şenliği var. 

Şenlik kapsamında çocuklar, deney atölyesi, tuz seramiği atölyesi, bahar taçları, stres topları, isimli bileklik yapımı gibi etkinliklerden istediklerine katılabilecek. Okulun yoga eğitmeni Merve Taymen anne-baba ve çocuklarla yoga yapacak, yine Koşan Kaplumbağa Anaokulu eşlikçileri anne-baba-çocuk oyunları kurgulayacak. 
Saat 16.00-17.00 arasında ise Çok Amaçlı Salon’daki tırmanma duvarında, profesyonel dağcı eşlikçiler çocuklar için tırmanış atölyesi düzenleyecek. 
Okul müdürü, öğretmenleri ve kurucu aileler eşliğinde düzenlenecek tanışma toplantısı ise 14.00’da gerçekleşecek. 
Moda’daki Emin Onat Sokak, numara 11’deki okulun bahçesinde ev yapımı yemekler ve müzik; çocukları ve ailelerini bekliyor.

İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.