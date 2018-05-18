Kadıköy’de çocuk şenliği

Kadıköy’de, 2016’da ebeveynler tarafından kurulan Koşan Kaplumbağa Anaokulu, yenilenen bahçesinde bu pazar çocukları ağırlıyor. Koşan Kaplumbağa Anaokulu öğretmenleri eşliğinde, 20 Mayıs Pazar saat 12.00-18.00 arasında okulun bahçesinde Çocuklar için Bahar Şenliği var.

Şenlik kapsamında çocuklar, deney atölyesi, tuz seramiği atölyesi, bahar taçları, stres topları, isimli bileklik yapımı gibi etkinliklerden istediklerine katılabilecek. Okulun yoga eğitmeni Merve Taymen anne-baba ve çocuklarla yoga yapacak, yine Koşan Kaplumbağa Anaokulu eşlikçileri anne-baba-çocuk oyunları kurgulayacak.

Saat 16.00-17.00 arasında ise Çok Amaçlı Salon’daki tırmanma duvarında, profesyonel dağcı eşlikçiler çocuklar için tırmanış atölyesi düzenleyecek.

Okul müdürü, öğretmenleri ve kurucu aileler eşliğinde düzenlenecek tanışma toplantısı ise 14.00’da gerçekleşecek.

Moda’daki Emin Onat Sokak, numara 11’deki okulun bahçesinde ev yapımı yemekler ve müzik; çocukları ve ailelerini bekliyor.